El universo de Dragon Ball Super crece de la mano del Dios de la Destrucción "Beerus" y "La Patrulla Galáctica"

Este fin de semana ha estado lleno de sorpresas, especialmente para los fans de Dragon Ball Super, pues no solo se confirmó luz verde para Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica, sino también se reveló que Beerus, el Dios de la Destrucción recibirá atención en un nuevo anime que retomará su historia.

¿Te lo perdiste? De ser así, no te preocupes, a continuación te compartimos todos los detalles.

¿Dragon Ball Super: Beerus es una nueva película?

La respuesta es sencilla, pero al mismo tiempo tiene matices. Sí… y no. Aquí te lo explicamos.

Dragon Ball Super: Beerus no es una película completamente nueva, sino una revisión y expansión de “Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses”, el largometraje estrenado en 2013 que introdujo por primera vez a Beerus y al Super Saiyajin Dios.

El proyecto fue revelado por los actores de voz Masako Nozawa (Goku), Koichi Yamadera (Beerus) y el productor ejecutivo Akio Iyoku, quienes explicaron que esta nueva versión retomará la historia original, pero la reconstruirá a partir de los borradores iniciales de Akira Toriyama. La intención es profundizar en el personaje de Beerus, hacerlo más complejo y convertirlo en un antagonista aún más imponente dentro del canon.

Aunque el anuncio estuvo acompañado por un tráiler —lo que puede dar la impresión de una película totalmente nueva—, en realidad se trata de una reinterpretación ampliada de aquel arco clave de Dragon Ball, ahora bajo el sello de Dragon Ball Super. Esta versión busca enriquecer la narrativa, mejorar el desarrollo de personajes y reforzar su importancia dentro de la línea temporal oficial.

El proyecto tiene previsto llegar en otoño de 2026, y funcionará como una forma de honrar el legado de Akira Toriyama, fallecido en 2024, manteniéndose fiel a sus ideas originales mientras se actualiza el contenido para una nueva generación de fans.

Anime “Dragon Ball Super: Beerus” | SUPER Launch Trailer - YouTube Watch On

¿Qué sabemos de Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica?

Dragon Ball Super: Patrulla Galáctica es el nuevo anime anunciado por Toei Animation durante el Genkidama Festival, como parte del 40.º aniversario de la franquicia. La serie adaptará el arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica del manga, llevando la historia a una escala completamente galáctica.

La historia se centrará en la amenaza de Moro, un villano capaz de absorber la energía vital de planetas enteros, lo que obligará a Gokú y Vegeta a unirse oficialmente a la Patrulla Galáctica, una organización encargada de mantener el orden en el universo. Con ello, los protagonistas abandonan su rol exclusivo como defensores de la Tierra para convertirse en protectores interplanetarios.

Este nuevo proyecto representa una evolución narrativa para Dragon Ball, ampliando su universo y retomando conceptos creados por Akira Toriyama, como la Patrulla Galáctica presentada originalmente en Jaco the Galactic Patrolman. Además, el anime funciona como un homenaje al legado del autor tras su fallecimiento en 2024, consolidando una etapa más ambiciosa y cósmica para la saga.