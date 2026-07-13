Marvel presentó un nuevo mural de "Avengers: Doomsday" en el que aparecen su enorme elenco de héroes y un amenazante Doctor Doom, pero trata a un personaje del MCU de la peor manera posible

Marvel ha publicado un nuevo mural gigante para "Avengers: Doomsday"

Nos ofrece una nueva perspectiva de su enorme elenco y del villano principal, el Doctor Doom

Hay un personaje del MCU cuya ausencia llama sorprendentemente la atención

Marvel ha presentado un nuevo y enorme mural para "Avengers: Doomsday" en el que aparecen todos los miembros de su numeroso elenco, excepto uno.

La obra, que se mostró por primera vez el sábado pasado (11 de julio) en la convención china de fans Bilibili World, en Shanghái, nos ofrece otra visión del elenco heroico de esta película tan esperada.

AVENGERS: DOOMSDAY - the final full film I had the honor of leading as Director of Visual Development at Marvel Studios.This illustration commemorates that journey & reveals the characters & their looks for the first time. #AvengersDoomsday pic.twitter.com/87l95XZZ7dJuly 11, 2026

La imagen, que más tarde compartió en línea el exdirector de desarrollo visual de Marvel Studios, Andy Park, también ofrece una nueva mirada al Doctor Doom interpretado por Robert Downey Jr.

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Como era de esperarse, no podemos ver el rostro de Doom, que probablemente esté marcado por cicatrices —una revelación que Marvel seguramente está reservando para el estreno completo de la película—. No obstante, su icónica máscara, junto con esos penetrantes ojos azul hielo, indica que el villano principal de la Saga del Multiverso será un enemigo emocionalmente frío, calculador y formidable que nuestros héroes deberán vencer.

Desaparecido en combate

"Cyclops y el resto de los FoX-Men forman parte de esta enorme ilustración (Image credit: Marvel Studios)

Con la Comic-Con de San Diego (SDCC) 2026 —y, por extensión, la edición de este año del tan esperado panel de Marvel en el Hall H—, no es ninguna sorpresa ver que el gigante de los cómics comience a acelerar su campaña promocional para la próxima película de Los Vengadores.

Sin embargo, lo que llama la atención de la primera imagen oficial de la película de la Fase 6 de Marvel es la ausencia de un personaje específico del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Y no me refiero a héroes que no fueron anunciados como parte del elenco inicial de 27 personajes de "Doomsday", como Spider-Man, Wolverine, Deadpool o Capitana Marvel.

Entonces, ¿de quién se trata? Nada menos que Namor, interpretado por Tenoch Huerta, también conocido como el antihéroe que habita en el océano y el primer mutante del MCU, quien fue presentado por primera vez a los fans del MCU en "Black Panther: Wakanda Forever".

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Huerta es el único actor cuya participación en "Doomsday" está confirmada y que no aparece en este mural (Image credit: Marvel Studios)

La ausencia de Namor es sin duda extraña, sobre todo porque el resto del elenco original de "Doomsday" aparece en este mural. La inclusión de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans —quien no formaba parte del elenco inicial de la película, pero cuya participación se confirmó finalmente cuando se lanzó el primer avance de "Avengers: Doomsday" el pasado diciembre—, hace que la ausencia de Namor resulte aún más extraña.

¿Se trata de un simple descuido, aunque importante, por parte de Marvel al no incluirlo en esta ilustración? ¿O indica que Namor solo tendrá un papel secundario o un cameo en "Avengers 5"? Dado que Namor aparece en el cuarto avance de "Avengers: Doomsday", dudo mucho que sea lo segundo. Dicho esto, no creo que Marvel lo haya eliminado a propósito de esta ilustración. Ojalá alguien de Marvel Studios aclare esto si le preguntan al respecto en la SDCC.

Mientras tanto, entérate de todo lo que sabemos hasta ahora sobre "Avengers: Doomsday". Una vez que termines, conoce todos los detalles sobre "Avengers: Secret Wars", también conocida como la secuela de "Doomsday" que además pondrá punto final a la saga del Multiverso de Marvel.

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