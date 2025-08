¿Te perdiste el nuevo tráiler de Zootopia 2? De ser así, no te preocupes, aquí tenemos todos los detalles.

Recordemos que este es el primer vistazo a la próxima aventura de Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (Jason Bateman) casi una década después del estreno de la película original. En resumen, la película de Disney seguirá a la pareja tras la pista de una misteriosa serpiente que ha aparecido de repente en la ciudad, lo que los llevará a infiltrarse en partes de Zootopia que nunca antes habían explorado.

Escuchen, nosotros mismos dijimos que Zootopia merecía una secuela, pero desde luego no así. Como se puede deducir de la premisa anterior, Zootopia 2 ya se perfila como un auténtico aburrimiento. No sé hasta qué punto eso le importa al público objetivo, los menores de 10 años, pero, oye, ¿hay algún grupo demográfico más inquieto que ellos? En cualquier caso, creo que los primeros minutos del tráiler de Zootopia 2 ponen de manifiesto un problema real: la falta de compromiso creativo por parte de Disney.

Siguiendo los pasos de Turning Red, Luca e Inside Out 2 (sí, reconozco que se trata de colaboraciones con Pixar), parece que el estudio ha vuelto a su enfoque comercial y repetitivo, el mismo que adoptó cuando empezó a producir múltiples secuelas y adaptaciones de acción real. No es solo la falta de imaginación en la trama lo que me ha enfurecido, sino que había una forma obvia de ser mucho más juguetón con el título.

El tráiler de Zootopia 2 es mediocre, en el mejor de los casos, pero ¿por qué la nueva película no se llama 2ootopia?

Zootopia 2 | Trailer - YouTube Watch On

Disney, esta te la regalo. «2ootopia» (pronunciado «two-topia») habría sido una forma muy divertida de inyectar un poco de diversión a lo que ya se está revelando como un lanzamiento un poco flojo. En Internet se suele bromear sobre las secuelas que añaden el número de la película al título y, aparte de que nos hace mucha gracia en las redes sociales, es una apuesta segura en lo que respecta a las películas infantiles. Los jóvenes necesitan algo grande y atrevido a lo que aferrarse, y eso empieza por la primera impresión que causa una película.

Seguramente no debería decirle a la empresa de animación más famosa del mundo cómo hacer algo tan básico como su propio trabajo, pero si lo mejor que se les ocurre para Zootopia 2 es soltar una serpiente en la ciudad para que luego la vuelvan a atrapar, está claro que necesitan replantearse las cosas. Sin duda, es un buen detalle incluir una sesión de terapia como una forma suave de burlarse de cómo nos percibimos a nosotros mismos —es sin duda la escena más fuerte que hemos visto hasta ahora—, pero ¿hasta qué punto es solo palabrería superficial? Si quieres ir sobre seguro, es mejor dar la impresión de hacer algo diferente, y eso es exactamente lo que ha hecho Disney aquí.

Me encanta Judy Hopps más que la vida misma, así que espero estar equivocado en mi primera valoración del tráiler de Zootopia 2. El hecho de que no tenga nada interesante que decir al respecto no es el mejor comienzo, pero al menos siempre hay tiempo para cambiar el nombre a 2ootopia.

Zootopia 2 se estrenará el 26 de noviembre de 2025.