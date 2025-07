Final de Ironheart explicado: quién es [spoiler], hay escena postcréditos y más grandes preguntas resueltas

A continuación, muchos spoilers de Ironheart

Ironheart ha apagado sus motores. Sus tres últimos episodios aterrizaron el 1 o el 2 de julio (dependiendo de dónde vivas), y la llegada del trío marca el final de la serie de televisión de Marvel en Disney+.

¿O no? El final del último proyecto de la Fase 5 de Marvel está lleno de hilos argumentales sin resolver que sugieren que las historias de Riri Williams (Dominique Thorne) y Parker Robbins (Anthony Ramos) no han hecho más que empezar en el Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Si a esto le añadimos el debut de un villano de Marvel muy esperado y otros detalles interesantes que podrían afectar al MCU en el futuro, Ironheart podría ser más importante para el MCU de lo que pensábamos.

Pero basta de parloteo. Echemos un vistazo a las preguntas más importantes que tenéis sobre el final de Ironheart y haré todo lo posible por responderlas.

¿Quién interpreta a Mephisto en Ironheart? ¿Y qué es exactamente?

El señor de los demonios conocido como Mephisto en Marvel Comics finalmente ha hecho su debut en el MCU (Image credit: Marvel Studios/Disney+)

Abordemos primero la segunda pregunta porque es más fácil de responder: Mephisto es interpretado por Sacha Baron Cohen -el de Borat, Ali G y El juicio de los 7 de Chicago- en el MCU. Según uno de los productores de Ironheart, el debut de Mephisto en Ironheart estuvo a punto de no producirse.

La aparición de Cohen no sorprenderá a algunos devotos del MCU. La primera vez que se le relacionó con el papel de Mefisto fue en octubre de 2022, 18 meses después de que los fans de Marvel se convencieran de que Mefisto sería el principal antagonista de WandaVision. Sin embargo, Agatha Harkness fue la gran villana de la serie. Sin embargo, los fans han anhelado el día en que Mefisto finalmente hiciera su aparición en el gigante cinematográfico de Marvel.

En cuanto a quién (o qué) es Mefisto: es la versión de Marvel Comics de Mefistófeles, el señor de los demonios que aparece en la fábula germánica Fausto. Mefisto es también un alias de El Diablo, también conocido como la personificación mítica del mal que se enseñorea del reino conocido como Infierno en muchas religiones.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La verdadera forma de Mephisto se puede ver en una toma fácil de pasar por alto cuando golpea una cucharilla en el lado de una taza de café (Image credit: Marvel Studios/Disney+)

Pero volviendo a la versión de Mephisto en Marvel. Introducido por primera vez en el cómic Silver Surfer #3 en diciembre de 1968, esta entidad demoníaca es un adversario recurrente de Silver Surfer, Ghost Rider y Spider-Man en la literatura de Marvel, aunque también ha cruzado caminos con Doctor Strange, Doctor Doom, Scarlet Witch y una infinidad de otros héroes y villanos del universo Marvel.

Es más conocido por ser el responsable de la ruptura del matrimonio entre Peter Parker y Mary Jane Watson. De hecho, en la polémica historia de cómic de los años 2000 Spider-Man: One More Day, Mephisto hace un trato con la pareja: salvar la vida de la Tía May a cambio de su unión formal como pareja, lo cual enfureció a los fans de toda la vida del trepamuros.

En cuanto a habilidades, Mephisto es, como era de esperarse, uno de los seres más poderosos del Universo Marvel. Posee todos los poderes sobrehumanos comunes, pero lo que lo hace realmente peligroso es su capacidad para cambiar de forma, predecir eventos antes de que ocurran y explotar los mayores miedos o traumas de las personas.

Es esta última habilidad, junto con su vasto poder mágico, lo que le permite alterar la realidad, manipular a las personas y negociar con ellas a cambio de algo que desean. Usualmente, el precio es el alma del individuo, la cual Mephisto reclama una vez que el trato se sella formalmente.

Ahora bien, ¿cuál es el asunto con su primera aparición en Ironheart? Es él quien rescata a Parker Robbins después del fallido intento de robo que realizó junto con su primo John en casa del padre de Parker. Luego, convence a Parker de hacer un trato: Mephisto le otorgará una capa con magia oscura —que le permitirá cometer delitos menores y hacerse rico— a cambio del alma de Parker.

¿Quién muere en Ironheart?

Ironheart realiza la rara proeza de resucitar a alguien de entre los muertos (Image credit: Marvel Studios/Disney+)

Nadie. El héroe epónimo sobrevive, al igual que el villano Parker Robbins/The Hood interpretado por Anthony Ramos y el antagonista secundario Zeke Stane interpretado por Alden Ehrenreich.

De hecho, Ironheart juega una carta reversa de Uno y trae de vuelta a alguien de entre los muertos. Después de derrotar a The Hood al quitarle la fuente de sus poderes (es decir, su capa), Riri se dirige a la salida de Desperito’s, el restaurante de pizza en ruinas que The Hood había convertido en su guarida.

Sin embargo, en el camino se topa con Mephisto, quien la persuade para convertirla en su próxima víctima. Mephisto hace un trato con Riri: revivir a Natalie Washington (Lyric Ross). Recuerda que Natalie es la mejor amiga de Riri, quien fue asesinada en un tiroteo desde un auto años atrás, y en quien está basada N.A.T.A.L.I.E., la inteligencia artificial que Riri creó.

A cambio, Mephisto obtiene el alma de Riri. De hecho, después de que Riri le da la mano a Mephisto, somos testigos de un emotivo reencuentro entre Riri y la resucitada Natalie. Sin embargo, mientras ambas se abrazan, el antebrazo derecho de Riri comienza a cubrirse con las mismas marcas en forma de fuego que adornaban el cuerpo de Parker cada vez que usaba su capa o sus poderes.

Con el alma de Riri aparentemente atada ahora a Mephisto, será fascinante ver cuándo se da cuenta de ello y si ella y/o Natalie sacrifican esta segunda oportunidad de vida para liberar a Riri del pacto que esta heroína imperfecta ha hecho.

¿Tiene Ironheart una escena a mitad de los créditos o después de los créditos?

Parker y Zelma se encuentran en Stanton's en la escena de mitad de los créditos de Ironheart. (Image credit: Marvel Studios/Disney+)

Sí y no. Ironheart tiene una escena a mitad de créditos, pero no hay una escena post-créditos por la que valga la pena quedarse hasta el final.

En cuanto a la primera, vemos a Parker, ahora sin su capa, visitar Stanton's, la tienda de golosinas que en realidad es una fachada para la familia Stanton, quienes se dedican a lo místico y lo oculto.

Al entrar en la tienda, Parker es recibido por Zelma Stanton (consulta mi guía de reparto y personajes de Ironheart para más información sobre ella), quien repite el discurso de bienvenida que escuchamos por primera vez en el episodio 4. Pero Parker ve inmediatamente a través de su fachada y le dice que sabe lo que hay en la parte trasera, es decir, los objetos mágicos y conocimientos que posee la familia Stanton.

Parker le dice a Zelma que está buscando a alguien más “experimentado” y “supremo” que ella, antes de que la pantalla se vaya a negro.

Claramente, Parker está interesado en encontrar a uno de dos individuos: Stephen Strange, también conocido como Doctor Strange, o al actual Hechicero Supremo/Maestro de las Artes Místicas, el favorito de los fans del MCU, Wong.

Teniendo en cuenta que Strange está fuera del planeta lidiando con las consecuencias de Doctor Strange 2, sospecho que Parker quiere encontrar a Wong para aprender más sobre la magia. ¿Será por buenas razones, porque ha cambiado de rumbo en su vida, o busca más conocimiento de la magia oscura para vengarse de Riri y Mephisto? Quién sabe, pero lo que es seguro es que no será la última vez que veamos a Parker.

¿Habrá una temporada 2 de Ironheart? ¿Y cómo podría preparar el camino para la serie de televisión Strange Academy de Marvel?

Me sorprendería que Ironheart tuviera una segunda temporada. (Image credit: Marvel Studios/Disney+)

No lo sabemos. Lo único que los productores de Ironheart me dijeron fue que están "dejando la puerta abierta" para el futuro de Riri Williams en el MCU.

A diferencia de sus producciones cinematográficas —lee mis artículos sobre cómo ver las películas de Marvel en orden y las mejores películas de Marvel mientras estás aquí—, Marvel rara vez confirma si el personaje principal de una serie regresará para una segunda temporada una vez que termina la secuencia final de créditos. La única vez que recuerdo que el gigante de los cómics lo hizo fue con la temporada 1 de Loki, con una escena a mitad de créditos que decía: “Loki regresará en la temporada 2”.

Fuera de la serie protagonizada por Tom Hiddleston, Marvel solo ha renovado otras tres series: Daredevil: Born Again, cuya segunda temporada está actualmente en desarrollo, y las series animadas Your Friendly Neighborhood Spider-Man y What If...?. La segunda también está en desarrollo activo, mientras que What If...? tuvo tres temporadas entre 2022 y 2024.

Por lo tanto, las probabilidades de que Ironheart tenga una temporada 2 no son muy altas. Claro, su calificación del 86% en Rotten Tomatoes por parte de la crítica sugiere que debería renovarse, pero su recepción mixta por parte del público indica que a los espectadores generales no les dolería mucho si no hay una continuación.

En mi opinión, es mucho más probable que veamos a Williams, Robbins y/o Mephisto aparecer en otros proyectos del MCU. Williams podría formar parte del elenco del tan rumorado proyecto de Young Avengers de Marvel. Con base en la escena a mitad de créditos de Ironheart, Robbins podría aparecer en otra serie de Disney+ también rumoreada, llamada Strange Academy, que podría estar protagonizada por el Hechicero Supremo Benedict Wong y profundizar más en las Artes Místicas. En cuanto a Mephisto, considerando su historia compartida con Spider-Man, ¿sería mucho pedir un cameo en Spider-Man: Brand New Day? Probablemente sí… pero cosas más raras han pasado.