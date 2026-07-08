Se ha revelado la fecha de lanzamiento digital de "Supergirl", y la nueva película de cómics estaría disponible para alquilar o comprar apenas un mes después de su fracaso en taquilla

La película de superhéroes protagonizada por Milly Alcock ha sido un fracaso de taquilla para DC Studios

Es posible que "Supergirl" esté disponible para alquilar o comprar en casa antes de que termine julio

La película basada en el cómic ha recaudado solo 100 millones de dólares en todo el mundo

Su lanzamiento digital podría ser otro desastre en potencia

It appears that DC Studios is already prepared to cut its losses with Supergirl at the box office.

After the movie barely squeaked over the $100 million mark globally last weekend (July 3-5), those in charge of the comic giant's movie and TV division look like they're ready to call time on the DC Universe (DCU) movie's theatrical run.

According to X/Twitter fan account DC Film News, DC is targeting a July 28 home release for the Milly Alcock-led superhero flick.

Latest Videos From Watch full video here:

'SUPERGIRL' is reportedly targeting a July 28 Digital release. Just over 30 days after its theatrical debut. pic.twitter.com/Xq7cfwzG4NJuly 6, 2026

Eso no significa que "Supergirl" vaya a llegar a HBO Max —uno de los mejores servicios de streaming del mundo—, propiedad de Warner Bros. Discovery, la empresa matriz de DC Studios. En cambio, estará disponible para alquilar o comprar en plataformas de video a pedido premium (PVOD), como Amazon, Apple TV y Sky.

Vale la pena señalar que la fecha de lanzamiento digital mencionada aún no se ha anunciado oficialmente.

Por el momento, la información sobre la película "DCU Chapter One" en Amazon Prime y Sky Store indica que su lanzamiento en formato doméstico (digital) aún no se ha confirmado, por lo que es posible que no puedas ver "Supergirl" en tu televisor o teléfono inteligente antes de que termine el mes.

No obstante, si "Supergirl" se estrena en formato digital antes del 1 de agosto, agravará la decepción de quienes tenían grandes expectativas puestas en una de las muchas películas nuevas de 2026 y han visto cómo fracasaba estrepitosamente tras su estreno en cines.