El director de "Masters of the Universe", Travis Knight, no cree que la IA sea una "tecnología a la que debamos temer"

No te preocupes, no se utilizó inteligencia artificial en la creación de Skeletor

El director de "Masters of the Universe" ha dado su opinión sobre el uso de la IA en la industria del entretenimiento

Travis Knight afirma que no debería sustituir a quienes hacen películas y series de televisión

Sin embargo, tiene sus utilidades si se implementa correctamente

El director de «Masters of the Universe» ha dado su opinión sobre el debate actual en torno al uso de la inteligencia artificial (IA) en la industria del entretenimiento.

Antes del estreno de la nueva película de Amazon, Travis Knight me dijo en exclusiva que los estudios no deberían usar la IA para reemplazar a quienes, en sus palabras, le dan a las películas su "espíritu y alma".

Sin embargo, Knight también sugirió que la IA podría ser beneficiosa para el negocio en general si los responsables de las empresas de entretenimiento más grandes del mundo son «reflexivos y cuidadosos» con respecto a su aplicación.

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"Masters of the Universe" cuenta con numerosos efectos visuales, pero ninguno de ellos se creó con herramientas de IA (Image credit: Amazon MGM Studios)

Los comentarios de Knight se producen en un momento decisivo para la implementación de la IA en el sector del entretenimiento, en otras industrias y en nuestra sociedad en general.

De hecho, a medida que esta tecnología incipiente se convierte en un elemento cada vez más presente en nuestra vida cotidiana y los gobiernos se esfuerzan por acelerar la legislación para mantenerla bajo control ante su continua proliferación, las empresas de todo el mundo buscan formas de aprovecharla.

Entre ellas se encuentran los mayores productores de cine y televisión del mundo, como Amazon MGM Studios, el gigante del entretenimiento responsable de la última aventura de He-Man en la gran pantalla, y el estudio que recientemente fue objeto de críticas por anunciar planes para producir tres nuevas series para su plataforma de streaming Prime Video a través de su recién creado GenAI Creators' Fund.

Dado que otros muchos gigantes del entretenimiento, como Disney, Netflix y Warner Bros., también están explorando nuevas vías para utilizar la IA en la producción de películas y series de televisión, así como, según sus propias palabras, para «mejorar» la experiencia del usuario en los mejores servicios de streaming que poseen, los debates sobre esta tecnología seguirán acaparando la actualidad durante los próximos meses y años.

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Un tema clave en esos debates es si la IA acabará sustituyendo a los guionistas, artistas, animadores, directores y otros profesionales creativos. Knight, sin embargo, cree que sería un día negro para la industria si tal escenario llegara a materializarse, aunque no se opone rotundamente a que la IA desempeñe un papel en algunos aspectos del sector cinematográfico.

"Para mí, lo importante son siempre los increíbles creativos que hacen las películas", me dijo el director de una de las nuevas películas de este año. «Son ellos quienes le dan a las películas su espíritu y su alma.

"Y eso es una de las cosas que más me gustan de hacer películas», continuó. «Reúnes a toda esta gente de disciplinas tan diferentes, y solo esa combinación de personas podría haber contado esa historia de esa manera".

AI can be a tool or it could be a crutch — and it's not something that that we used on this movie Masters of the Universe director Travis Knight

«Mira, la inteligencia artificial puede ser una herramienta o puede convertirse en una muleta, y no es algo que hayamos utilizado en esta película. Intento hacer las cosas de la forma más práctica posible. Esa es mi experiencia [en esta industria], así que quiero capturar todo lo que pueda directamente con la cámara. También usamos imágenes generadas por computadora, muchas simulaciones y tecnología de punta para darle vida a la película de la mejor manera, y me encanta esa combinación de la forma tradicional y práctica de hacer cine con cualquier tecnología nueva que ayude a contar la historia que estás contando.

«Es un momento muy interesante para la industria, y no sé hacia dónde va a ir», agregó el director de la película de ciencia ficción y fantasía. «En general, no creo que esta tecnología sea algo que deba temerse, solo creo que es algo con lo que debemos ser reflexivos y cuidadosos».

Masters of the Universe ya está disponible en el Reino Unido y se estrena en EE. UU. y otros países el viernes 5 de junio. Antes de verla, descubre si vale la pena verla leyendo mi reseña de Masters of the Universe.

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