El gran éxito de terror de Markiplier, "Iron Lung", se estrenará pronto en streaming: aquí te contamos cuándo podrás verlo en casa

"Iron Lung" llegará a las plataformas de streaming tras su exitosa trayectoria en cines

Los fans podrán ver la película en streaming de forma exclusiva en YouTube Movies

La película será una exclusiva de YouTube, y el director Markiplier ha declarado que se siente "bastante fiel" a la plataforma

La adaptación de Markiplier de *Iron Lung* fue un gran éxito, con una recaudación de 51,2 millones de dólares frente a un presupuesto de 3 millones. Si te perdiste su estreno limitado en cines, o simplemente quieres volver a verla, estás de suerte.

En un video de actualización titulado «¿Dónde diablos está Iron Lung...?», Markiplier reconoció que han pasado cuatro meses desde que lanzó la película por su cuenta, pero dijo que los fans podrían verla en YouTube a partir del 31 de mayo.

Fiel a sus raíces, la película no llegará a ninguno de los principales servicios de streaming, sino que estará disponible para alquilar o comprar en YouTube Movies.

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Echa un vistazo a la actualización a continuación.

Where the hell is Iron Lung...? - YouTube Watch On

¿De qué trata "Iron Lung"?

(Image credit: Markiplier Studios)

"Iron Lung" es una adaptación de un juego de terror independiente creado por David Szymanski, un juego que Markiplier probó en su canal y que le gustó mucho. Se trata de su debut como director, y Szymanski aparece en un cameo.

La premisa es sencilla y se desarrolla en un lugar claustrofóbico. Un convicto llamado Simon queda encerrado dentro de un submarino donde explora un océano de sangre, del que se cree que contiene recursos vitales necesarios para sustentar la vida humana tras un evento catastrófico llamado «The Quiet Rapture». Si tiene éxito en su misión, se le concederá la libertad.

Suena bastante sencillo, ¿verdad? Desafortunadamente, este océano y la embarcación que Simon pilota son mucho más aterradores de lo que podría haber imaginado, lo que hace que sea una película llena de tensión.

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Aunque seguimos principalmente a Markiplier como Simon, hay un gran elenco de reparto que incluye a Troy Baker, Elle LaMont, su compañero YouTuber jacksepticeye y Rahul Kohli.

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