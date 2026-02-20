La secuela de Superman de James Gunn podría tener un nuevo título, y no me parece lógico después de lo que pasó con el cambio de nombre de Supergirl

Un nuevo informe ha generado confusión sobre el nombre oficial de Superman 2.

La secuela de Superman de James Gunn podría haber sufrido un ligero cambio de título.

Se ha conocido como Man of Tomorrow desde que se anunció inicialmente.

Si fuera cierto, contradiría los comentarios de Gunn sobre el cambio de nombre de Supergirl.

Según un nuevo informe, la secuela de Superman de James Gunn podría haber sufrido un ligero cambio de nombre.

Como parte de un extenso artículo que analiza la batalla entre Netflix y Paramount por adquirir Warner Bros. Discovery, Variety indica que el próximo proyecto de Gunn se llama ahora Superman: Man of Tomorrow.

Si fuera cierto, sería un giro inesperado por parte de Gunn. De hecho, cuando el codirector de DC Universe (DCU) anunció por primera vez la secuela de la película de Superman de 2025 el pasado mes de septiembre, muchos asumieron que se llamaría Superman: Man of Tomorrow. Sin embargo, mientras los fans se devanaban los sesos sobre si ese era su título oficial, Gunn pronto aclaró que simplemente se llamaría Man of Tomorrow.

Ahora, sin embargo, Variety parece indicar que no es así. Todas las miradas están puestas en las redes sociales de Gunn para ver si aclara las cosas de una vez por todas.

¿Por qué es importante el título real "Man of Tomorrow's"?

Gunn ha expresado su aversión por las películas con subtítulos, por lo que se cambió el título de Supergirl. (Image credit: DC Studios)

Es probable que Variety simplemente haya utilizado la frase «Superman: Man of Tomorrow» para dejar claro que se trata de una secuela directa de la película de Superman de Gunn. Al fin y al cabo, puede que haya quienes lean el artículo mencionado y no sepan que Man of Tomorrow es una secuela de la película dirigida por Gunn. La inclusión de «Superman» en el título contrarrestaría cualquier confusión.

Sin embargo, si el próximo proyecto de Gunn para DCU Chapter One se titula oficialmente Superman: Man of Tomorrow, esto contradiría los comentarios que hizo sobre cambiar el nombre de otra película de DCU. ¿El proyecto en cuestión? Supergirl, una de las películas más esperadas de 2026 y la próxima película de DC Studios que llegará a los cines en junio.

Originalmente llamada Supergirl: Woman of Tomorrow, la adaptación cinematográfica del cómic homónimo de Tom King y Bilquis Eveley pasó a llamarse Supergirl en junio de 2025. Como parte de una respuesta mucho más larga en la que explicaba por qué Supergirl: Woman of Tomorrow ya no es el nombre de la película basada en el cómic de DC, Gunn dijo: "Estoy harto del título de superhéroe, dos puntos, otro nombre".

Si a Gunn le molestan tanto las películas con subtítulos, ¿por qué su próximo proyecto tendría uno? Teniendo en cuenta lo que ha dicho sobre el cambio de nombre de Supergirl y su firme postura sobre que Superman 2 se llame Man of Tomorrow, no tendría sentido que ahora se llamara Superman: Man of Tomorrow. Y, seamos sinceros, que la palabra «Superman» vaya seguida inmediatamente de «Man» suena simplemente ridículo.

Como mencioné anteriormente, esperemos que Gunn aclare el nombre oficial de su próxima película, que, según Variety, se espera que comience a rodarse en unas semanas, antes de su estreno en julio de 2027.

Mientras tanto, descubre todo lo que sabemos sobre Man of Tomorrow. A continuación, lee lo que sabemos hasta ahora sobre Supergirl y echa un vistazo a mi guía del reparto y los personajes de Supergirl.

