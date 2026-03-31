Se ha publicado un nuevo tráiler de "Supergirl", y algunos detalles nuevos sobre el reparto y la trama de esta película me han intrigado

El tráiler oficial de "Supergirl" se estrenará en breve

Esto se produce tras conocerse nuevos detalles sobre el reparto y la trama

La película basada en el cómic llegará a los cines el 26 de junio

Actualización: Y, tal y como se nos prometió ayer (30 de marzo), aquí está el tráiler oficial de "Supergirl":

This Summer, find your place in the universe. #Supergirl lands in theaters and @IMAX June 26. pic.twitter.com/LatQDT5lTpMarch 31, 2026

Original story follows.

DC Studios reveló que hoy (31 de marzo) se estrenará un nuevo tráiler de "Supergirl".

El artículo continúa a continuación

Tras anunciar la noticia ayer (30 de marzo) con un avance de 30 segundos en las redes sociales, el gigante del cómic confirmó que antes de que llegue abril se daría a conocer un nuevo avance de la esperada película protagonizada por Milly Alcock.

Supergirl will call you back tomorrow. #Supergirl lands in theaters June 26. pic.twitter.com/qHt3WRYWxVMarch 30, 2026

No es la primera vez que tenemos algo más que un pequeño adelanto de la película del Universo DC (DCU), que llegará a los cines el 26 de junio. El primer tráiler de «Supergirl» se dio a conocer el pasado diciembre, pero la próxima tanda de imágenes de la película debería ofrecer al público en general una idea más clara de lo que implica su trama.

Los fanáticos de DC no necesitarán otro tráiler para hacerse una idea de la historia, claro está, porque la segunda película del Capítulo Uno del DCU parece que será una adaptación casi perfecta de Supergirl: Woman of Tomorrow, también conocida como la novela gráfica de Tom King y Bilquis Eveley.

Y cuando digo «casi perfecta», lo digo en serio. Esto se debe a que recientemente salió a la luz nueva información sobre el elenco y la trama de Supergirl que, si eres como yo, te emocionará y te confundirá por igual.

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¿Qué hemos sabido últimamente sobre la trama y el reparto de "Supergirl"?

¡Despierta, Kara, el nuevo tráiler de tu película saldrá muy pronto! (Image credit: DC Studios)

A continuación hay spoilers importantes de "Supergirl: Woman of Tomorrow". Quedas advertido.

Por un lado, el Superman de David Corenswet aparecerá en «Supergirl». En el avance anterior, se ve a Clark Kent/Kal-El intentando contactar a su prima kriptoniana a través de una videollamada. Sin embargo, está claro que Supergirl —cuyo nombre real es Kara Zor-El— no quiere que la molesten.

Había rumores de que Corenswet volvería a interpretar su papel como el Hombre de Acero en una de las nuevas películas más emocionantes de 2026, pero esta es la primera confirmación oficial que hemos recibido de que así será. Dado que el atormentado metahumano de Alcock hizo un cameo que encantó al público en la película de Superman del año pasado, es divertido ver a Corenswet devolverle el favor.

Dicho esto, aunque la aparición de Supes en Supergirl ayudará a crear un nexo de unión entre los diversos proyectos del Universo DC, es una sorpresa verlo involucrado. Superman no aparece en Woman of Tomorrow, por lo que su presencia, aunque bienvenida, puede desconcertar a cualquiera que haya leído Woman of Tomorrow.

También se han tomado libertades creativas en otros aspectos.

En un artículo previo de Entertainment Weekly (EW), el director Craig Gillespie volvió a confirmar que los flashbacks —que ya se adelantaron en el primer tráiler de la película— abarcarán la etapa de Kara en Krypton y en su ciudad natal, Argo. Parte de su historia de fondo ya formaba parte de la trama de *Woman of Tomorrow*, pero parece que se desarrollará con más detalle en *Supergirl*.

De hecho, los anuncios de televisión ya han destacado que veremos cómo se conocieron Kara y su travieso perro Krypto. Si a esto le sumamos una posible aparición de Superman en Krypton, un análisis más profundo de sus relaciones con sus padres —EW confirma que David Krumholtz y Emily Beecham interpretarán a su papá y a su mamá— y la destrucción de Krypton, estos flashbacks ocuparán una buena parte del tiempo en pantalla. Tampoco estoy en contra de estas inclusiones, especialmente si sirven a la trama y ofrecen al público en general una mejor comprensión de por qué Kara es como es.

that ugly ass edgy visual of krem is instantly one star down for me.pic.twitter.com/DULrhRYFn2 https://t.co/KlCABR4ujcMarch 30, 2026

Además, está la interpretación totalmente diferente que hace «Supergirl» de Krem, también conocido como el villano principal de la película. Puedes leer más sobre el personaje interpretado por Matthias Schoenaerts, así como sobre el resto del elenco de la película, en mi guía de personajes y reparto de «Supergirl».

Dado que Krem no se parece en nada a su contraparte de los cómics, algunos fans ya han expresado su descontento por lo que consideran cambios innecesarios en su apariencia física. A menos que haya una razón narrativa para su cambio de apariencia, y en particular para su rostro cubierto de cuentas, es una transformación que también me ha dejado perplejo. Si DC Studios nos hubiera dado un Krem fiel al cómic, todos estaríamos mucho más contentos.

Habrá otros aspectos de Supergirl que serán fieles a Woman of Tomorrow. Publicaciones posteriores en la cuenta de X/Twitter de la película indican que visitaremos lugares bien conocidos de la novela gráfica, como Coronn y Barenton. Mientras tanto, otras incorporaciones incluyen a Lobo, interpretado por Jason Momoa, el mercenario interestelar que originalmente iba a aparecer en Woman of Tomorrow antes de que su cameo fuera eliminado del montaje final.

Esperemos que Supergirl sea lo más fiel posible a su material original, y que esas desviaciones creativas complementen la historia centrada en el estudio de los personajes que todos esperamos que cuente. Supongo que lo sabremos de una forma u otra cuando llegue a los cines a finales de este año.

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