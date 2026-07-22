Universal ha lanzado un tráiler aterrador de la nueva película "Other Mommy", y no veo la hora de que Jessica Chastain regrese al género de terror

"Other Mommy" tiene un primer tráiler que nos permite vislumbrar el regreso de Jessica Chastain al cine de terror

La película llegará a los cines el 9 de octubre de 2026

Rob Savage, el director de "Host", la sensacional película de terror de Zoom, está detrás de esta nueva y aterradora película

El 2026 ha sido un año excepcional para el cine de terror, y está a punto de ser aún más espectacular cuando una de las nuevas películas que más espero, "Other Mommy", llegue a los cines el 9 de octubre.

"Other Mommy" cuenta la historia de Bela, una niña que se ve envuelta en una misteriosa fuerza en su casa que se parece a su mamá. Aquí, Jessica Chastain interpreta un doble papel: el de la mamá de Bela y el de "Other Mommy", la entidad sobrenatural que acecha el lugar.

Ya estoy emocionado por esta película porque cuenta con un equipo estelar detrás. Chastain protagoniza junto a Dichen Lachman, de "Severance", y está dirigida por Rob Savage, a quien tal vez conozcas por haber dirigido la película de terror de Zoom, "Host".

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Si aún no te has convencido, echa un vistazo al primer tráiler de "Other Mommy" a continuación.

Other Mommy | Official Trailer - YouTube Watch On

Estoy muy emocionado por "Other Mommy", ya que las cifras recientes de taquilla han demostrado que al público le encanta el terror original que cuenta una historia única de terror, en lugar de más reinicios o remakes.

En la imagen de portada del tráiler de "Other Mommy" podemos ver referencias a éxitos recientes del género de terror como "Obsession" y "Backrooms". Queda claro cuán influyentes han sido al impulsar esta nueva ola de historias de terror.

Además, esto marca un gran regreso al género para la actriz Jessica Chastain, después de su participación en "IT: Capítulo Dos" en 2019. Es genial verla de vuelta asumiendo un nuevo y espeluznante papel, en el que debe interpretar dos versiones del mismo personaje.

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"Other Mommy" tiene el potencial de ser una gran película de terror y realmente espero que esté a la altura. Nos queda una larga espera hasta que llegue a los cines, pero no te preocupes, tengo una lista de 7 nuevas películas de terror para ver en streaming en julio que te mantendrán entretenido hasta entonces.

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