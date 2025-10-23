Descubre todas las series, películas y mucho más que llega a Netflix durante noviembre de 2025

El mes más terrorífico del año entra a su recta final, lo que significa que debemos prepararnos para todo lo nuevo que llegará a nuestras plataformas de streaming favoritas durante noviembre de 2025. En esta ocasión te compartiremos todos los detalles sobre las series, películas, documentales, anime y mucho más que llegarán a Netflix a lo largo del mes.

¿Estás listo para conocer todo? No olvides compartirnos cuál es el contenido que más esperan.

Series

Simplemente Alicia (05/11/2025): Dividida entre dos amores, Alicia se casa con un exsacerdote a escondidas de su esposo, un escritor famoso. ¿Hasta cuándo podrá manejar su doble vida y tantas mentiras?

Vicky lo tiene todo: un novio sexi, una carrera magnífica y una familia cada vez más grande. Pero ¿podrá por fin ser feliz o seguirá autosaboteándose? Stranger Things: Temporada 5: Parte 1 (0/11/2025): Otoño de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales, y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el Gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez.

Me late que si (Image credit: Netflix)

Películas

Nuestra historia de Navidad (01/11/2025):

Cuando su hija y su novio los visitan por las fiestas, una pareja recuerda cómo ambos, sin saberlo, se enamoraron de su mayor rival.

Todo lo que necesito para Navidad (01/11/2025): Durante la Navidad, una música que lucha por adaptarse al mundo digital conoce a un empresario tecnológico cuyo trabajo detesta…, hasta que sus diferencias los acercan.

Durante la Navidad, una música que lucha por adaptarse al mundo digital conoce a un empresario tecnológico cuyo trabajo detesta…, hasta que sus diferencias los acercan. Navidad bajo las luces (01/11/2025): Tras aceptar ayudar a su hermano con el carnaval navideño de su difunta madre, Emily une fuerzas con su encantador amigo para crear un mágico espectáculo de luces.

Tras aceptar ayudar a su hermano con el carnaval navideño de su difunta madre, Emily une fuerzas con su encantador amigo para crear un mágico espectáculo de luces. Desconectada (02/11/2025): Cuando la madre de June y su nuevo novio no regresan de un viaje a Colombia, la adolescente experta en tecnología comienza su propia investigación en internet.

Cuando la madre de June y su nuevo novio no regresan de un viaje a Colombia, la adolescente experta en tecnología comienza su propia investigación en internet. Transformers (04/11/2025): Cuando descubre que su primer auto es un robot extraterrestre que cambia de forma, Sam Witwicky pasa a ser la persona clave para salvar a la Tierra de los Decepticons.

Cuando descubre que su primer auto es un robot extraterrestre que cambia de forma, Sam Witwicky pasa a ser la persona clave para salvar a la Tierra de los Decepticons. Transformers: La era de la extinción (04/11/2025): Cinco años después de la destrucción de Chicago, los humanos están en contra de los robots. Pero un padre soltero e inventor resucitará a uno que salvará al mundo.

Cinco años después de la destrucción de Chicago, los humanos están en contra de los robots. Pero un padre soltero e inventor resucitará a uno que salvará al mundo. Transformers: La venganza de los caídos (04/11/2025): Sam Witwicky y Mikaela Banes vuelven para ayudar a Óptimus Prime y los autobots. Juntos, librarán una batalla colosal para evitar que los Decépticons destruyan la Tierra.

Sam Witwicky y Mikaela Banes vuelven para ayudar a Óptimus Prime y los autobots. Juntos, librarán una batalla colosal para evitar que los Decépticons destruyan la Tierra. Transformers: El último caballero (04/11/2025): Cuando Óptimus Prime da un giro siniestro, Cade Yeager se une a un grupo de autobots para detener un malvado plan para destruir la Tierra.

Cuando Óptimus Prime da un giro siniestro, Cade Yeager se une a un grupo de autobots para detener un malvado plan para destruir la Tierra. Transformers: El lado oscuro de la luna (04/11/2025): Cuando Óptimus Prime se entera de una nave Transformer derribada en la luna, lidera una misión para rescatar al piloto: su mentor, Sentinel Prime.

Cuando Óptimus Prime se entera de una nave Transformer derribada en la luna, lidera una misión para rescatar al piloto: su mentor, Sentinel Prime. Frankenstein (07/11/2025): El ganador del Oscar Guillermo del Toro adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición.

El ganador del Oscar Guillermo del Toro adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición. Una Navidad EXtra (12/11/2025): Ellos solo quieren un divorcio amigable y una última celebración en familia, pero nuevos amores y viejos sentimientos complican sus planes.

Ellos solo quieren un divorcio amigable y una última celebración en familia, pero nuevos amores y viejos sentimientos complican sus planes. Sueños de trenes (21/11/2025): Un leñador lleva una vida tranquila mientras experimenta el amor y la pérdida durante una época de cambios monumentales en los Estados Unidos de principios del siglo XX.

Un leñador lleva una vida tranquila mientras experimenta el amor y la pérdida durante una época de cambios monumentales en los Estados Unidos de principios del siglo XX. El encanto del champán (19/11/2025): Una ambiciosa ejecutiva estadounidense viaja a París decidida a adquirir una marca de champán antes de Navidad…, pero se enamora del heredero de ese burbujeante imperio.

Una ambiciosa ejecutiva estadounidense viaja a París decidida a adquirir una marca de champán antes de Navidad…, pero se enamora del heredero de ese burbujeante imperio. Las locuras (20/11/2025): Seis mujeres, unidas por «una amiga» en común. Esa que tarde o temprano nos visita a todos y nos permite decantar la realidad, tomar decisiones y cambiar nuestras vidas: la locura.

Seis mujeres, unidas por «una amiga» en común. Esa que tarde o temprano nos visita a todos y nos permite decantar la realidad, tomar decisiones y cambiar nuestras vidas: la locura. Sin cortes con Ed Sheeran (21/11/2025): Un cantante. Una ciudad. Una oportunidad. En esta experiencia musical filmada en tiempo real, Ed Sheeran conquista Nueva York con sus éxitos.

Un cantante. Una ciudad. Una oportunidad. En esta experiencia musical filmada en tiempo real, Ed Sheeran conquista Nueva York con sus éxitos. Un robo muy navideño (26/11/2025): Dos ladrones en ciernes se unen para robar una tienda departamental de Londres en Nochebuena, pero se ven envueltos en algo más que el robo cuando sus sentimientos surgen.

Dos ladrones en ciernes se unen para robar una tienda departamental de Londres en Nochebuena, pero se ven envueltos en algo más que el robo cuando sus sentimientos surgen. La chica zurda (28/11/2025): Cuando una madre y sus dos hijas se mudan a Taipei para abrir un puesto en un mercado nocturno, se enfrentan a desafíos y secretos que amenazan la unidad familiar.

La chica zurda (Image credit: Netflix)

Eventos en vivo

Jake Paul vs. Tank Davis (14/11/2025): Jake Paul se enfrenta a Gervonta "Tank" Davis en un megaevento de boxeo presentado por Most Valuable Promotions, en vivo desde el Kaseya Center en Miami.

Jake Paul se enfrenta a Gervonta "Tank" Davis en un megaevento de boxeo presentado por Most Valuable Promotions, en vivo desde el Kaseya Center en Miami. WWE Survivor Series: 2025 (29/11/2025): Las Superestrellas se miden en intensos torneos, en enfrentamientos increíbles y en el icónico WarGames Match en el Fall Classic de la WWE.

(Image credit: Netflix)

Documentales y especiales

Soy Eddie (12/11/2025): En este documental plagado de estrellas, Eddie Murphy revive su paso de comediante juvenil a leyenda de Hollywood con honestidad brutal y humor.

En este documental plagado de estrellas, Eddie Murphy revive su paso de comediante juvenil a leyenda de Hollywood con honestidad brutal y humor. Selena y Los Dinos (17/11/2025): Material inédito y entrevistas íntimas celebran la vida y el legado de la cantante mexicoestadounidense Selena Quintanilla y su banda familiar.

Material inédito y entrevistas íntimas celebran la vida y el legado de la cantante mexicoestadounidense Selena Quintanilla y su banda familiar. El misterio de la familia Carman (19/11/2025): En este documental, un joven rescatado en el mar enfrenta acusaciones de haber asesinado a dos miembros de su adinerada familia de Nueva Inglaterra.

Infantiles y familiares

Gato con Botas (01/11/2025): Un felino legendario va a la Tierra de los Gigantes con sus amigos Humpty Dumpty y Kitty Patitas Suaves en búsqueda de su mayor tesoro: la gansa dorada.

Un felino legendario va a la Tierra de los Gigantes con sus amigos Humpty Dumpty y Kitty Patitas Suaves en búsqueda de su mayor tesoro: la gansa dorada. Dr. Seuss: Los Sneetches (03/11/2025): En este especial lleno de música ambientado en el mundo del Dr. Seuss, dos pequeñas Sneetches de comunidades rivales entablan una inesperada amistad en una isla rodeada de playas.

En este especial lleno de música ambientado en el mundo del Dr. Seuss, dos pequeñas Sneetches de comunidades rivales entablan una inesperada amistad en una isla rodeada de playas. El payaso Plim Plim: Un héroe del corazón (05/11/2025): Plim Plim es un alegre payaso que usa la música y la magia para enseñar a los más peques sobre la amabilidad, la amistad, la responsabilidad ¡y mucho más!

Plim Plim es un alegre payaso que usa la música y la magia para enseñar a los más peques sobre la amabilidad, la amistad, la responsabilidad ¡y mucho más! Los tipos malos: Malos comienzos (06/11/2025): ¿Cómo fue que los Tipos Malos empezaron en el mundo del crimen? Esta divertida serie precuela tiene la respuesta.

¿Cómo fue que los Tipos Malos empezaron en el mundo del crimen? Esta divertida serie precuela tiene la respuesta. Sesame Street (10/11/2025): Esta nueva versión de la clásica serie «Sesame Street» llega con los personajes que tanto adoras, los segmentos favoritos de los fans ¡y más juegos!

Esta nueva versión de la clásica serie «Sesame Street» llega con los personajes que tanto adoras, los segmentos favoritos de los fans ¡y más juegos! En sueños (14/11/2025): Una niña y su hermano menor emprenden un viaje al universo absurdo de sus propios sueños para pedirle un deseo a Sandman: tener una familia perfecta.

(Image credit: Netflix)

Anime

One Piece: Whole Cake Island ① (01/11/2025): Los Sombrero de Paja zarpan hacia Whole Cake Island, donde uno de los Cuatro Emperadores, Big Mom, organiza un matrimonio arreglado entre Sanji y su hija.