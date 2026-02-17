¡Es oficial! FAST CINDIE TV llega a LG Channels

Por publicado

Cine independiente, gratis y al alcance del control remoto

¿Has escuchado hablar de "CINDIE", la plataforma líder en cine independiente en América Latina? De ser así, te tenemos noticias, pues el canal FAST CINDIE TV llega oficialmente a LG Channels, la plataforma de streaming gratuita de LG.

Esto fortalece su estrategia de expansión regional. Es importante mencionar que su lanzamiento estará disponible en México, Argentina, Chile, Colombia y Perú, donde los usuarios de las Smart TVs de LG podrán acceder a CINDIE TV a través del canal 702; y Brasil, a través del canal 924.

Por su parte, Miguel Islas, Director de Marketing y Business Development de CINDIE, destacó la importancia del formato FAST en el crecimiento del negocio: "Los canales FAST están viviendo un momento de fuerte crecimiento en América Latina y se han convertido en una vía fundamental para el descubrimiento de contenidos. Para CINDIE, CINDIE TV es una herramienta estratégica que nos permite aumentar nuestra relevancia, generar nuevas audiencias y acompañar los hábitos de consumo actuales, que valoran el acceso gratuito y la experiencia curada".

CINDIE es una plataforma especializada en cine y series independientes que ofrece una experiencia de descubrimiento de títulos exclusivos y curados específicamente para públicos que buscan algo diferente, contenidos de éxito comercial pero no realizados por grandes estudios, y que sin plataformas como CINDIE, difícilmente estarían disponibles en la región. Su catálogo reúne películas de autor, títulos premiados en festivales internacionales y producciones destacadas del cine contemporáneo. Entre los contenidos que han formado parte de su programación se encuentran films reconocidos por la crítica como Camino de Guerra, El Umbral y Magnífico Tesoro; y series internacionales como Leonas.

La llegada de CINDIE TV a LG Channels refuerza el compromiso de CINDIE con la innovación en distribución y con el desarrollo del mercado audiovisual regional, consolidando su posición como referente del cine independiente en América Latina.

