"Hay tantas posibilidades": los productores de "Spider-Verse" revelan si les interesaría convertirse en el Kevin Feige del reinicio del universo de "Spider-Man" de Sony

¿Están interesados los productores de las películas de Spider-Verse en supervisar el renacimiento de la SSU?

Phil Lord y Chris Miller han revelado si les gustaría dirigir el relanzamiento del universo cinematográfico de Spider-Man de Sony

Sony puso fin a su franquicia cinematográfica el pasado diciembre, pero podría revivirla

Lord y Miller produjeron las películas de "Spider-Verse" y la próxima serie de televisión "Spider-Noir"

Los productores de las películas de Spider-Verse han revelado si estarían dispuestos a encargarse del reinicio del Universo Spider-Man de Sony (SSU).

En una charla exclusiva con TechRadar, Phil Lord y Chris Miller no descartaron la posibilidad. Sin embargo, también admitieron que tendrían que darse «muchas condiciones hipotéticas» para que eso se hiciera realidad.

La conversación formó parte de una entrevista más amplia sobre la nueva epopeya de ciencia ficción del dúo, Project Hail Mary (Nota: échale un vistazo a mi reseña de Project Hail Mary para ver si vale la pena verla). La película protagonizada por Ryan Gosling es el primer proyecto para la gran pantalla que Lord y Miller han dirigido desde 22 Jump Street de 2014, como resultado de los innumerables roles de producción que la pareja ha desempeñado durante la última década.

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De esas producciones, cuatro se han centrado en Spider-Man —o, más bien, en versiones alternativas del alias de superhéroe de un tal Peter Parker. De hecho, Lord y Miller han supervisado el trabajo en las dos primeras películas de Spider-Verse y, de manera similar, están liderando el desarrollo de la última entrega de la trilogía cinematográfica, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

"Beyond the Spider-Verse" llegará a los cines de todo el mundo el próximo mes de junio (Image credit: Sony Pictures)

Además, Lord y Miller han sido productores ejecutivos de «Spider-Noir», una serie de acción real ambientada en la década de 1930 y protagonizada por Nicolas Cage, que se estrenará en MGM+ (EE. UU.) y Prime Video (a nivel internacional) el 27 de mayo.

Dada su participación en numerosos proyectos ajenos al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) protagonizados por diversas encarnaciones del trepamuros, la pareja parece estar en la posición ideal para dirigir la versión 2.0 del SSU.

El pasado diciembre, Sony Pictures pareció poner fin a su franquicia cinematográfica sin Spider-Man tras una serie de fracasos tanto de crítica como de taquilla. Sin embargo, solo dos meses después, el jefe de cine del estudio, Tom Rothman, indicó (según el podcast On the Town) que Sony planeaba reiniciar el SSU en algún momento.

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"Spider-Noir" es una serie de televisión independiente de acción real que estará protagonizada por el icónico actor Nicolas Cage (Image credit: Amazon)

En el caso de que Sony les pidiera que fueran los responsables creativos del SSU —ya sabes, como Kevin Feige en Marvel, James Gunn y Peter Safran en DC, y Dave Filoni y Lynwen Brennan en Star Wars—, ¿estarían interesados Lord y Miller?

«Eso es un gran "si"», respondió Lord. «Es decir, es el mayor "si" del mundo».

"Hay tantas hipótesis en el universo», añadió Miller. «Pero, como sabes, somos grandes fans de Spider-Man y de todo ese universo, así que, ¿quién sabe?".

Para más contenido relacionado con el Hombre Araña, mira lo que Lord y Miller dijeron sobre cuándo podríamos ver algunas imágenes de Beyond the Spider-Verse y luego entérate de todo lo que sabemos hasta ahora sobre Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

No te olvides de echar un vistazo a todo lo relacionado con Spider-Man: Brand New Day, también conocida como la próxima aventura del lanzaredes de Tom Holland en el MCU, antes del estreno, cada vez más probable, del primer tráiler de Spider-Man 4 a mediados de marzo.

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