¡Es oficial! FAST CINDIE TV llega a LG Channels

¿Has escuchado hablar de "CINDIE", la plataforma líder en cine independiente en América Latina? De ser así, te tenemos noticias, pues el canal FAST CINDIE TV llega oficialmente a LG Channels, la plataforma de streaming gratuita de LG.

Esto fortalece su estrategia de expansión regional. Es importante mencionar que su lanzamiento estará disponible en México, Argentina, Chile, Colombia y Perú, donde los usuarios de las Smart TVs de LG podrán acceder a CINDIE TV a través del canal 702; y Brasil, a través del canal 924.

Con esta incorporación, CINDIE TV continúa ampliando su alcance y acercando una cuidada selección de cine independiente, curado por expertos, a nuevas audiencias en América Latina, aprovechando el crecimiento sostenido del ecosistema FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) en la región.

"En el último año, CINDIE ha acelerado significativamente su estrategia de expansión, apostando por nuevos modelos de distribución que nos permiten llegar a más espectadores de una manera accesible y relevante", señaló Maurice Van Sabben, CEO de CINDIE. "La alianza con LG es un paso clave en ese camino: nos asociamos con una plataforma de alcance masivo y gran posicionamiento regional, lo que refuerza nuestra misión de hacer que el cine independiente sea cada vez más visible y cercano para las audiencias latinoamericanas".

Por su parte, Miguel Islas, Director de Marketing y Business Development de CINDIE, destacó la importancia del formato FAST en el crecimiento del negocio: "Los canales FAST están viviendo un momento de fuerte crecimiento en América Latina y se han convertido en una vía fundamental para el descubrimiento de contenidos. Para CINDIE, CINDIE TV es una herramienta estratégica que nos permite aumentar nuestra relevancia, generar nuevas audiencias y acompañar los hábitos de consumo actuales, que valoran el acceso gratuito y la experiencia curada".

"Lo que hace que la oferta de LG Channels sea contundente es la inteligencia analítica que sustenta cada decisión que se toma. La alianza con CINDIE es muy relevante para nosotros y para nuestros usuarios pues se convertirá en una gran oportunidad para impulsar la democratización del cine y entretenimiento independiente y poderlo ver con la mejor tecnología", comentó Daniel Aguilar, director de comunicación de LG Electronics México.

CINDIE es una plataforma especializada en cine y series independientes que ofrece una experiencia de descubrimiento de títulos exclusivos y curados específicamente para públicos que buscan algo diferente, contenidos de éxito comercial pero no realizados por grandes estudios, y que sin plataformas como CINDIE, difícilmente estarían disponibles en la región. Su catálogo reúne películas de autor, títulos premiados en festivales internacionales y producciones destacadas del cine contemporáneo. Entre los contenidos que han formado parte de su programación se encuentran films reconocidos por la crítica como Camino de Guerra, El Umbral y Magnífico Tesoro; y series internacionales como Leonas.

La llegada de CINDIE TV a LG Channels refuerza el compromiso de CINDIE con la innovación en distribución y con el desarrollo del mercado audiovisual regional, consolidando su posición como referente del cine independiente en América Latina.