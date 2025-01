Descubre el cast de voces adicional de Invencible

¿Están listos para conocer a los nuevos integrantes para la tercera temporada de Invencible, la amada serie de Prime Video? De ser así, llegaron al lugar indicado.

Recordemos que Invencible está protagonizada por Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons, Gillian Jacobs y Jason Mantzoukas.



El nuevo elenco de voces adicionales para la tercera temporada en su idioma original incluye a Aaron Paul, Simu Liu, Jonathan Banks, Kate Mara, Xolo Maridueña, John DiMaggio, Tzi Ma, Doug Bradley y Christian Convery.



A continuación se encuentran las descripciones disponibles para algunos de los personajes:



POWERPLEX (Aaron Paul)

Un nuevo villano con un pasado emocional, Powerplex absorbe energía, lo que le permite usar la fuerza de sus enemigos en su contra. Y ese enemigo es Invencible.



BECKY DUVALL (Kate Mara)

Con un profundo odio hacia Invencible, Becky trabaja junto a Powerplex para impartir la justicia que cree le fue negada.



THE ELEPHANT (John DiMaggio)

Un villano serio con un nombre serio y un aspecto igualmente serio. Quiere que el mundo deje de comer carne. Probablemente quiere otras cosas también. No importa, siempre y cuando alguien lo tome en serio... Por favor.



MR. LIU (Tzi Ma)

Detrás de este exterior sabio se esconde el despiadado líder de La Orden, un sindicato internacional del crimen. Pero eso no es todo lo que este misterioso anciano oculta.



FIGHTMASTER Y DROPKICK (Xolo Maridueña)

Gemelos luchadores por la libertad provenientes de un futuro problemático, están dispuestos a arriesgarlo todo en una desesperada misión para salvar su mundo.



OLIVER GRAYSON (Christian Convery)

El hermano menor de Mark era un niño pequeño la última vez que lo vimos pero cuando eres mitad viltrumita y mitad thraxano creces MUY rápido.



MULTI-PAUL (Simu Liu)

Un asesino de élite para la organización criminal secreta de Mr. Liu, Multi-Paul tomó un camino opuesto al de su hermana Dupli-Kate. Pero la sangre es más espesa que el agua...



Los detalles sobre los personajes interpretados por Jonathan Banks y Doug Bradley se mantienen en secreto.



Los primeros tres episodios de la tan esperada tercera temporada de Invencible, coproducida por Skybound Entertainment y Amazon MGM Studios, estarán disponibles para streaming exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios a partir del jueves 6 de febrero de 2025. Los episodios adicionales se lanzarán cada jueves hasta el 13 de marzo.



¿De qué se trata Invencible?

Basada en la galardonada serie de cómics de Robert Kirkman, Invencible sigue a Mark Grayson, un joven de 17 años que hereda los superpoderes de su padre y su meta es convertirse en el mayor defensor de la Tierra, solamente para descubrir que el trabajo es más desafiante de lo que jamás imaginó.



Todo cambia cuando Mark se ve obligado a enfrentar su pasado y su futuro, mientras descubre cuánto más estará obligado a hacer para proteger a sus seres amados.



¿Cuántos de ustedes ya quieren disfrutar de la nueva temporada de Invencible? No olviden dejar sus comentarios.