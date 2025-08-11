LG Channels México expande su oferta con nuevos canales gracias a Stingray

¿Tienes un televisor LG? De ser así, seguramente disfrutas al máximo del contenido de LG Channels, por ello, nos da mucho gusto compartir contigo que la oferta se expande con 4 nuevos canales gracias a Stingray, líder en distribución de contenido musical y de video.

Esta iniciativa ofrece a los usuarios de televisores LG Smart TV una gama más amplia de experiencias musicales y audiovisuales, adaptadas a los gustos locales del mercado mexicano.

Los usuarios de LG Channels podrán disfrutar de los siguientes canales de audio:

Stingray Éxitos Regional Mexicano: Un recorrido por lo mejor del regional mexicano, incluyendo banda, corrido, mariachi y norteño, que harán vivir los sonidos auténticos regionales de México.

Un recorrido por lo mejor del regional mexicano, incluyendo banda, corrido, mariachi y norteño, que harán vivir los sonidos auténticos regionales de México. Stingray Época Dorada del Cine Mexicano: Homenaje a la época de oro del cine nacional (1936-1956), que dejó una huella imborrable en la cultura e identidad del país.

Homenaje a la época de oro del cine nacional (1936-1956), que dejó una huella imborrable en la cultura e identidad del país. Stingray Pop Mexicano 80s: Canal dedicado al pop y rock en español de los años 80, con los grandes éxitos que marcaron a toda una generación.

Canal dedicado al pop y rock en español de los años 80, con los grandes éxitos que marcaron a toda una generación. TikTok Radio en Español: Música en tendencia y clips virales 24/7, con versiones completas de los himnos más populares de TikTok en español.

"Nos entusiasma expandir nuestra colaboración con LG Channels y llevar estos nuevos contenidos a las audiencias de México", expresó Moise Chico, Director de Ventas para América Latina y Brasil en Stingray. "Este lanzamiento refleja nuestro compromiso por ofrecer entretenimiento de alta calidad, adaptado a los gustos y culturas locales. Estamos seguros de que estos canales se convertirán en destinos favoritos para los amantes de la música y el video en la región."

(Image credit: LG)

"En LG Channels, estamos comprometidos con ofrecer experiencias de entretenimiento gratuitas y relevantes a nivel local que enriquezcan la vida de los usuarios de nuestros Smart TV," afirmó Daniel Aguilar, Director de Comunicación de LG Electronics México. "Aliarnos con Stingray nos permite fortalecer aún más nuestra oferta de música y video con contenido cultural que realmente conecta con las audiencias".

Con esta nueva alianza, LG Channels continúa fortaleciendo su presencia en México como una de las principales plataformas de entretenimiento gratuito. Con casi 7 millones de dispositivos inteligentes conectados a través del sistema operativo webOS, LG se consolida como un referente en la distribución de contenidos FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) en el país. A través de alianzas estratégicas como la de Stingray, LG Channels México ofrece una programación variada, local y global, diseñada para mejorar la experiencia del hogar mexicano con contenidos que combinan tecnología, cultura y entretenimiento sin costo para el usuario.