Explicación del final de Avatar: Fuego y cenizas: ¿Pandora está a salvo de Varang?, ¿Jake ha sido capturado? Y teorías sobre Avatar 4 y 5

Advertencia: a continuación se revelan detalles de Avatar: Fuego y ceniza.

Casi no hace falta escribir esta advertencia, ya que si has visto Avatar: El camino del agua, ya has visto Avatar: Fuego y ceniza.

La primera oleada de críticas (incluida la mía) coincidía en que el mayor problema de la tercera película de la franquicia Avatar es que es increíblemente repetitiva. De hecho, sigo estando seguro de que hay al menos una escena que ha sido copiada y pegada de la segunda película.

Se podría pensar que esto facilitaría mucho la tarea de explicar el final de Avatar: Fuego y ceniza y, en cierto modo, es cierto. Sin embargo, la tradición de Pandora es compleja y abundante, y eso es aún más evidente ahora que el clan del fuego se ha unido a la fiesta.

Así que he respondido a todas sus preguntas candentes en un solo lugar y he intentado adivinar qué está preparando James Cameron para sus dos secuelas previstas (que aún tendremos que esperar al menos otros cuatro años para ver).

¿Qué quiere Varang de los otros clanes Na'avi?

Avatar: Fire and Ash | Official Trailer - YouTube Watch On

Como ya he mencionado, los Na'avi del Fuego son la última incorporación a Fuego y Ceniza, liderados por la feroz Varang (Oona Chaplin). Los conocemos por primera vez cuando atacan las aeronaves en las que viajan Jake (Sam Worthington) y su familia, tras haber decidido enviar a Spider (Jake Champion) de vuelta al bosque.

Después de mantener cautivos a Jake y compañía antes de que se liberen, Varang une fuerzas con Quaritch (Stephen Lang) para intentar capturar a Jake definitivamente. ¿Por qué Varang está dispuesta a hacerlo? Quiere que todos los demás Na'avi de Pandora sean destruidos después de que su pueblo y su forma de vida fueran aniquilados cuando era niña. Después de eso, aprendió a utilizar el fuego en su beneficio, y el resto es historia.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Quaritch suministra armas al clan del Fuego y les enseña a usarlas, por lo que, cuando llega el momento de que los Na'avi luchen contra el Pueblo del Cielo, se ponen de su lado. Varang también comienza una relación sentimental con Quaritch.

Muchos Na'avi del Fuego mueren en el fuego cruzado, pero Quartich y Varang capturan a Neytiri (Zoe Saldaña) y Tuk (Trinity Bliss) en la nave principal. Aunque no vemos exactamente qué le sucede a Varang, suponemos que ha escapado o que ha caído con la Gente del Cielo cuando estos son arrastrados al vórtice del océano (más información al respecto a continuación).

Jake y Quaritch resultan heridos, pero libran una última batalla cuerpo a cuerpo en un intento por acabar con Spider. Neytiri y los niños llegan como refuerzo y, sabiendo que está en inferioridad numérica, Quaritch salta al vórtice y encuentra la muerte.

¿Pandora está a salvo de los habitantes del cielo?

Neytiri en Avatar: Fire and Ash. (Image credit: 20th Century Studios)

Por ahora, sí. Como ya he mencionado, una de las tramas principales es la captura de Jake por parte del ejército humano que queda en Pandora. Quaritch ahora es totalmente Na'avi, pero sigue liderando la ofensiva... al menos hasta que la general Ardmore (Edie Falco) decide relevarlo de sus funciones cuando se acerca demasiado a Varang.

Al igual que en El camino del agua, esto da lugar a una batalla naval sin cuartel entre el Pueblo del Cielo, los Na'avi del Fuego y los clanes Na'avi restantes. Ardmore y su flanco se lanzan al mar con una flota de barcos, mientras que Quaritch, Varang y el resto de los Na'avi del Fuego se rebelan.

Mientras tanto, Jake ha reclutado a todos los demás clanes Na'avi para luchar por proteger Pandora, y Lo'ak (Britain Dalton) consigue convencer al clan de las ballenas para que se una a ellos tras exiliar a Payakan (lo cual es tan triste como cabría esperar).

Es la masacre definitiva, con innumerables víctimas en el proceso, incluidos todos los humanos que aún quedan en Pandora y Ronal (Kate Winslet), que consigue dar a luz justo antes de sucumbir a sus heridas.

No solo existe la posibilidad de que Winslet regrese gracias al plano espiritual, sino que ahora no hay ninguna amenaza directa para los Na'avi que quedan en Pandora... lo que hace difícil predecir hacia dónde se dirigirá Avatar 4.

¿Jake es capturado?

Jake en Avatar. (Image credit: 20th Century Studios)

Sí y no. Poco después de que Quaritch y Varang se alíen, Jake se entrega para impedir que los Na'avi Fuego destruyan el hogar del clan Metkayina, con el que ahora vive la familia Sully. Lo llevan de vuelta a la base militar, donde los humanos celebran la victoria, manteniendo a Jake encerrado en una enorme caja de cristal en el exterior.

Obviamente, esto no dura mucho tiempo. Se idean tres planes de fuga por separado que, sin quererlo, se complementan para liberar a Jake. Un biólogo marino descontento desobedece las órdenes del general Ardmore y roba una máquina de artillería para sacar a Jake de la caja de cristal, harto del plan humano de exterminar a los Na'avi de su planeta natal.

Mientras tanto, Spider también ha sido capturado y llevado para ser sometido a pruebas después de que los crecientes poderes de Kiri (Sigourney Weaver) no solo lo devolvieran a la vida, sino que le permitieran respirar en Pandora sin máscara. Sabe que no pueden matarlo mientras los militares averiguan cómo replicar su nueva biología para su uso masivo, por lo que se convierte en un escudo humano para que Jake pueda cruzar la base de forma segura.

Neytiri se ha disfrazado de Na'avi de Fuego para invadir la base de forma segura y robar una etiqueta de seguridad militar en el proceso. No solo lucha contra Varang y Quaritch, sino que también rescata a Jake y Spider de la base.

¿Qué hay de Kiri y Spider?

Sigourney Weaver interpreta a Kiri en las películas de Avatar (Image credit: 20th Century Studios)

Apenas estamos empezando a comprender los poderes de Kiri, y durante la mayor parte de Fuego y ceniza, la Gran Madre Eywa le ha impedido a Kiri acceder a ellos por completo. Esto no solo la frustra, sino que lleva a que se revele un gran secreto familiar: Kiri no tiene padre biológico. La suya fue básicamente una inmaculada concepción al estilo de María y Jesús, y aún no hemos llegado al fondo del porqué... todavía.

Esto significa que sus poderes para devolverle la vida a Spider son muy codiciados. Replicar la forma en que Spider se mantiene con vida podría significar que los humanos se apoderaran de Pandora, descubriendo finalmente los secretos de cómo respirar el aire (altamente tóxico) de Pandora.

Afortunadamente, todos son exterminados antes de que eso pueda suceder, por lo que la atención vuelve a centrarse en Kiri. En la última escena de la película, ella lleva a Spider a visitar el plano ancestral (ahora él puede conectarse por sí mismo), donde los espíritus lo aceptan como un verdadero Na'avi.

Predicciones sobre Avatar 4 y Avatar 5

¿Cómo será Avatar 4? (Image credit: 20th Century Studios)

Avatar 4 no se estrenará hasta 2029, y nadie sabe qué tratará. Con los humanos borrados de Pandora y los Na'avi felices y a salvo, no hay literalmente ninguna razón para hacer dos secuelas más. Todas las tramas han quedado perfectamente resueltas, por lo que deberíamos esperar un giro radical con respecto a lo que hemos visto hasta ahora.

Aunque es probable que los poderes de Kiri se sigan explorando con mayor detalle, la teoría más sólida sobre Avatar 4 es que Jake tendrá que regresar a la Tierra por alguna razón desconocida unos años después de los acontecimientos de Fire and Ash. La batalla definitiva de la franquicia es entre los humanos y los Na'avi, por lo que esta es la forma más lógica de continuar con esa trama.

Al parecer, ya se ha rodado una cuarta parte de Avatar 4, pero, según se informa, Cameron todavía tiene reservas.

«Si aquí es donde termina, genial», declaró Cameron en el podcast The Town with Matthew Belloni. «Hay un hilo abierto, escribiré un libro. No creo que haya nunca una versión en la que haya otra película de Avatar que yo no haya producido de cerca. Pero en cuanto a que se apodere de mi vida, eso es un problema fundamental para mí».

Personalmente, creo que la trilogía fue suficiente y que la producción debería retirarse mientras va ganando. Pero, dada la cantidad de dinero que seguramente generará, es probable que haya más secuelas.

Por ahora, se pueden ver Avatar 1 y 2 en Disney+ en todo el mundo, y es probable que Fire and Ash se sumen en algún momento de 2026.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.