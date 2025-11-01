Samsung TV Plus celebra Halloween con canal exclusivo de The Walking Dead

¡Samsung celebra Halloween a lo grande con los fans de una de las series de zombies más populares! ¿De qué se trata? Muy sencillo, Samsung TV Plus estrena un canal exclusivo con las once temporadas de The Walking Dead.

Esta producción se suma a una programación especial de series y más de 60 películas en Video Bajo Demanda (VOD) que puedes reproducir cuando quieras en tu Smart TV Samsung y que son perfectas para un maratón de terror y suspenso en casa.

En el canal 2535 se estarán transmitiendo los capítulos de este intenso drama de un grupo de sobrevivientes durante un apocalipsis zombie. Sin embargo, mientras luchan por mantenerse con vida, también enfrentan los rincones más oscuros de la naturaleza humana en tiempos extremos.

Además, Samsung TV Plus ha preparado una programación especial donde podrás ver desde los clásicos de culto del cine de terror hasta nuevas historias escalofriantes con las que vivirás una noche de espanto.

Podrás ver la serie de suspenso del canal Crimen ZDF (2612) Crimson Rivers, que sigue a un detective francés encargado de resolver casos complejos y macabros. Cada episodio presenta un nuevo misterio con elementos de thriller psicológico, religión, ciencia y mitología.

Otra recomendación del mismo canal es la serie The Bridge, un thriller que comienza cuando aparece un cadáver exactamente en la frontera entre Suecia y Dinamarca, sobre un puente, lo que obliga a las policías de ambos países a colaborar.

¿Crees en los encuentros paranormales? Este Halloween también podrás ver Historias de Ultratumba, con más de 100 experiencias paranormales vividas por personas reales. Cada episodio presenta un relato distinto, con espíritus, presencias demoníacas y otras entidades sobrenaturales. Estarán disponibles a través de la sección VOD (Video Bajo Demanda).

Samsung TV Plus tiene decenas de películas espeluznantes para esta temporada. Una de ellas es El Aro, un clásico del terror que marcó a toda una generación. Además, está disponible Dahmer - Mente Asesina, que relata la historia de un asesino serial caníbal. Mientras que La Maldición de Audrey cuenta la historia de una joven acusada de brujería en un pueblo protestante.

Si lo tuyo es vivir una experiencia completa, la noche del viernes 31 de octubre, el canal Canela.TV Cinema (2697) tendrá programación estelar con la saga de culto El Duende Maldito.

Aunque si quieres una noche de brujas más nostálgica, puedes revivir el terror con tintes vintage con una selección de clásicos mexicanos que marcaron una época: desde el gótico El Vampiro de 1957 hasta Misterios de Ultratumba de 1959 en el canal Oro TV (2662) y La Casa del Terror de 1960, disponible en el canal Canela.TV Clásicos (2667).

Entre las joyas de la programación destaca 1408, basada en un cuento de Stephen King, un clásico moderno del terror psicológico. Mientras que El Grito 2 está inspirada en la saga japonesa Ju-On, dirigida por Takashi Shimizu. Ambas las podrás ver durante octubre en el canal de MovieSphere (2733).

En caso de que busques nuevas historias, en el canal de Cinépolis (2002) podrás ver producciones mexicanas recientes como Huesera, ópera prima de Michelle Garza que explora el terror en la maternidad. Además, se suma Mal de Ojo, con una mirada moderna a los rituales secretos y la brujería.

Además, FreeTV Estelar celebra Halloween con un especial imperdible que presenta las películas La Isla Elder y Musa, dos historias llenas de misterio, suspenso y terror.

Incluso después de Halloween podrás seguir disfrutando cine de terror: el 1 de noviembre el canal Oro TV transmitirá El Hombre Sin Rostro; mientras que al día siguiente será el turno de El Espejo de la Bruja, ambientada en el siglo XIX en una lúgubre mansión, donde una bruja previene de la muerte a una mujer. Ambas películas serán transmitidas a las 9:00 p.m.

Finalmente, para el Día de Muertos, Samsung TV Plus tendrá la transmisión del gran desfile por el Paseo de la Reforma en la CDMX a las 2 p.m. en el canal de N+ (2043).

No importa si prefieres el terror psicológico, los monstruos clásicos o las leyendas paranormales: Samsung TV Plus tiene las mejores películas y series, completamente gratis, sin suscripciones ni pagos. ¿Estás listo para el terror? Reúne a tus amigos, apaga la luz y deja que los sustos empiecen.