¡Atención, ya tenemos un breve avance de Supergirl!

Se publicó el primer, aunque breve, avance de Supergirl

El clip de 10 segundos nos da una nueva mirada al personaje principal de Milly Alcock.

El codirector de DCU, James Gunn, también confirmó cuándo se lanzará su tráiler oficial.

¡Atención, fans de Supergirl!, porque ya han llegado las primeras imágenes oficiales de la próxima película.

Lanzado ayer (7 de diciembre) en la recién estrenada plataforma de redes sociales de la película, el avance de 10 segundos es solo eso: un avance. Sin embargo, nos ofrece una nueva perspectiva de la heroína titular, interpretada por Milly Alcock, quien luce bastante relajada, aunque un poco desgastada (esas gafas de sol gigantes que disimulan la resaca lo delatan), mientras una nave espacial aterriza cerca.

Teaser trailer this week. #Supergirl pic.twitter.com/Mbr6i3itO3December 7, 2025

Con el estreno previsto de Supergirl en cines el 26 de junio de 2026 , ya era hora de que DC Studios lanzara un tráiler. De hecho, el primer tráiler de la película de Superman de este año se estrenó por estas fechas el año pasado, y la primera película del Universo DC (UCD) no se estrenó mundialmente hasta mediados de julio.

A finales de noviembre, se sugirió que el primer tráiler de Supergirl se estrenaría en la Comic-Con de Brasil (CCXP) 2025. Sin embargo, salvo por un stand de experiencia en vivo en dicho evento, que se realizó del 4 al 7 de diciembre, la CCXP 2025 llegó y se fue sin mucho adelanto.

It’s a Super Sunday in NYC — at a big launch event for the first #Supergirl trailer. pic.twitter.com/bys1dTFclmDecember 7, 2025

Sin embargo, según el reportero de Fandango y Rotten Tomatoes, Erik Davis, el tráiler se mostró en un evento a puertas cerradas en la ciudad de Nueva York el 7 de diciembre, por lo que no se mostró por primera vez en CCXP 2025. Ahora que algunos miembros de la prensa lo han visto, podemos esperar que el primer tráiler de la película de cómics protagonizada por Alcock se revele públicamente muy, muy pronto.

¿Cuándo saldrá el primer tráiler de Supergirl?

Supergirl hizo un cameo que se robó la escena en la película de Superman de este año. (Image credit: DC Studios)

No lo sabemos con certeza. El texto que acompaña a la publicación de X/Twitter mencionada anteriormente simplemente indicaba que se lanzará "esta semana", una fecha de lanzamiento tentativa que el codirector del Universo Cinematográfico de DC, James Gunn, reiteró en su cuenta personal de Threads .

Sin embargo, hay un rumor sobre la fecha de estreno que circula en línea. Según World of Reel , el tráiler inaugural de Supergirl se estrenará el jueves 11 de diciembre. El experto de la industria DanielRPK, con un historial bastante fiable en cuanto a fechas de lanzamiento de tráilers, ha insinuado que el avance principal de la película del Capítulo Uno del Universo Cinematográfico de DC también se estrenará esa misma fecha.

Sin embargo , es posible que el tráiler de una de las películas más emocionantes de 2026 no se estrene en esa fecha. De hecho, se especula que el primer tráiler de Avengers: Doomsday también llegará el 11 de diciembre.

Se rumoreaba que el esperado avance de la película de Marvel se estrenaría mundialmente en la CCXP 2025, pero, como era de esperar, tampoco se presentó en el evento. Si —y es un gran si— el tráiler de la película de la Fase 6 de Marvel llega el 11 de diciembre, esto pondría a DC Studios en un aprieto si planeaba lanzar el primer avance oficial de Supergirl en la misma fecha. Ese eslogan "avance esta semana" parece ser la forma en que DC se da margen de maniobra si se confirma el lanzamiento del primer avance de Doomsday el jueves.