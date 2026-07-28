El nuevo tráiler de Clayface muestra el lado más oscuro del Universo DC

¿Un Universo DC más oscuro? Así como lo lees, DC Comics apuesta por un enfoque completamente distinto para el cine de superhéroes con la presentación del nuevo tráiler de Clayface, una película que lleva el terror psicológico al Universo DC y sigue el descenso a la locura de Matt Hagen, un actor de Hollywood en ascenso interpretado por Tom Rhys Harries.

La historia comienza tras un violento encuentro que obliga a Matt a buscar ayuda de la cirujana Caitlyn Cor, personaje interpretado por Naomi Ackie, sin imaginar el precio que tendrá que pagar por esa decisión.

Clayface | Tráiler Oficial | Subtitulado - YouTube Watch On

El avance deja ver una trama marcada por una paranoia implacable, tensión visceral y una profunda exploración de la tragedia, la pérdida de la identidad y la humanidad. Además, aborda el amor corrosivo y el lado más oscuro de la ambición científica, mientras el protagonista se transforma poco a poco en un monstruo impulsado por la sed de venganza.

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Dirigida por James Watkins y con un guion escrito por Mike Flanagan y Hossein Amini, Clayface combina una propuesta visual impactante con una narrativa cruda para contar la historia de origen del clásico villano de Batman desde una perspectiva completamente terrorífica.

Con esta producción, el Universo DC explora por primera vez el terror y el suspenso puro en la pantalla grande, llevando a uno de los enemigos más icónicos de Batman por un camino donde el horror comienza a tomar forma.