Series, películas, documentales y todo lo que llega a Netflix en octubre de 2025

Entramos a la recta final de septiembre, ¿sabes qué es lo que significa? Las plataformas de streaming como Netflix empiezan a revelar el contenido que llegará durante el próximo mes, octubre 2025.

¿Estás listo para conocer todas las series, películas y documentales que llegan a Netflix este próximo mes? De ser así, no te pierdas ningún detalle a continuación.

Series

Monstruo: La historia de Ed Gein (03/10/2025): La perturbadora historia real de Ed Gein, el homicida y profanador de tumbas que sirvió de inspiración para varios de los asesinos más emblemáticos del cine hollywoodense.

Monstruo: La historia de Ed Gein (03/10/2025): La perturbadora historia real de Ed Gein, el homicida y profanador de tumbas que sirvió de inspiración para varios de los asesinos más emblemáticos del cine hollywoodense. El genio y los deseos (03/10/2025): Un milenio después, un extravagante genio regresa para conceder los deseos de una mujer estoica. ¿Podrá su magia transformar un mundo rutinario en uno de amor y fantasía?

Néro (08/10/2025): Francia, 1504. Un asesino despiadado se da a la fuga con su hija, a la que abandonó al nacer, para protegerla de enemigos mortales y fuerzas malignas.

Nadie nos vio partir (15/10/2025): En medio de un divorcio, una madre enfrenta el estigma y una dolorosa separación cuando su esposo se lleva a sus hijos en un conflicto que marcará su vida. Basada en hechos reales.

El 5 inicial: Temporada 2 (16/10/2025): Esta serie sigue a Jaylen Brown, Kevin Durant, Shai Gilgeous‑Alexander, Tyrese Haliburton y James Harden durante la temporada 2024‑25 de la NBA.

La diplomática: Temporada 3 (16/10/2025): En medio de una crisis diplomática, Kate enfrenta una frágil administración nueva y una amenaza mortal con consecuencias globales.

Nadie quiere esto: Temporada 2 (23/10/2025): Entre conflictos familiares, desafíos profesionales y una gran pregunta flotando en el aire, el romance de Joanne y Noah vuelve a ponerse a prueba.

El 5 inicial: Temporada 2 (Image credit: Netflix)

Películas

Godzilla y Kong: El nuevo imperio (Image credit: Netflix)

Mujercitas (01/10/2025): Criadas por una madre obstinada, las hermanas Jo, Meg, Beth y Amy lidian con dificultades personales, tragedias familiares y sueños en los EE. UU. del siglo XIX.

Mujercitas (01/10/2025): Criadas por una madre obstinada, las hermanas Jo, Meg, Beth y Amy lidian con dificultades personales, tragedias familiares y sueños en los EE. UU. del siglo XIX. Había una vez en Hollywood (01/10/2025): Hollywood, 1969. Mientras un actor y su doble evalúan su futuro en la convulsionada ciudad de Los Ángeles, la pareja más candente del momento llega a la casa de al lado.

Steve (03/10/2025: En un intenso día, el dedicado director de una escuela orientada a la rehabilitación lucha por mantener a raya a sus alumnos, mientras carga con el peso de sus propios problemas.

Godzilla y Kong: El nuevo imperio (04/10/2025): La búsqueda de Kong de su propia especie en la Tierra Hueca lleva a rivalidades destructivas que amenazan la paz que Godzilla mantiene entre monstruos y humanos.

La máscara (07/10/2025): Un desafortunado empleado bancario descubre una antigua máscara que lo convierte en un bromista desenfrenado y le permite dar rienda suelta a sus deseos más profundos.

Halloween (07/10/2025): Una noche de Halloween, perpetró una matanza oculto tras una máscara. Cuarenta años después, se fuga de la cárcel y va tras la víctima sobreviviente... y su familia.

La mujer del camarote 10 (10/10/2025): En un yate de lujo, una periodista ve cómo lanzan a alguien por la borda. Aunque nadie le crea, ella está dispuesta a llegar a la verdad como sea.

Limpia (10/10/2025): Una empleada doméstica y la niña a su cuidado forjan un lazo profundo durante un verano tormentoso, hasta que la brecha entre sus mundos desencadena una tragedia.

Godzilla (16/10/2025): Años después del desastre que destrozó a su familia, un padre y su hijo se reúnen justo cuando Godzilla resurge para luchar contra las bestias que amenazan la humanidad.

Kong: La isla Calavera (16/10/2025): Un equipo de científicos y militares estadounidenses parten a una remota isla inexplorada en un viaje de reconocimiento, ajenos a la gigantesca sorpresa que les aguarda.

Godzilla vs. Kong (16/10/2025): Mientras una antigua rivalidad desata una batalla épica entre dos leyendas, una arriesgada misión revela pistas sobre los orígenes de los titanes.

Godzilla II: El rey de los monstruos (16/10/2025): Cuando científicos deshonestos intentan restablecer el equilibrio de la humanidad invocando a monstruos de la Tierra, Godzilla debe levantarse para acabar con estos titanes.

Buenas noticias (17/10/2025): Tras el secuestro de un avión, quienes permanecen en tierra se empeñan en salvar a quienes están en el aire. En medio de una lucha de ingenio, se desarrolla una operación secreta.

Un fantasma en la batalla (17/10/2025): Una joven guardia civil lo deja todo para hacerse pasar por integrante de ETA con un único objetivo: localizar los escondites de los terroristas en el sur de Francia.

Perfume de mujer (20/10/2025): Con la idea de ganar dinero durante un fin de semana, un estudiante acepta cuidar a un cascarrabias coronel retirado que perdió la vista.

Una casa de dinamita (24/10/2025): Cuando se lanza un misil de origen desconocido a Estados Unidos, se inicia una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo responder al ataque.

Maldita suerte (29/10/2025): Bajo las encandilantes luces de los casinos de Macao, un apostador que huye de su pasado (y de sus deudas) queda fascinado con una enigmática mujer en una mesa de bacará.

Eventos en vivo

Six Kings Slam (15/10/2025): Los mejores jugadores de tenis del mundo entran a la cancha en Riad, Arabia Saudita, para competir en un torneo de exhibición lleno de estrellas y llevarse la victoria.

(Image credit: Netflix)

Niños y familia

Dr. Seuss: ¡Horton! (06/10/2025): Cuando sus amigos de la selva necesitan ayuda, el tierno elefantito Horton y su compinche con plumas Samson no dudan en unir fuerzas y lanzarse a la aventura.

Dr. Seuss: ¡Horton! (06/10/2025): Cuando sus amigos de la selva necesitan ayuda, el tierno elefantito Horton y su compinche con plumas Samson no dudan en unir fuerzas y lanzarse a la aventura. La vida secreta de tus mascotas (10/10/2025): Dos perros enemigos atrapados en el mundo exterior se unen con un fin común: enfrentar a una pandilla de mascotas abandonadas que quiere vengarse de los humanos.

La vida secreta de tus mascotas 2 (10/10/2025): Los perros caseros Duke y Max conocen al nuevo humano de la familia y se adaptan a la vida en el campo mientras sus amigos lidian con novedosas crisis en la ciudad.

Los Cretinos (17/10/2025): Cuando una pareja de villanos trama un plan para apoderarse de su ciudad, dos niños se alían con una familia de animales mágicos para detenerlos.

La vida secreta de tus mascotas 2 (Image credit: Netflix)

Documentales y especiales

Rockstar Duki desde el fin del mundo (Image credit: Netflix)

Rockstar Duki desde el fin del mundo (02/10/2025): La estrella del trap argentino Duki ofrece una mirada íntima a su carrera y pasado, desde sus primeras batallas de rap hasta su ascenso como creador de éxitos en este documental.

Rockstar Duki desde el fin del mundo (02/10/2025): La estrella del trap argentino Duki ofrece una mirada íntima a su carrera y pasado, desde sus primeras batallas de rap hasta su ascenso como creador de éxitos en este documental. Verdaderamente aterrador (07/10/2025): A través de entrevistas y representaciones inmersivas, esta escalofriante serie detalla encuentros paranormales desde la perspectiva de quienes los vivieron.

Victoria Beckham (09/10/2025): La ex Spice Girl Victoria Beckham, hoy convertida en diseñadora, habla a corazón abierto sobre su vida mientras se prepara para la Semana de la Moda de París.

La vecina perfecta (17/10/2025): En este documental acerca del miedo, los prejuicios y la Ley de Defensa Propia, las cámaras policiales revelan cómo un problema entre vecinos da un giro fatal.

Naturaleza de pesadilla (28/10/2025): Esta escalofriante serie documental explora el drama, el peligro y el oscuro atractivo de la naturaleza desde la perspectiva de presas que sobreviven.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero (30/10/2025): Videos inéditos muestran la genialidad, los sacrificios y la dualidad entre la vida pública y privada del icónico cantante y compositor Juan Gabriel.

Anime

(Image credit: Netflix)

Ranma1/2: Temporada 2 (04/10/2025): El caos en el dojo Tendo continúa: Akane y Ranma lidian con una prometida armada con una espátula, un rival con plumas y mal genio, y un pervertido maestro de artes marciales.