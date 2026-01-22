Descubre todos los estrenos de Netflix para el mes de febrero de 2026

¿Aburrido por que crees que ya terminaste con todo el catálogo de películas, series, documentales y anime de Netflix? De ser así, no te preocupes, recuerda que la popular plataforma agrega contenido constantemente y febrero de 2026 no podía ser la excepción.

¿Estás listo para conocer todo el contenido que llega este mes? No te puedes perder ningún detalle a continuación.

Series

Las leonas (Image credit: Netflix)

Niebla de invierno: Temporada 2 (PRÓXIMAMENTE): Un caso de asesinato enredado con secretos familiares lleva al oficial de policía Garundi y a su nueva y estricta jefa Dhanwant Kaur por un turbio camino para descubrir la verdad.

Películas

28 Días (01/02/2026): Tras perder el control en la boda de su hermana, una escritora neoyorquina debe enfrentar su problema de adicción en una estancia de rehabilitación que ordenó el juzgado.

Cortafuego (Image credit: Netflix)

Documentales y especiales

La reina del ajedrez (Image credit: Netflix)

Brillantina y oro: Danza sobre hielo (01/02/2026): Esta serie llena de drama y desafíos sigue a las mejores parejas de danza sobre hielo que van a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Contenido familiar

Misterios animales: Capítulo 7 (09/02/2026): ¡Atención, exploradores! Desde las selvas de Asia hasta los pantanos de Sudamérica, el equipo de la LEADE busca resolver más misterios animales por todo el mundo.

Anime

BAKI-DOU: The Invincible Samurai (PRÓXIMAMENTE): Baki y los luchadores de la arena subterránea deben combatir una amenaza que regresa de la muerte: Musashi Miyamoto, el mejor espadachín de Japón.

(Image credit: Netflix)