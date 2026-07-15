La fecha de estreno de "The Batman: Parte II" se ha pospuesto hasta principios de 2028, y este último retraso tendrá un gran impacto en el Universo DC de James Gunn

La secuela de "The Batman" no llegará a los cines hasta febrero de 2028

El estreno de "The Batman: Parte II" se ha pospuesto hasta febrero de 2028

Su director ha compartido nuevas imágenes de Robert Pattinson en el papel del Cruzado Enmascarado

El Universo DC de James Gunn podría verse gravemente afectado por este acontecimiento

Tendremos que esperar otros 18 meses antes de poder ver por fin "The Batman: Parte II".

Esta película basada en cómics, que lleva mucho tiempo en desarrollo y cuya fecha de estreno ya se había pospuesto dos veces, no llegará a los cines hasta el 18 de febrero de 2028. Quienes esperaban ver *The Batman: Parte II* en su fecha de estreno previamente revisada, el 1 de octubre de 2027, se llevarán una gran decepción.

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La noticia sobre la nueva fecha de estreno de la secuela de "The Batman" llegó a través de un nuevo video que el director Matt Reeves compartió en sus redes sociales. El video, que nos ofrece un primer vistazo al regreso de Robert Pattinson como el justiciero protagonista en la próxima película de Batman de Reeves, termina con la revelación de la nueva fecha de estreno.

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Para cuando este proyecto basado en los cómics de DC llegue a la pantalla grande, habrán pasado casi seis años desde que su predecesora se estrenó en cines. Es mucho tiempo para hacer esperar a los fans de esta esperadísima secuela.

Por qué el retraso en el estreno de "The Batman: Parte II" es una mala noticia para el Universo DC de James Gunn

Los fans de Batman de todo el mundo, al enterarse de este último retraso en la fecha de lanzamiento... (Image credit: Warner Bros. Pictures)

Sería una negligencia de mi parte no mencionar que los retrasos en el estreno de películas ocurren todo el tiempo, por lo que la noticia del último contratiempo en el lanzamiento de *The Batman Part II* es, especialmente para una película que ha tardado mucho en ponerse en marcha por un sinfín de razones, algo de esperarse.

Sin embargo, esto tendrá un impacto enorme en el incipiente Universo DC (DCU) de James Gunn y Peter Safran, que ya se está recuperando de su primer gran fracaso con *Supergirl*.

De hecho, Gunn ha dicho una y otra vez que el Batman del DCU —y, por extensión, su película en solitario del Capítulo Uno del DCU en *The Brave and the Bold*— no verá la luz hasta que se haya estrenado *The Batman Part II*.

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¿La razón? Aunque Gunn afirma que el público es lo suficientemente inteligente como para entender que el «Bat-Verse» de Reeves y el DCU son entidades separadas, no quiere que dos Batmans causen estragos en los cines al mismo tiempo. Sin embargo, ahora que *The Batman 2* no se estrenará hasta principios de 2028, es poco probable que veamos al Caballero Oscuro del DCU hasta 2029, como muy pronto.

Eso no significa que Gunn, Safran y compañía no vayan a trabajar en "The Brave and The Bold" mientras tanto. Lo que sí significa, sin embargo, es que la espera para una de las llamadas "Santísima Trinidad" de DC Comics no solo se prolongará aún más, sino que los codirectores de DC Studios tendrán que seguir respondiendo preguntas sobre la fecha de estreno del Cruzado Enmascarado en su franquicia cinematográfica. En ese sentido, no puedo decir que los envidie.

De todos modos, siéntete libre de enterarte de todo lo que sabemos hasta ahora sobre "The Batman: Parte II" mientras estás aquí. O bien, vota en la encuesta de arriba para decirme qué piensas del último retraso de la película.

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