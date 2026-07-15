Se dice que Marvel está preparando una película de Nova en lugar de una serie de Disney+, y, según se informa, un guionista del MCU que genera opiniones encontradas está a la cabeza del proyecto

Según se informa, Marvel está preparando una película de Nova con la ayuda del productor ejecutivo de la serie de Loki.

En un principio, el héroe cósmico iba a ser el protagonista de una serie de Disney+.

De ser cierto, la película tendrá que abordar tres grandes preguntas sobre el MCU.

Marvel vuelve a centrar su atención en las estrellas al comenzar a trabajar en una película protagonizada por Nova, uno de los personajes favoritos de los fans.

Según Deadline, el gigante de los cómics ha dejado de lado la idea de contar una historia sobre el héroe cósmico en Disney+ para darle un tratamiento completo en la pantalla grande. Además, Michael Waldron, quien fue el showrunner de Loki y reescribió partes del guion de Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, está liderando el desarrollo del proyecto sin título de Nova.

Según las fuentes de Deadline, la película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) aún se encuentra en las primeras etapas de planeación. No obstante, ya tengo cuatro grandes preguntas que Marvel y Waldron deben aclarar con respecto a su próximo proyecto de ciencia ficción…