La escena postcréditos de "Masters of the Universe" adelanta el tan esperado debut en la pantalla grande de un popular personaje de He-Man

He-Man no es el único personaje con superpoderes que existe en este universo de ciencia ficción y fantasía

"Masters of the Universe" tiene una escena tras los créditos que hará las delicias de los fans de la franquicia

Supone el tan esperado debut en la pantalla grande de uno de sus personajes más populares

El director Travis Knight ya sabe qué historia quiere contar sobre ellos

"Masters of the Universe" ya se estrenó en los cines de todo el mundo, y cuenta con una escena postcréditos que hará las delicias de los fans de esta franquicia de ciencia ficción y fantasía.

De hecho, la escena postcréditos de la nueva película de Amazon insinúa una película de acción real, largamente esperada, protagonizada por uno de los personajes más populares de la propiedad de Mattel. Y, por si eso no fuera suficiente para dar de qué hablar entre los seguidores de la franquicia encabezada por He-Man, el director de la película, Travis Knight, "ya tiene ideas" sobre qué historia le gustaría contar sobre dicho personaje.

Esta es tu única advertencia: a continuación hay spoilers completos de la escena postcréditos de Masters of the Universe. Si aún no la has visto: marca esta página como favorita, lee mi reseña de Masters of the Universe, ve a verla y luego vuelve a cargar este artículo y sigue leyendo sin preocupaciones.

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She-Ra, a quien vemos aquí en su serie animada de Netflix, aparece en la escena de los créditos finales de "Masters of the Universe" (Image credit: Netflix)

Entonces, ¿quién es el personaje que aparece en la escena postcréditos de una de las nuevas películas de 2026? Se trata de She-Ra, también conocida como la hermana gemela perdida de Adam/He-Man.

No vemos su rostro en dicha escena, ni aparece nadie en los créditos interpretándola. La actriz británica Lauren Saliu ha confirmado (a través de Instagram) que interpretó a la princesa de Eternia, aunque no está claro si interpretará oficialmente a She-Ra en el futuro o si simplemente es una suplente para este clip.

Su nombre real es Adora y posee las mismas habilidades sobrehumanas que su hermano. She-Ra también empuña su propia espada mística llamada la Espada de la Protección, y tiene un compañero animal —el caballo Spirit— que, al igual que Cringer/Battle-Cat de He-Man, se transforma en una criatura lista para la batalla llamada Swift Wind cuando Adora se convierte en She-Ra.

Sin embargo, a diferencia de su compatriota de Eternia, She-Ra nunca ha aparecido, y mucho menos protagonizado, una película de acción real. De hecho, hasta ahora, solo ha aparecido en dos series animadas: She-Ra: Princess of Power de 1985 y, más recientemente, la serie de anime para televisión She-Ra and the Princesses of Power, que tuvo una acogida increíble y se transmitió en Netflix durante cinco temporadas entre 2018 y 2020.

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Su cameo en la escena postcréditos de *Masters of the Universe* es, por lo tanto, un momento histórico, ya que sugiere que She-Ra no solo podría debutar en un largometraje de acción real en su momento, sino también aparecer en la gran pantalla por primera vez.

Sin embargo, que esto suceda dependerá del desempeño de Masters of the Universe en la taquilla mundial. Si tiene un buen desempeño o incluso supera las expectativas, Amazon MGM Studios haría tontería no dar luz verde a una secuela protagonizada por He-Man y She-Ra, o a una aventura independiente protagonizada por Adora.

Independientemente de cuál de esas opciones reciba el visto bueno, Knight tiene una visión del tipo de historia con She-Ra que le gustaría contar. Sin embargo, también es plenamente consciente de que, si Masters of the Universe no causa sensación, es posible que nunca se haga una película protagonizada por Adora; de ahí que ella no formara parte del elenco de esta película y que no se haya elegido oficialmente a una actriz famosa para interpretarla en la escena de los créditos finales.

"En todas las películas que he hecho, siempre me he imaginado adónde van los personajes más allá de los límites de la película", me dijo Knight. "Uno quiere contar una historia autónoma, y creo que lo hemos logrado con esta película, pero hay elementos dentro de la mitología más amplia que no encajaban en ella, y el personaje de She-Ra era uno de ellos".

"Adora es también un personaje que tiene mucho peso", continuó Knight. "A mucha gente, incluyéndome a mí, le encanta ese personaje, así que queríamos hacer un pequeño guiño a dónde podría ir eso [una película de She-Ra] si se nos diera la oportunidad de contar más historias.

"Me encantaría verla cobrar vida en la pantalla grande y tengo ideas sobre cómo sería eso", agregó. "Pero, si nunca tuviéramos la oportunidad de hacerlo, hemos contado una historia independiente que funciona aquí".

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