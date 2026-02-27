Descubre todos los estrenos de Netflix para marzo de 2026

Febrero está por terminar, así que es momento de descubrir lo que nos espera durante marzo de 2026, especialmente si hablamos de nuevo contenido que llega a nuestras plataformas favoritas, esta vez, te compartimos todos los estrenos que llegan el mes que inicia a Netflix, una de las plataformas más populares actualmente.

Series

DOC (Parte 1: 04/03/2026 - Parte 2: 27/03/2026 ): Tras perder 12 años de recuerdos, un brillante doctor debe reconstruir su pasado y recuperar todo lo que amó y ahora parece perdido.

Tras perder 12 años de recuerdos, un brillante doctor debe reconstruir su pasado y recuperar todo lo que amó y ahora parece perdido. Vladimir (05/03/2026): Una académica se obsesiona con un apuesto colega nuevo… y lanza al vacío su ya de por sí complicados matrimonio y carrera.

Una académica se obsesiona con un apuesto colega nuevo… y lanza al vacío su ya de por sí complicados matrimonio y carrera. La luz que aún nos guía (06/03/2026): Luego de una década de distanciamiento tras su amor adolescente, una pareja se reencuentra y enfrenta desazón, incertidumbre y nuevos desafíos.

Luego de una década de distanciamiento tras su amor adolescente, una pareja se reencuentra y enfrenta desazón, incertidumbre y nuevos desafíos. Un novio por suscripción (06/03/2026): Seo Mi‑rae está agotada por el trabajo. ¿El amor? Ni le interesa. Pero un servicio de citas virtuales despierta sentimientos y, quizás, hasta un verdadero romance.

Seo Mi‑rae está agotada por el trabajo. ¿El amor? Ni le interesa. Pero un servicio de citas virtuales despierta sentimientos y, quizás, hasta un verdadero romance. ONE PIECE: Temporada 2 (10/03/2026): Luffy y los Sombrero de Paja zarpan hacia la Gran Ruta, donde exploran tierras maravillosas y nuevos peligros en busca de un legendario tesoro.

Luffy y los Sombrero de Paja zarpan hacia la Gran Ruta, donde exploran tierras maravillosas y nuevos peligros en busca de un legendario tesoro. Un lugar para soñar: Temporada 7 (12/03/2026): Los recién casados Mel y Jack persiguen su sueño de adoptar un bebé. Entretanto, antiguos amores resurgen, y Virgin River enfrenta nuevas amenazas.

Los recién casados Mel y Jack persiguen su sueño de adoptar un bebé. Entretanto, antiguos amores resurgen, y Virgin River enfrenta nuevas amenazas. Esa noche (13/03/2026): Cuando una joven e ingenua madre soltera se ve involucrada en un homicidio durante unas vacaciones, sus hermanas le prestan ayuda de inmediato, pero terminan empeorándolo todo.

Cuando una joven e ingenua madre soltera se ve involucrada en un homicidio durante unas vacaciones, sus hermanas le prestan ayuda de inmediato, pero terminan empeorándolo todo. STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure (19/03/2026): Estados Unidos, 1890. Johnny Joestar, un legendario exjinete que ha quedado paralítico, sigue al bandido Gyro Zeppeli en una carrera de caballos a lo largo y ancho del continente.

Estados Unidos, 1890. Johnny Joestar, un legendario exjinete que ha quedado paralítico, sigue al bandido Gyro Zeppeli en una carrera de caballos a lo largo y ancho del continente. Ni listos ni preparados: Texas (24/03/2026): Sin planes, solo dejarse llevar. Cuando dos mejores amigos y su equipo viajan a Texas para vivir una aventura improvisada, nadie sabe qué pasará a continuación.

Sin planes, solo dejarse llevar. Cuando dos mejores amigos y su equipo viajan a Texas para vivir una aventura improvisada, nadie sabe qué pasará a continuación. Algo terrible está a punto de suceder (26/03/2026): Algo terrible está a punto de suceder» es una serie de terror que sigue a una pareja en la semana previa a su fatídica boda.

Películas

Karate Kid (01/03/2026): En esta nueva versión del clásico de 1984, Dre se muda a China, donde un modesto maestro de kung-fu le enseña a defenderse de un matón.

En esta nueva versión del clásico de 1984, Dre se muda a China, donde un modesto maestro de kung-fu le enseña a defenderse de un matón. Beetlejuice, el superfantasma (06/03/2026): Décadas después de invocar a Beetlejuice diciendo su nombre tres veces, Lydia Deetz necesita la ayuda del demoníaco embustero para salvar a su hija adolescente.

Décadas después de invocar a Beetlejuice diciendo su nombre tres veces, Lydia Deetz necesita la ayuda del demoníaco embustero para salvar a su hija adolescente. Beetlejuice: El superfantasma (06/03/2026): Una pareja de jóvenes que se ahogó regresa a su casa como espíritus y buscan la ayuda de un fantasma tontorrón especialista en asustar mortales.

Una pareja de jóvenes que se ahogó regresa a su casa como espíritus y buscan la ayuda de un fantasma tontorrón especialista en asustar mortales. 300 (06/03/2026): El rey espartano Leónidas lidera a 300 poderosos guerreros en la épica y sangrienta batalla de las Termópilas contra las enormes fuerzas invasoras del rey Jerjes.

El rey espartano Leónidas lidera a 300 poderosos guerreros en la épica y sangrienta batalla de las Termópilas contra las enormes fuerzas invasoras del rey Jerjes. 300: El nacimiento de un imperio (06/03/2026): Para vengar la muerte de su padre, Jerjes ―el mortal convertido en dios― lidera la invasión persa de Grecia y se enfrenta a la flota de Temístocles.

Para vengar la muerte de su padre, Jerjes ―el mortal convertido en dios― lidera la invasión persa de Grecia y se enfrenta a la flota de Temístocles. Parque Lezama (06/03/2026): Dos extraños en el banco de un parque, un exmilitante comunista y un conformista de manual, forjan una amistad improbable al compartir sus historias con humor y corazón.

Dos extraños en el banco de un parque, un exmilitante comunista y un conformista de manual, forjan una amistad improbable al compartir sus historias con humor y corazón. Máquina de guerra (06/03/2026): En su última misión de entrenamiento, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad en una lucha por sobrevivir ante una amenaza inimaginable.

En su última misión de entrenamiento, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad en una lucha por sobrevivir ante una amenaza inimaginable. Peaky Blinders: El hombre inmortal (20/03/2026): Cuando su hijo se ve envuelto en una conspiración nazi, Tommy Shelby debe regresar de su autoexilio a Birmingham para salvar a su familia y su país.

Cuando su hijo se ve envuelto en una conspiración nazi, Tommy Shelby debe regresar de su autoexilio a Birmingham para salvar a su familia y su país. Aún es de noche en Caracas (27/03/2026): Tras la muerte de su madre, Adelaida lucha por sobrevivir durante el colapso de Venezuela mientras asume una nueva identidad bajo el peso del dolor.

Tras la muerte de su madre, Adelaida lucha por sobrevivir durante el colapso de Venezuela mientras asume una nueva identidad bajo el peso del dolor. 53 domingos (27/03/2026): Tres hermanos deben encontrarse para discutir el futuro de su padre, pero la reunión pronto se convierte en una discusión caótica que reaviva viejos rencores.

Eventos en vivo

Los Premios del Actor presentados por SAG‑AFTRA (01/03/2026): Kristen Bell presenta la 32.ª edición de los Premios del Actor en Los Ángeles, donde las estrellas del cine y la TV iluminan el escenario. Evento en vivo en inglés.

Kristen Bell presenta la 32.ª edición de los Premios del Actor en Los Ángeles, donde las estrellas del cine y la TV iluminan el escenario. Evento en vivo en inglés. BTS: EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG (21/03/2026): BTS está de vuelta. El icónico grupo regresa al escenario en un reencuentro en vivo donde interpretarán nuevas canciones y sus legendarios éxitos.

BTS está de vuelta. El icónico grupo regresa al escenario en un reencuentro en vivo donde interpretarán nuevas canciones y sus legendarios éxitos. Noche inaugural de la MLB: Yankees vs. Giants (25/03/2026): La temporada 2026 de las Grandes Ligas de Béisbol comienza en Netflix con un partido entre los Yankees y los Giants que se transmitirá en vivo desde San Francisco.

Documentales y series

Los dinosaurios (06/03/2026): Desde el primero hasta el último dinosaurio, esta épica serie documental examina sus 165 millones de años en la Tierra y las fuerzas que moldearon su evolución.

Desde el primero hasta el último dinosaurio, esta épica serie documental examina sus 165 millones de años en la Tierra y las fuerzas que moldearon su evolución. El asesino de TikTok (06/03/2026): Este documental relata la lucha de una familia por esclarecer la desaparición de una mujer de 42 años en España, que se produjo tras conocer a un popular creador de TikTok.

Este documental relata la lucha de una familia por esclarecer la desaparición de una mujer de 42 años en España, que se produjo tras conocer a un popular creador de TikTok. El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel (20/03/2026): Este íntimo documental explora los años de formación de los Red Hot Chili Peppers y la gran influencia que tuvo uno de los miembros originales de la banda, Hillel Slovak.

Este íntimo documental explora los años de formación de los Red Hot Chili Peppers y la gran influencia que tuvo uno de los miembros originales de la banda, Hillel Slovak. La fiscal (26/03/2026): Esta serie documental sigue a la primera directora de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Feminicidio, una división creada para erradicar la violencia contra las mujeres.

Esta serie documental sigue a la primera directora de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Feminicidio, una división creada para erradicar la violencia contra las mujeres. BTS: EL REGRESO (27/03/2026): ¡Volvieron! BTS se reúne en L. Á. para grabar su álbum «ARIRANG». Este documental ofrece acceso sin precedentes a la banda, que comienza una nueva era.

Familiar

La casa de muñecas de Gabby: Temporada 13 (02/03/2026): ¡Hora de reducirnos! Acompaña a Gabby y sus amigos en su primer paso por Hadilandia, donde organizan una fiesta de té, aprenden sobre conceptos opuestos ¡y mucho más!

¡Hora de reducirnos! Acompaña a Gabby y sus amigos en su primer paso por Hadilandia, donde organizan una fiesta de té, aprenden sobre conceptos opuestos ¡y mucho más! Sesame Street: Plaza Sésamo: Volumen 2 (09/03/2026): ¡Dragones mágicos, bicicletas voladoras y mucho más! Los amigos de Sesame Street exploran un mundo de imaginación, curiosidad y empatía.

¡Dragones mágicos, bicicletas voladoras y mucho más! Los amigos de Sesame Street exploran un mundo de imaginación, curiosidad y empatía. Academia Unicornio: Secretos por descubrir (19/03/2026): Sophia y sus amigos se embarcan en una brillante travesía para descubrir los misterios de la Isla Unicornio y desterrar a Grimoria (y a Ravenzella) para siempre.

Sophia y sus amigos se embarcan en una brillante travesía para descubrir los misterios de la Isla Unicornio y desterrar a Grimoria (y a Ravenzella) para siempre. Horizontes Pokémon (Temporada 3): Esperanza ascendente: Parte 2 (20/03/2026): De vuelta en el Valiente Olivino, Liko, Roy y sus amigos siguen con sus aventuras con la Tacleada de Voltionautas, mientras intentan detener a los exploradores.

