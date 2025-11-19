Los nuevos Vengadores: una filtración sobre Doomsday revela que dos héroes más de Marvel se unirán a la lucha para detener al Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr

¿Cuál de estos héroes de Marvel entrará en la refriega para luchar contra el Doctor Doom?

Al parecer, Avengers: Doomsday incluirá más héroes del MCU de lo esperado

Las imágenes filtradas indican que dos estrellas aún no anunciadas forman parte del reparto

Si es cierto, el elenco de Doomsday ascenderá a 29 miembros

¿Una nueva filtración sobre Avengers: Doomsday? Así es y esta vez parece confirmar la aparición de dos héroes más de Marvel.

Las imágenes promocionales de la película de la Fase 6 de Marvel, que parecen haber sido tomadas para la portada de una revista, se filtraron ayer (18 de noviembre) después de que una fuente desconocida las publicara en Internet. Teniendo en cuenta que dos de las fotografías muestran a personajes que no formaban parte del elenco inicial de 27 actores de Avengers: Doomsday revelado en marzo, las instantáneas confirman que estos personajes tendrán un papel que desempeñar en la penúltima película de la saga Multiverse.

A continuación se revelan importantes detalles de Avengers: Doomsday. ¡No sigas leyendo si no quieres saber qué otros actores podrían aparecer en la película!

#ALLEGED avengers doomsday costume leaks pic.twitter.com/VokYQHRUztNovember 18, 2025

Las imágenes, que se han compartido en X/Twitter, Reddit y los foros de ResetEra, parecen corroborar los rumores que circulan desde hace tiempo de que Capitana Marvel, interpretada por Brie Larson, y Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, forman parte del reparto.

Como mencioné anteriormente, ninguno de los dos actores fue anunciado como parte del elenco original de Doomsday a principios de este año. Los personajes de Larson y Cumberbatch en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) tampoco tienen películas en solitario que se estrenen en 2026. El hecho de que hayan sido fotografiados profesionalmente para lo que parece ser un artículo de varias páginas, entonces, implica claramente que aparecerán en la próxima película de Los Vengadores.

Lo que hace que esta filtración sea aún más fascinante es que Larson y Cumberbatch se han negado a hacer comentarios y/o inicialmente han negado su participación en Doomsday.

En enero, Cumberbatch reveló que no estaría en Doomsday. Y, aunque unos días más tarde se retractó de esa respuesta (según Business Insider) para decir que formaba parte del reparto, algunos fans creyeron que Cumberbatch estaba jugando con ellos sobre su posible aparición.

Mientras tanto, en una entrevista en el programa The View en octubre de 2025, Larson respondió a una pregunta sobre su posible participación en Avengers 5 diciendo: "Gracias por preguntar, pero ya sabes que no puedo responder".

Sin embargo, dos semanas más tarde, Larson dio que hablar cuando, mientras votaba en las elecciones a la alcaldía de Nueva York de 2025, dijo a sus fans en Instagram que «¡ignoraran la peluca!» (gracias a r/MarvelStudios por la captura de pantalla). Según algunos, la peluca de Larson tiene que ser la que lleva cuando interpreta a Capitana Marvel, ya que, de lo contrario, no habría razón para cubrirse la cabeza.

Si —y, sin la confirmación de Disney y/o Marvel, sigue siendo un «si»— el dúo aparece en Doomsday, esto plantea una gran pregunta sobre la película. Dicho esto, ¿cómo diablos va a hacer Avengers 5 para compaginar su elenco, que ahora cuenta con 29 miembros, y garantizar que cada uno tenga suficiente tiempo en pantalla?

Eso sin tener en cuenta la posibilidad de que una de las películas más emocionantes de 2026 cuente también con 31 personajes. Con el rumor de que un antiguo Spider-Man y un importante villano también aparecerán en Avengers: Doomsday, cada vez es más probable que la próxima película de Marvel esté repleta de personajes y, en última instancia, espero que eso no vaya en detrimento de la película.

Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. Para más información sobre la próxima película, echa un vistazo a todo lo que sabemos hasta ahora sobre Avengers: Doomsday.

