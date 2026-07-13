"Estamos a un paso de que las plataformas de streaming inventen la televisión": según se informa, Disney+ está considerando lanzar un plan totalmente gratuito financiado con publicidad

Según se informa, Disney+ está considerando ofrecer un plan totalmente gratuito con anuncios

El plan más económico ya incluye algunos anuncios

Estamos viendo cómo las plataformas de streaming se parecen cada vez más a la televisión tradicional

La línea que separa las plataformas de streaming de la televisión tradicional sigue difuminándose: un informe reciente indica que Disney+ está considerando agregar un plan gratuito a su plataforma, financiado íntegramente por publicidad, de modo que algunos programas y películas se puedan ver sin pagar nada.

La información proviene de Business Insider, que afirma que «personas familiarizadas con el tema» han revelado que Adam Smith, jefe de producto y tecnología de Disney+, mencionó la posibilidad de un plan gratuito durante una reunión abierta dentro de la empresa el jueves (9 de julio).

Esos son todos los detalles que tenemos por ahora, así que solo se trata de una posibilidad. Smith no dio ninguna indicación sobre cuándo se podría ofrecer el plan gratuito a los consumidores, ni qué parte de la biblioteca de Disney+ estaría disponible sin pagar nada.

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Hay algunos indicios de Business Insider de que Disney+ está preocupado por YouTube y su continuo crecimiento. Aunque puedes optar por pagar por YouTube Premium, todo el contenido de la plataforma está disponible de forma gratuita, con anuncios.

Gratis vs. de pago

Si bien las plataformas de streaming como Netflix y Apple TV no cuentan con un plan totalmente gratuito, existen, por supuesto, servicios como Pluto TV y Tubi que se basan por completo en la televisión en streaming gratuita y financiada por publicidad (conocida como FAST).

Las estadísticas de Nielsen, citadas por Business Insider, indican que las tres plataformas de streaming gratuito más grandes representaron el 18,7 % del tiempo de visualización en EE. UU. en abril de 2026, un aumento respecto al 16,8 % del año anterior y al 12,7 % del año anterior a ese —cifras que Disney+ seguramente habrá notado.

Las reacciones a los rumores en Reddit han sido mixtas, con comentarios como "estamos tan cerca de que las plataformas de streaming inventen la televisión" y una broma que dice «vamos a volver a tener televisión, ¿no?», que resumen el sentimiento general entre los usuarios.

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Un usuario sugiere que el nuevo plan sería "imposible de ver" dada la cantidad de anuncios que ya aparecen en el plan más barato de Disney+, mientras que otro expresa su preocupación de que un plan completamente gratuito acabe teniendo un costo mensual con el paso del tiempo.

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