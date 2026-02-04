BTS se apoderará de la pantalla de Netflix con una presentación global en vivo
¿Eres fan de BTS? De ser así, esta nota seguramente alegrará tu corazón, pues los reyes del pop están de vuelta. Netflix y HYBE han anunciado una alianza histórica para transmitir en exclusiva BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG, un evento sin precedentes que marcará el reencuentro de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook en un escenario internacional.
Detalles del Evento en Vivo
El espectáculo se llevará a cabo en el emblemático Gwanghwamun en Seúl y se transmitirá globalmente en los siguientes horarios:
- Fecha: 21 de marzo de 2026.
- Hora: 8 PM KST (5 AM hora de la CDMX).
- Plataforma: Netflix (Primer evento en vivo transmitido desde Corea para el mundo).
Nuevo Álbum y Gira Mundial
Este evento celebra el lanzamiento de ARIRANG, el quinto álbum de estudio de la banda. Esta obra es descrita como una pieza reflexiva sobre la identidad y las raíces del grupo. Tras el lanzamiento, BTS iniciará el ARIRANG World Tour (2026-2027), una gira masiva que abarcará:
- 34 regiones visitadas.
- 82 conciertos en Asia, América del Norte, América Latina, Europa y Medio Oriente.
Documental Exclusivo: "BTS: EL REGRESO"
Para los fans más dedicados, el 27 de marzo de 2026 llegará a Netflix el documental BTS: EL REGRESO.
- Dirección: Bao Nguyen (La gran noche del pop).
- Producción: This Machine y HYBE.
El largometraje muestra el reencuentro de los siete miembros en Los Ángeles tras completar su servicio militar. La película ofrece un acceso íntimo a su proceso creativo, explorando temas de resiliencia, hermandad y su evolución como íconos globales mientras enfrentan el reto de empezar de nuevo.
