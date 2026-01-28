La temporada 4 de Ted Lasso recibe una gran actualización de la ventana de lanzamiento de Apple, y no tendremos que esperar mucho para verla

La cuarta temporada de Ted Lasso llegará a Apple TV a finales de este año

Apple reveló la ventana de lanzamiento de la temporada 4 de Ted Lasso

El popular programa llegará al servicio de streaming del gigante tecnológico a mediados de 2026.

Verá al entrenador de fútbol titular regresar a Richmond para entrenar a su equipo femenino.

Es hora de empezar a creer una vez más, amigos, porque Apple ha confirmado que Ted Lasso regresará para su cuarta temporada a finales de este año.

El drama deportivo ganador de múltiples premios, cuya próxima entrega aún se está filmando (al momento de la publicación, al menos), está programado para hacer su debut en Apple TV en algún momento a mediados de 2026 .

Apple lo confirmó en un comunicado de prensa enviado hoy (28 de enero). Y, con el inicio de la Premier League inglesa de la próxima temporada el 22 de agosto y la probable llegada de la Superliga Femenina Inglesa 2026/27 en septiembre, el lanzamiento de Ted Lasso 4 entre finales de agosto y principios de septiembre sería el momento perfecto para los fans del programa protagonizado por Jason Sudeikis en el país donde se ambienta.

Imágen 1 de 3 El personaje de Tanya Reynolds (izquierda) parece que será uno de los nuevos entrenadores de Ted (Crédito de la imagen: Apple TV) Mae Green y Henry Lasso (izquierda y centro) regresarán en la temporada 4 (Crédito de la imagen: Apple TV) ¿Cómo le irá a Ted dirigiendo el equipo femenino del AFC Richmond? (Crédito de la imagen: Apple TV)

Además de revelar la fecha de lanzamiento de la cuarta temporada de Ted Lasso, el gigante tecnológico también publicó nuevas imágenes preliminares, que pueden ver en la galería de arriba. Apple también reiteró lo que podemos esperar del próximo capítulo de la popular serie mediante una breve sinopsis.

En la cuarta temporada, Ted regresa a Richmond y se enfrenta a su mayor reto hasta la fecha: entrenar a un equipo de fútbol femenino de segunda división. A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenden a tomar riesgos que nunca imaginaron.

Junto al personaje homónimo de Sudeikis en el frente del elenco que regresa están Hannah Waddingham como Rebecca Welton, Juno Temple como Keeley Jones, Brett Goldstein como Roy Kent, Brendan Hunt como el entrenador Beard, Jeremy Swift como Leslie Higgins, Grant Feely como Henry Lasso y Annette Badland como Mae Green.

En cuanto a los nuevos personajes, la cuarta temporada nos presentará a Tanya Reynolds ( Sex Education ), Jude Mack ( Waiting for the Out ), Faye Marsey ( Andor ), Rex Hayes ( The Pact ), Aisling Sharkey ( Jurassic World: Dominion ) y Abbie Hern ( Peaky Blinders ). Sin embargo, aún no se han revelado las identidades de sus personajes.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La cuarta temporada de Ted Lasso se anunció oficialmente en marzo de 2025, tras meses de rumores sobre una nueva entrega en desarrollo. Cuatro meses después, Apple confirmó que la filmación de Ted Lasso 4 estaba en marcha , lo que resultó ser la última actualización que recibimos sobre la tan esperada próxima entrega de la serie.

Para obtener más información sobre qué esperar antes de su debut en uno de los mejores servicios de transmisión del mundo , obtenga información sobre todo lo que sabemos hasta ahora sobre la temporada 4 de Ted Lasso.