Descubre todos los estrenos de Netflix para el mes de febrero de 2026
Noticias
Por Antonio Quijano publicado
Series, películas, documentales y mucho más llega a Netflix durante febrero de 2026
¿Aburrido por que crees que ya terminaste con todo el catálogo de películas, series, documentales y anime de Netflix? De ser así, no te preocupes, recuerda que la popular plataforma agrega contenido constantemente y febrero de 2026 no podía ser la excepción.
¿Estás listo para conocer todo el contenido que llega este mes? No te puedes perder ningún detalle a continuación.
Series
- Niebla de invierno: Temporada 2 (PRÓXIMAMENTE): Un caso de asesinato enredado con secretos familiares lleva al oficial de policía Garundi y a su nueva y estricta jefa Dhanwant Kaur por un turbio camino para descubrir la verdad.
- El abogado del Lincoln: Temporada 4 (05/02/2026): Acusado de un homicidio que no cometió, Mickey debe enfrentarse a una implacable fiscal mientras lucha por probar su inocencia, descubrir al verdadero asesino y salvar el bufete.
- Las leonas (05/02/2026): Cuando la vida las deja al borde de la cornisa, cinco mujeres desesperadas deciden que su única salida es formar una banda, conseguir armas y empezar a robar bancos.
- Unfamiliar (05/02/2026): El pasado de dos exespías toca a su puerta. Ahora, lo más difícil no son las persecuciones, los tiroteos ni las peleas, sino decirse la verdad.
- Cómo llegar al cielo desde Belfast (12/02/2026): Tres mujeres muy cercanas emprenden una misión caótica para resolver el misterio de la muerte de su amiga, mientras intentan mantener oculto su propio secreto.
- La ley de Las Vegas (20/02/2026): En esta comedia animada para adultos, un abogado y una ilusionista de Las Vegas convierten los casos más tontos de la ciudad en un espectáculo.
- Bridgerton: Temporada 4 Parte 2 (26/02/2026): En esta nueva historia de la alta sociedad, Benedict Bridgerton, el eterno soltero, queda cautivado por una misteriosa mujer en un baile de máscaras.
Películas
- 28 Días (01/02/2026): Tras perder el control en la boda de su hermana, una escritora neoyorquina debe enfrentar su problema de adicción en una estancia de rehabilitación que ordenó el juzgado.
- Cincuenta sombras de Grey (04/02/2026): El magnate Christian Grey intenta conquistar a la estudiante universitaria Anastasia Steele y la inicia en sus particulares e intensos deseos eróticos.
- Cincuenta sombras liberadas (04/02/2026): Los recién casados Anastasia y Christian apenas comienzan a disfrutar su dicha posnupcial cuando una sombría figura del pasado amenaza con destruir su final feliz.
- Cincuenta sombras más oscuras (04/02/2026): Anastasia emprende una carrera editorial y Christian renegocia los términos de su relación, mientras fuerzas externas amenazan con acabarlos.
- El vínculo sueco (19/02/2026): En esta historia de la vida real poco conocida, un burócrata sueco se convierte en héroe al intentar salvar a judíos durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial.
- Cortafuego (20/02/2026): Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio, y su madre debe encontrarla antes de que lo hagan las llamas.
- Los huérfanos (20/02/2026): Dos amigos de la infancia se ven obligados a superar sus diferencias cuando el amor del pasado de ambos muere en un sospechoso accidente y su hija adolescente busca venganza.
Documentales y especiales
- Brillantina y oro: Danza sobre hielo (01/02/2026): Esta serie llena de drama y desafíos sigue a las mejores parejas de danza sobre hielo que van a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.
- La reina del ajedrez (06/02/2026): En este documental, Judit Polgár, prodigio del ajedrez, enfrenta dudas, parcialidades y al invencible Garry Kasparov para reclamar su lugar entre los grandes de todos los tiempos.
- Soy Gordon Ramsay (18/02/2026): En este documental, el chef intenta compaginar la vida familiar, su imperio global y su proyecto más grande hasta la fecha. ¿Te darás una panzada de Gordon Ramsay?
Contenido familiar
- Misterios animales: Capítulo 7 (09/02/2026): ¡Atención, exploradores! Desde las selvas de Asia hasta los pantanos de Sudamérica, el equipo de la LEADE busca resolver más misterios animales por todo el mundo.
- Kung Fu Panda (15/02/2026): Ante la amenaza de un poderoso villano, un panda gordito y holgazán decide dejar de lado la siesta y defender a su pueblo convirtiéndose en el Guerrero Dragón.
- Kung Fu Panda 2 (15/02/2026): Con los puños listos y la barriga llena, Po se aventura a una arriesgada travesía con los Cinco Furiosos para enfrentar a un enemigo nuevo y salvar el arte del kung fu.
- Kung Fu Panda 3 (15/02/2026): Mientras visita una aldea secreta de pandas con su padre, Po se ve obligado a improvisar un peculiar ejército para detener a un espíritu malvado que amenaza a toda China.
Anime
- BAKI-DOU: The Invincible Samurai (PRÓXIMAMENTE): Baki y los luchadores de la arena subterránea deben combatir una amenaza que regresa de la muerte: Musashi Miyamoto, el mejor espadachín de Japón.
