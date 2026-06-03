Según su director, "Masters of the Universe" hace referencia al mejor meme de He-Man de todos los tiempos, y la canción que suena de fondo "se utiliza de verdad" en la nueva película

Sí, la película "Masters of the Universe" de Amazon hace referencia al mejor meme de He-Man de todos los tiempos

"Masters of the Universe" hace referencia al mejor meme de He-Man de todos los tiempos

La película de ciencia ficción y fantasía incluye incluso la canción que se utiliza en el video viral

Su director quería que su inclusión "tuviera sentido" dentro de la historia

"Masters of the Universe" incluye una referencia a un meme de He-Man muy popular, según ha confirmado su director. En una entrevista exclusiva con TechRadar antes del estreno, Travis Knight reveló que en la película se hace referencia al famoso video viral conocido como "HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA". Además, la canción que suena en el video parodia —"What's Up?" de 4 Non Blondes— incluso se utiliza en un momento de la película de ciencia ficción y fantasía.

Para quienes no conozcan el meme: en 2005, una empresa de animación llamada SLACKCiRCUS creó un video musical paródico titulado "Fabulous Secret Powers". Acompañado por una versión techno-house y extravagante de "What's Up?", el video incluye imágenes de la serie animada de los 80 He-Man y los Maestros del Universo, editadas de una manera que resulta desconcertante, surrealista y divertida a partes iguales.

Sin embargo, no fue hasta 2010 cuando se convirtió en un éxito viral y pasó a formar parte del espíritu de la época en Internet. De hecho, después de que el usuario de YouTube ProtoOfSnagem subiera una versión resumida del trabajo original de SLACKCiRCUS bajo el título «HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA» —por cierto, ese es el video que puedes ver arriba—, no tardó mucho en hacerse viral este video creado por un fan.

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A día de hoy (1 de junio), «HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA» ha sido visto 229 millones de veces solo en el canal de ProtoOfSnagem. Para muchos espectadores que aún no habían nacido cuando se estrenó He-Man y los Maestros del Universo, «HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA» es su primer y/o único contacto con la serie animada, la adaptación cinematográfica de acción real y la marca en general.

Así que, cuando contrataron a Knight, un fan confeso de He-Man, para dirigir el reinicio de la película de Amazon, sabía que tenía que incluir una referencia a uno de los memes más reconocibles de principios de la década de 2010 en el producto final. Sin embargo, Knight no esperaba que Amazon también lograra conseguir un acuerdo de licencia que le permitiera usar «What's Up?» en una de las nuevas películas más esperadas de este año.

"Sin duda hacemos referencia a lo de 4 Non Blondes —y, de hecho, usamos la canción en la película", me dijo Knight. "Queríamos usarla de una manera que tuviera sentido, para que no pareciera que la estábamos metiendo a la fuerza sin pensar en cómo encajaba realmente en el contexto de la película, y estoy encantado con cómo quedó".

En cuanto a otras referencias clásicas de la serie animada de He-Man, Knight también confirmó que se hacen alusiones a momentos de la serie "en los que se ponen las manos en las caderas, echan la cabeza hacia atrás y se ríen". Sin embargo, Knight fue consciente de no sobrecargar su última película con guiños a la serie animada porque tenía que hacer una película que todos —tanto sus compañeros fanáticos de He-Man como el público en general— pudieran disfrutar.

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Los seguidores de toda la vida verán reflejada su propia visión de Masters en pequeños o grandes detalles Travis Knight, director de Masters of the Universe

"La gente ha tenido diferentes formas de acercarse a este mundo, a estos personajes y a la historia de He-Man", dijo. "Parte del reto consistía en reconocer esas diferentes versiones que tanto gustan al público —la serie animada, la película de acción real y los videos de Internet— sin dejar de contar una historia coherente para quienes no conocen todo eso.

"Así que creo que hemos logrado un equilibrio realmente bueno", añadió Knight. "Los fans de toda la vida verán reflejada su versión de Masters en pequeños o grandes detalles. Y, para aquellos que no saben nada sobre Masters, es un viaje accesible, entretenido y emotivo".

Masters of the Universe llega a los cines del Reino Unido el 3 de junio, y el 5 de junio al resto del mundo. No te pierdas TechRadar a finales de esta semana para leer también mi reseña.

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