Descubre todas las series, películas y mucho más que llega a Netflix durante noviembre de 2025
Noticias
Por Antonio Quijano publicado
Es hora de ver al futuro y descubrir todo el contenido que llega a Netflix durante noviembre de 2026
El mes más terrorífico del año entra a su recta final, lo que significa que debemos prepararnos para todo lo nuevo que llegará a nuestras plataformas de streaming favoritas durante noviembre de 2025. En esta ocasión te compartiremos todos los detalles sobre las series, películas, documentales, anime y mucho más que llegarán a Netflix a lo largo del mes.
¿Estás listo para conocer todo? No olvides compartirnos cuál es el contenido que más esperan.
Series
- Simplemente Alicia (05/11/2025): Dividida entre dos amores, Alicia se casa con un exsacerdote a escondidas de su esposo, un escritor famoso. ¿Hasta cuándo podrá manejar su doble vida y tantas mentiras?
- Muerte por un rayo (06/11/2025): Esta es la historia de James Garfield, quien, tras una infancia muy dura, llegó a convertirse en el vigésimo presidente de EE. UU., y de Charles Guiteau, el hombre que lo asesinó.
- Tú siempre estuviste ahí (07/11/2025): Dos mujeres creen que el asesinato es la única escapatoria de la violencia doméstica..., hasta que un visitante inesperado amenaza con arruinar su plan y destruir su mundo.
- La bestia en mí (13/11/2025): Una famosa autora se adentra más y más en un retorcido juego mental que involucra a su nuevo vecino: un hombre poderoso..., que podría ser un asesino.
- El último samurái en pie (13/11/2025): Un punto por una vida: Shujiro entra en un juego mortal donde gana puntos por cada asesinato. ¿Quién será el único samurái que sobreviva al siniestro plan?
- Me late que sí (14/11/2025): Harto de llevar una vida promedio y de batallar por dinero, un hombre idea un plan para robarse el premio de la lotería con la ayuda de un equipo tan desesperado como él.
- Envidiosa: Temporada 3 (19/11/2025): Vicky lo tiene todo: un novio sexi, una carrera magnífica y una familia cada vez más grande. Pero ¿podrá por fin ser feliz o seguirá autosaboteándose?
- Stranger Things: Temporada 5: Parte 1 (0/11/2025): Otoño de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales, y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el Gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez.
Películas
- Nuestra historia de Navidad (01/11/2025):
- Cuando su hija y su novio los visitan por las fiestas, una pareja recuerda cómo ambos, sin saberlo, se enamoraron de su mayor rival.
- Todo lo que necesito para Navidad (01/11/2025): Durante la Navidad, una música que lucha por adaptarse al mundo digital conoce a un empresario tecnológico cuyo trabajo detesta…, hasta que sus diferencias los acercan.
- Navidad bajo las luces (01/11/2025): Tras aceptar ayudar a su hermano con el carnaval navideño de su difunta madre, Emily une fuerzas con su encantador amigo para crear un mágico espectáculo de luces.
- Desconectada (02/11/2025): Cuando la madre de June y su nuevo novio no regresan de un viaje a Colombia, la adolescente experta en tecnología comienza su propia investigación en internet.
- Transformers (04/11/2025): Cuando descubre que su primer auto es un robot extraterrestre que cambia de forma, Sam Witwicky pasa a ser la persona clave para salvar a la Tierra de los Decepticons.
- Transformers: La era de la extinción (04/11/2025): Cinco años después de la destrucción de Chicago, los humanos están en contra de los robots. Pero un padre soltero e inventor resucitará a uno que salvará al mundo.
- Transformers: La venganza de los caídos (04/11/2025): Sam Witwicky y Mikaela Banes vuelven para ayudar a Óptimus Prime y los autobots. Juntos, librarán una batalla colosal para evitar que los Decépticons destruyan la Tierra.
- Transformers: El último caballero (04/11/2025): Cuando Óptimus Prime da un giro siniestro, Cade Yeager se une a un grupo de autobots para detener un malvado plan para destruir la Tierra.
- Transformers: El lado oscuro de la luna (04/11/2025): Cuando Óptimus Prime se entera de una nave Transformer derribada en la luna, lidera una misión para rescatar al piloto: su mentor, Sentinel Prime.
- Frankenstein (07/11/2025): El ganador del Oscar Guillermo del Toro adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre un científico brillante y la criatura que engendra con su monstruosa ambición.
- Una Navidad EXtra (12/11/2025): Ellos solo quieren un divorcio amigable y una última celebración en familia, pero nuevos amores y viejos sentimientos complican sus planes.
- Sueños de trenes (21/11/2025): Un leñador lleva una vida tranquila mientras experimenta el amor y la pérdida durante una época de cambios monumentales en los Estados Unidos de principios del siglo XX.
- El encanto del champán (19/11/2025): Una ambiciosa ejecutiva estadounidense viaja a París decidida a adquirir una marca de champán antes de Navidad…, pero se enamora del heredero de ese burbujeante imperio.
- Las locuras (20/11/2025): Seis mujeres, unidas por «una amiga» en común. Esa que tarde o temprano nos visita a todos y nos permite decantar la realidad, tomar decisiones y cambiar nuestras vidas: la locura.
- Sin cortes con Ed Sheeran (21/11/2025): Un cantante. Una ciudad. Una oportunidad. En esta experiencia musical filmada en tiempo real, Ed Sheeran conquista Nueva York con sus éxitos.
- Un robo muy navideño (26/11/2025): Dos ladrones en ciernes se unen para robar una tienda departamental de Londres en Nochebuena, pero se ven envueltos en algo más que el robo cuando sus sentimientos surgen.
- La chica zurda (28/11/2025): Cuando una madre y sus dos hijas se mudan a Taipei para abrir un puesto en un mercado nocturno, se enfrentan a desafíos y secretos que amenazan la unidad familiar.
Eventos en vivo
- Jake Paul vs. Tank Davis (14/11/2025): Jake Paul se enfrenta a Gervonta "Tank" Davis en un megaevento de boxeo presentado por Most Valuable Promotions, en vivo desde el Kaseya Center en Miami.
- WWE Survivor Series: 2025 (29/11/2025): Las Superestrellas se miden en intensos torneos, en enfrentamientos increíbles y en el icónico WarGames Match en el Fall Classic de la WWE.
Documentales y especiales
- Soy Eddie (12/11/2025): En este documental plagado de estrellas, Eddie Murphy revive su paso de comediante juvenil a leyenda de Hollywood con honestidad brutal y humor.
- Selena y Los Dinos (17/11/2025): Material inédito y entrevistas íntimas celebran la vida y el legado de la cantante mexicoestadounidense Selena Quintanilla y su banda familiar.
- El misterio de la familia Carman (19/11/2025): En este documental, un joven rescatado en el mar enfrenta acusaciones de haber asesinado a dos miembros de su adinerada familia de Nueva Inglaterra.
Infantiles y familiares
- Gato con Botas (01/11/2025): Un felino legendario va a la Tierra de los Gigantes con sus amigos Humpty Dumpty y Kitty Patitas Suaves en búsqueda de su mayor tesoro: la gansa dorada.
- Dr. Seuss: Los Sneetches (03/11/2025): En este especial lleno de música ambientado en el mundo del Dr. Seuss, dos pequeñas Sneetches de comunidades rivales entablan una inesperada amistad en una isla rodeada de playas.
- El payaso Plim Plim: Un héroe del corazón (05/11/2025): Plim Plim es un alegre payaso que usa la música y la magia para enseñar a los más peques sobre la amabilidad, la amistad, la responsabilidad ¡y mucho más!
- Los tipos malos: Malos comienzos (06/11/2025): ¿Cómo fue que los Tipos Malos empezaron en el mundo del crimen? Esta divertida serie precuela tiene la respuesta.
- Sesame Street (10/11/2025): Esta nueva versión de la clásica serie «Sesame Street» llega con los personajes que tanto adoras, los segmentos favoritos de los fans ¡y más juegos!
- En sueños (14/11/2025): Una niña y su hermano menor emprenden un viaje al universo absurdo de sus propios sueños para pedirle un deseo a Sandman: tener una familia perfecta.
Anime
- One Piece: Whole Cake Island ① (01/11/2025): Los Sombrero de Paja zarpan hacia Whole Cake Island, donde uno de los Cuatro Emperadores, Big Mom, organiza un matrimonio arreglado entre Sanji y su hija.
