Ballerina: From the World of John Wick se retrasó un año entero por una razón muy inusual pero "impresionante", dice su director

El director de Ballerina ha explicado por qué la película de John Wick se retrasó 12 meses

Len Wiseman admite que se debió a la fotografía adicional

Sin embargo, la película, producida por Lionsgate, no requirió un nuevo rodaje en el sentido tradicional.

Malas noticias, sobre todo si eres fan del universo de John Wick, ya que "Ballerina: From the world of John Wick" se retrasó un año. Pero no te preocupes, el resultado podría ser mejor, ya que Lionsgate quiere añadir escenas que originalmente se habían eliminando del guion.

En declaraciones a TechRadar, el director de Ballerina, Len Wiseman, ha confirmado que el retraso en el lanzamiento de la película se debe principalmente a que se han añadido nuevas escenas al guión. La película de John Wick iba a llegar a los cines en junio de 2024, pero su estreno se retrasó para mejorar su fluidez narrativa y de acción.

Dadas las connotaciones negativas que rodean a la palabra «reshoots» dentro de la industria del entretenimiento, el retraso de Ballerina podría dar la impresión de que no se podía ver en su forma original. Después de todo, la adición de nuevas escenas, rodadas una vez finalizada la fotografía principal, sugiere que una película no está a la altura.

No hay más que ver Capitán América: Un mundo feliz, una de las tres películas de Marvel que llegarán a los cines en 2025. Al parecer, se sometió a numerosos cambios de rodaje a raíz de los comentarios de los fans. Sin embargo, como señalé en mi crítica de Capitán América 4, los nuevos rodajes o la fotografía adicional no siempre mejoran la película.

Wiseman, sin embargo, dijo que Ballerina no se sometió al proceso tradicional de nuevos rodajes. De hecho, dejando a un lado las huelgas de Hollywood de 2023, Wiseman reveló que una de las nuevas películas de este año se retrasó hasta 2024 porque Lionsgate quería reincorporar páginas que originalmente se habían quedado en la sala de montaje.

«Una vez que estábamos montando la película, el estudio [Lionsgate] quería añadir más escenas que habíamos cortado del guión», me dijo Wiseman cuando le pregunté por el contratiempo del lanzamiento del thriller de acción.

«He participado en películas en las que eso no ha sucedido, así que siempre que oyes hablar de rodaje adicional, se habla negativamente. Pero esto fue emocionante para mí, porque muchas de las cosas que queríamos hacer en un principio no tuvimos tiempo o no pudimos programarlas [para incluirlas]».

«Así que el estudio nos ayudó mucho a retomar esas secuencias, a desarrollarlas y a añadirlas de nuevo. Fue realmente increíble para mí y para todos los que trabajamos en esta película».

Bailarina: Del mundo de John Wick se estrena en los cines de todo el mundo el 6 de junio.