Sony va a hacer un reboot de Sleepy Hollow, y, según se informa, una estrella inesperada de Euphoria encabezará el elenco

Según informes de Deadline, Sony está preparando un reboot de "Sleepy Hollow"

Se cree que la estrella de "Euphoria", Sydney Sweeney, encabezará el elenco

Lindsey Anderson Beer dirigirá la nueva película, que ha sido descrita como "una versión erótica de la historia de *Sleepy Hollow*"

No esperaba que se hiciera un reboot de "Sleepy Hollow", pero, según informes de "Deadline", eso es precisamente lo que está pasando en Sony.

Por el momento, la nueva película acaba de anunciarse, pero sí sabemos que será una "versión erótica" de "Sleepy Hollow", dirigida por Lindsey Anderson Beer, quien dirigió "Pet Semetary: Bloodlines".

Además, se informa que la estrella de "Euphoria", Sydney Sweeney, encabezará el elenco de la nueva película de "Sleepy Hollow", aunque aún no se han anunciado otros miembros del reparto.

Latest Videos From Watch full video here:

La nueva historia de Anderson Beer sigue a Katrina Van Tassel, personaje que interpretó Christina Ricci en la película de los 90. En lugar de ser el interés amoroso del protagonista de esa época, Tassel será la heroína de un misterio que contará con un «seductor triángulo amoroso sobrenatural».

También se dice que la historia combinará «una atmósfera gótica, intriga psicológica y elementos de suspenso erótico en una reinvención contemporánea y de alto concepto del cuento clásico».

Sydney Sweeney es conocida sobre todo por su papel de Cassie en la serie "Euphoria" de HBO. (Image credit: HBO)

Sleepy Hollow no es la primera película de terror en la que Sydney Sweeney ha protagonizado, ya que en 2024 tuvo el papel principal en la película de terror religioso Immaculate. Así que será interesante ver cómo encarna el papel principal en una adaptación de una historia icónica.

Por supuesto, no se trata de una adaptación fiel de la novela Sleepy Hollow de Washington Irving. Anderson Beer publicará una novela complementaria que acompañará a su película "Sleepy Hollow", cuyo estreno está previsto para el otoño de 2026.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El género de terror ha experimentado un auge recientemente con numerosos éxitos, como "Backrooms" y "Obsession". Esto ha llevado a los estudios a buscar otras formas de expandir el universo del terror, como las próximas adaptaciones de "Creepypasta", entre ellas "Siren Head".

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.