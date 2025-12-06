Según una estrella, Spartacus tuvo "muchas peleas entre bastidores", pero no esperen lo mismo de la serie secuela House of Ashur

Nick E. Tarabay como Ashur en Spartacus: La casa de Ashur.

Si has leído algo sobre la nueva serie de Starz Spartacus: House of Ashur, sabrás que es una auténtica fiesta de sangre. Sin embargo, si viste la serie original Spartacus, que se emitió entre 2010 y 2013, ya lo sabrás.

Aunque pensábamos que estaba muerto, Ashur (Nick E. Tarabay) ha resucitado para una secuela 12 años después. Básicamente, se le ha dado una segunda oportunidad en la vida y se ha convertido en el antihéroe más inesperado de la franquicia.

A día de hoy (6 de diciembre) solo tenemos un episodio, pero toda la temporada está llena de acción. Sin duda, debe de haber sido una experiencia intensa rodarla, sudando a mares mientras se rodaban escenas sin parar.

Pero según Tarabay, House of Ashur no tenía nada que envidiar al «duro» rodaje de Spartacus entre bastidores.

Spartacus: House of Ashur no tenía actores "enfrentándose entre sí" como en la precuela de Starz, afirma la estrella

Spartacus: House of Ashur | Official Green Band Trailer | STARZ - YouTube Watch On

«Hay una generación diferente entrando en esto», dice Tarbay sobre House of Ashur. «Cuando empezamos en 2009, las cosas eran un poco más duras, un poco más difíciles. Ahora llegamos a una nueva generación y a gladiadores nuevos y más jóvenes, y hay una sensación diferente. La gente es un poco más amable entre sí, lo cual está bien, pero no estoy acostumbrado a ello.

Cuando empezamos con la serie original Spartacus, había mucha testosterona. Había peleas entre bastidores. Nos enfrentábamos unos a otros, pero eso se trasladaba muy bien a la pantalla. Así que trabajar con nuevos actores era demasiado agradable. ¡No estoy acostumbrado a eso!

Yo pensaba: "Bueno, mientras funcione". Una parte de mí quería decirles que se pusieran las pilas, pero al final quedó muy bien. La brecha generacional fue sin duda una lección".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Si Spartacus: House of Ashur fue el resultado de la paz en el plató, no me hubiera gustado ver qué habría pasado si los gladiadores se hubieran peleado de verdad. Aun así, supongo que solo tengo que volver a ver las temporadas originales para comprobarlo por mí mismo, algo que Tarabay me recomienda hacer mientras continúa la entrevista.

Quiero decir... ¿quién soy yo para desobedecer al Dominus? Puedes ver las temporadas originales de Spartacus en Starz en Estados Unidos, o comprar/alquilar los episodios en Apple TV en Reino Unido y Australia.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.