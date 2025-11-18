Avengers: Secret Wars contará con un personaje clave de Spider-Man: Brand New Day, y no es el actor de Marvel que podrías esperar

Tom Holland aún no ha sido anunciado como parte del elenco de Avengers 5 o 6.

Según se informa, Avengers: Secret Wars incluirá a un personaje importante de Spider-Man 4.

El individuo en cuestión no es el incondicional de Marvel Tom Holland.

El rodaje de la sexta película de Los Vengadores está previsto que comience en algún momento de 2026.

¿Avengers: Secret Wars incluirá a un personaje clave de Spider-Man: Brand New Day, y no se trata de Tom Holland como podríamos pensar?

De acuerdo con Deadline, Sadie Sink, que se unió al elenco de Spider-Man: Brand New Day en marzo, aparecerá en la sexta película de Los Vengadores.

No está claro qué papel desempeñará en la culminación de la saga Multiverso. No obstante, según el autor del artículo, Baz Bamigboye, considerado una fuente fiable de información privilegiada, Sink forma parte del elenco que se reunirá para rodar Avengers: Secret Wars en algún momento de 2026.

Esto no quiere decir que el Spider-Man de Holland no vaya a formar parte también de la mencionada película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

No hay ninguna confirmación oficial sobre si aparecerá en Avengers: Doomsday, es decir, la película que precederá a Secret Wars. Holland no formaba parte del reparto inicial de 27 actores de Doomsday revelado en marzo y, dado que el lugar de Brand New Day en la línea temporal del MCU sigue siendo un tema candente de debate entre los fans, no sabemos si su historia se desarrollará antes de Doomsday o simultáneamente a ella.

En cualquier caso, como una de las estrellas más rentables del MCU, es inevitable que, esté o no en Doomsday, Holland forme parte del reparto de Secret Wars. Por lo tanto, es de esperar que él y Sink vuelvan a formar equipo en este último proyecto de la Fase 6 de Marvel.

¿A quién interpreta Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day?

Nadie sabe qué personaje de Marvel interpreta Sadie Sink. (Image credit: Netflix)

La supuesta participación de Sink en Secret Wars ha reavivado el debate sobre qué papel interpretará en Spider-Man 4 y, en general, en el MCU.

Cuando se supo que la actriz de Stranger Things se había unido a la franquicia cinematográfica de Marvel, en constante expansión, los expertos del sector insistieron en que había sido elegida para interpretar a uno de dos personajes: el icono de X-Men Jean Grey o Mayday Parker, hija de Peter Parker y Mary Jane Watson en los cómics.

Los rumores se han disparado en los meses transcurridos desde que Sink firmó el contrato. De hecho, las columnas de chismes han especulado que interpretará a cualquier personaje, desde una versión de Mary Jane de una realidad alternativa hasta la antagonista deidad Spider Wasp conocida como Shathra. Mientras tanto, las imágenes filtradas del set de Brand New Day llevaron a los fans a creer que interpretaría a Rachel Cole-Alves, una exmarine y compañera de otro personaje secundario de Spider-Man 4, Frank Castle/The Punisher, interpretado por Jon Bernthal.

Sadie Sink and Spider-Man Director on Spider-Man Brand New Day Set. pic.twitter.com/OOUrlk74PZOctober 20, 2025

Sin embargo, dado que Sink aparentemente aparecerá en Secret Wars, estoy más convencido que nunca de que interpretará a Mayday Parker.

Piénsalo. El Peter Parker de Holland ya ha conocido al querido personaje de Tobey Maguire en Spider-Man: No Way Home. Además, el Parker de Maguire no solo tiene la edad adecuada para ser padre, sino que también les cuenta a los lanzaredes de Holland y Andrew Garfield en la tercera parte mencionada anteriormente que está haciendo que las cosas funcionen con la Mary Jane de su universo, interpretada por Kirsten Dunst en la trilogía de Spider-Man de Maguire.

Si a esto le sumamos el último rumor de que el Spider-Man de Maguire aparecerá en Avengers: Doomsday, además de esa película y su secuela, una historia en dos partes centrada en el multiverso, todo apunta a que Sink interpretará a Mayday Parker del universo Spider-Man de Maguire. Por supuesto, eso plantearía más preguntas, como por qué está en el MCU y no en su propia dimensión. Sin embargo, si Sink interpreta a Mayday, esa pregunta y muchas otras deberían responderse en Brand New Day.

Mientras tanto, descubre lo que sabemos hasta ahora sobre Spider-Man: Brand New Day y entérate de los detalles del próximo proyecto de Sink, también conocido como Stranger Things 5, que se estrenará en Netflix el 26 de noviembre, leyendo mi guía definitiva de la temporada 5 de Stranger Things.

