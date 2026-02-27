Prime Video revela el primer vistazo de Kratos y Atreus en la serie de God of War

Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios han dado inicio oficialmente a la producción de la serie God of War para Prime Video, compartiendo la primera imagen de Ryan Hurst como Kratos y Callum Vinson como Atreus. La adaptación live action del aclamado videojuego de PlayStation promete llevar la mitología nórdica y la compleja relación entre padre e hijo a una nueva dimensión televisiva.

La serie, coproducida junto a PlayStation Productions y Tall Ship Productions, ya cuenta con luz verde para dos temporadas y se estrenará en más de 240 países y territorios a través de Prime Video. En México, los miembros de Amazon Prime podrán disfrutarla como parte de su membresía.

Sobre la historia

La historia sigue a Kratos y Atreus en su viaje para esparcir las cenizas de Faye, esposa y madre respectivamente. En el camino, ambos personajes enfrentan dioses y criaturas mitológicas mientras exploran su vínculo: Kratos intenta enseñar a su hijo a ser un mejor dios, mientras Atreus busca que su padre aprenda a ser un mejor humano.

El reparto

Incluye a Mandy Patinkin como Odín, Ed Skrein como Baldur, Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Teresa Palmer como Sif, Alastair Duncan como Mimir, Jeff Gulka como Sindri y Danny Woodburn como Brok. La producción está liderada por Ronald D. Moore (Battlestar Galactica, Outlander) como showrunner y guionista, acompañado de un equipo de productores ejecutivos de alto calibre. Frederick E.O. Toye, ganador de un Emmy por su trabajo en Shōgun, The Boys y Fallout, dirigirá los dos primeros episodios.

Con este primer vistazo, Prime Video marca el inicio de una de las adaptaciones más esperadas del año, que promete combinar acción épica, drama familiar y fidelidad al universo de God of War.