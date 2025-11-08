Cómo sacar el máximo provecho a tu suscripción a Amazon Prime

Desde su aparición en 2005 como una forma de obtener envíos más rápidos durante todo el año, Amazon Prime se ha convertido en un club de miembros premium con una gran cantidad de beneficios y ventajas adicionales para disfrutar.

Además de entregas más rápidas, la suscripción ahora te da acceso a Amazon Prime Music y Amazon Prime Video, ofertas especiales, préstamos de libros electrónicos, almacenamiento ilimitado de fotos en la nube, botones Dash e incluso comida para llevar.

El número de bonificaciones sigue creciendo, y aquí te explicamos cómo puedes asegurarte de sacar el máximo partido a tus 79£ (o 99$) al año.

Suscribirte a Amazon Prime

Si aún no te has registrado en Amazon Prime, la buena noticia es que ni siquiera tienes que pagar nada de inmediato, ya que todo el mundo tiene derecho a una prueba gratuita de 30 días para comprobar sus ventajas.

Inicia sesión en Amazon y deberías ver un anuncio de Prime en algún lugar; si no es así, puedes visitar las páginas de destino de los sitios web del Reino Unido y Estados Unidos.

Haz clic en la oferta de prueba de 30 días y, como ya has iniciado sesión y Amazon ya tiene tus datos, podrás empezar a utilizarlo muy rápidamente. Si aún no tienes una cuenta de Amazon, por supuesto puedes registrarte para crear una.

Inmediatamente se te redirigirá a una página de destino donde se muestran algunas de las mejores ventajas de Amazon Prime: haz clic en cualquier cosa que te parezca interesante.

Entregas más rápidas para siempre

Esta es la razón por la que Amazon Prime se creó en primer lugar: entrega ilimitada en un día (dos días en EE. UU.), para que puedas recibir tus artículos de Amazon lo más rápido posible sin tener que pagar cada vez un recargo por envío urgente. Si pides muchas cosas en la página web, el ahorro puede superar rápidamente el dinero que has pagado por una suscripción mensual o anual.

Añade todo lo que quieras a tu carrito de Amazon y dirígete a la caja para ver si Prime puede ayudarte: en muchos productos, la opción de entrega urgente está seleccionada sin coste adicional, aunque esto puede variar según los artículos, los proveedores y las ubicaciones.

En algunas partes del Reino Unido y EE. UU., es posible que encuentres la opción Prime Now, aún más rápida. Las entregas pueden llegar en menos de una hora, aunque a menudo tendrás que pagar un suplemento por ello.

También hay otra opción: la entrega sin prisa. Si tu entrega puede esperar unos días, eso obviamente ayuda a Amazon, y tú serás recompensado con un pequeño crédito digital que podrás utilizar para otra cosa.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video, o Amazon Prime Instant Video, o Amazon Instant Video, o Amazon Prime Movies, o como quiera que se llame (ni siquiera Amazon parece estar seguro), es una de las principales ventajas de ser miembro de Amazon Prime.

Obtienes acceso instantáneo y bajo demanda a una gran cantidad de películas y programas, incluyendo los exclusivos Transparent, Mr Robot y, por supuesto, The Grand Tour, y si alguna vez has utilizado Netflix, la interfaz web te resultará familiar al instante. El contenido se puede reproducir a través de tu navegador, y Prime Video te recomendará nuevos programas basándose en lo que ya has visto, además de guardar tu posición en cualquier cosa que hayas dejado a medias.

Pero no te limites a tu navegador web: se puede acceder a Amazon Prime Video a través de aplicaciones para dispositivos iOS, Android y Kindle Fire (con visualización sin conexión), además de televisores inteligentes, consolas de videojuegos, Rokus y mucho más.

Dirígete a la página de configuración de Amazon Prime Video (enlace en la pantalla principal) para personalizar el servicio: puedes configurar el control parental, cambiar el aspecto de los subtítulos, registrar y dar de baja dispositivos, y activar o desactivar la reproducción automática (que hace que un episodio comience inmediatamente después del anterior). También te recomendamos que utilices la función Lista de seguimiento: haz clic en Añadir a la lista de seguimiento junto a cualquier título que no tengas tiempo de ver ahora, pero que quieras ver más adelante.

Amazon Prime Music

Puede que Amazon Prime Music no tenga el renombre de Spotify o Apple Music, pero es un servicio de streaming musical bastante bueno por derecho propio.

Al igual que con el vídeo, tu navegador web es una buena forma de acceder al servicio: sigue el enlace de Prime Music desde la página principal de Prime y ya estarás listo para empezar. Verás inmediatamente que la música que has pedido en Amazon en el pasado, ya sea en formato digital o físico, ya está disponible para escuchar.

Hay aplicaciones específicas disponibles para iOS y Android, y también puedes acceder al servicio a través de tu Amazon Echo o tus altavoces Sonos. También puedes importar tus propias canciones desde tu computadora: el máximo es de 250 pistas antes de que se aplique un pago adicional, pero la música digital comprada directamente en Amazon no cuenta para el límite.

También puede interesarte Amazon Music Unlimited, que te ofrece millones de canciones más para reproducir a la carta sin necesidad de comprarlas, y que tiene un costo adicional de 7.99 libras esterlinas o 7.99 dólares al mes para los miembros Prime.

Amazon Prime Photos

Después de los videos y la música, las fotos: tu suscripción Prime te ofrece espacio ilimitado en la nube para guardar tus imágenes. Obtienes 5 GB adicionales de espacio para otros tipos de archivos y puedes disfrutar de espacio ilimitado para todo tipo de archivos por 59,99 £/59,99 $ al año.

Hay una inteligencia artificial que trabaja entre bastidores para ayudar a reconocer a las personas, los lugares y los objetos que aparecen en tus fotos, al igual que en servicios similares de Google, Apple y Facebook, y puedes invitar a hasta otras cinco personas a compartir tu almacenamiento y subir imágenes.

Una vez más, hay aplicaciones disponibles (para iOS y Android) para que puedas ver y subir fotos sobre la marcha. Seamos realistas: la mayoría de las fotos que hagas serán con tu teléfono de todos modos.

Quizás no sea algo por lo que te suscribirías a Amazon Prime, pero sin duda vale la pena aprovecharlo al máximo si tienes una suscripción. Las fotos también se pueden añadir fácilmente desde tu computadora, gracias a los programas de escritorio que Amazon pone a tu disposición.

Amazon Prime Reading

Como es de esperar de la empresa que inventó el Kindle, también hay muchas ventajas relacionadas con Prime para los lectores ávidos. Por ejemplo, Kindle First, que te ofrece cada mes uno de los libros electrónicos seleccionados por Amazon de forma gratuita.

También está la Biblioteca de Préstamo para Propietarios de Kindle, que permite a los miembros Prime «tomar prestado» un libro al mes, sin pagar nada adicional y sin fecha límite para terminarlo. Hay 600 000 libros entre los que elegir, incluidas todas las novelas de Harry Potter.

Por otro lado, pero casi igual, está Prime Reading, que es algo así como Netflix para libros electrónicos. Incluye parte de la amplia biblioteca de libros electrónicos, cómics y revistas de Amazon Kindle. La selección no es tan amplia como la de la biblioteca de préstamo, pero puedes leer todo lo que quieras.

Por último, pero no menos importante, los miembros Prime de EE. UU. pueden iniciar sesión en el servicio de audiolibros Audible, propiedad de Amazon, y obtener acceso gratuito al servicio Channels, que normalmente cuesta 4,95 dólares al mes y te da acceso a una selección rotativa y curada de audiolibros y podcasts.

Aún más ventajas para sacar el máximo partido

Suscripción al Washington Post: el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, pagó la friolera de 250 millones de dólares por el Washington Post en 2013 y tu membresía Prime te da derecho a seis meses de acceso gratuito al portal en línea del periódico, siempre y cuando te encuentres en Estados Unidos.

Amazon Prime Student: los estudiantes del Reino Unido y Estados Unidos pueden obtener Amazon Prime (y todas sus ventajas) de forma gratuita durante seis meses, seguido de un descuento del 50 % sobre el precio habitual a partir de entonces, gracias a las subvenciones de Sprint y Sony.

Amazon Prime Day: Amazon Prime Day es como el Black Friday, pero exclusivo para los miembros Prime, y este año se celebró el 12 de julio. Es un día repleto de ofertas y promociones especiales que seguramente le resultarán muy tentadoras.

Botones Amazon Dash: estos botones conectados a Wi-Fi, que cuestan 4,99 £/4,99 $, permiten pedir un lote de un producto cada vez (como detergente en polvo o papel higiénico). Si se le acaba algo, pulse el botón y lo tendrá en su cesta virtual de Amazon.

Compartir cuenta: puedes invitar a otros miembros de tu hogar a disfrutar del envío rápido y gratuito de Prime y de Prime Video, aunque no obtendrán el resto de ventajas. Configura tu hogar desde la página de configuración de Amazon Prime.

Twitch Prime: el servicio de streaming de videojuegos Twitch es otra adquisición de Amazon, y los miembros Prime pueden disfrutar de una visualización sin anuncios en todo el sitio, una suscripción gratuita al canal Twitch cada 30 días y otras ventajas exclusivas.