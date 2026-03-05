El tráiler final de la temporada 5 de The Boys revela el inquietante plan de Homelander para dominar el mundo

Prime Video ha presentado el tráiler final de la quinta temporada de The Boys.

La última entrega de la serie original de Amazon TV se estrenará el 8 de abril.

En él se adelanta el gran plan maestro de Homelander y la contraofensiva de Billy.

Se ha revelado el segundo y último tráiler de la temporada 5 de The Boys, y no solo revela el maníaco plan maestro de Homelander para dominar el mundo, sino también el plan del equipo titular para detenerlo.

Casi exactamente tres meses después del lanzamiento del primer tráiler de The Boys 5, las últimas imágenes de la serie insinúan que su final será, como es habitual, explosivo, ultraviolento y con un humor negro.

Con el estreno de la última temporada de la serie original de Prime Video previsto para el 8 de abril, es hora de saber más sobre lo que nos deparará la trama. Afortunadamente, el último tráiler de la temporada, que puedes ver a continuación, nos trae algunas respuestas.

YouTube Watch On

Entonces, ¿qué revela? Bueno, Homelander está buscando un frasco de V1, también conocido como el primer suero creado por Vought para crear superhéroes, que le dieron a su papá, Soldier Boy. Homelander parece obligar a su padre, que no sirve para nada, a ayudarlo, aunque no estoy seguro de por qué Soldier Boy, que es increíblemente poderoso, aceptaría órdenes de su hijo cuando, como sabemos, no lo hizo en la temporada 3.

De todos modos, Homelander quiere inyectarse un poco de V1 para volverse inmortal y convertirse en una fuerza de la naturaleza indestructible que eventualmente gobernará la Tierra con mano de hierro.

Sin embargo, en su camino se interponen Billy Butcher y su variopinto grupo de luchadores por la libertad. Y, con el grupo armado con la última cepa restante del virus que mata a los superhéroes, Butcher quiere utilizarlo contra la población con superpoderes del mundo antes de que sea demasiado tarde para detener a Homelander. De alguna manera, no me imagino al resto del grupo de acuerdo con su desquiciado y traicionero líder, Butcher...

El grupo protagonista no estará solo en su intento de acabar con Homelander. De hecho, con algunos de los superhéroes estudiantes de Gen V, entre ellos Marie Moreau, una persona con un extraordinario poder para manipular la sangre, de su lado, el campo de juego se nivela en cierta medida. La respuesta a mi gran pregunta —¿cómo encajarán Marie y el elenco de Gen V en la historia de esta temporada?— sigue sin aparecer en el tráiler oficial de la temporada 5.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El lanzamiento de un último tráiler que generara expectación no debería ser una sorpresa. A finales de febrero, Prime Video anunció que ofrecería a los fans de The Boys aún más sorpresas en un futuro próximo. En ese momento, opiné que otro tráiler completo era lo primero en mi lista de deseos de Amazon. Afortunadamente, Amazon confirmó ayer (4 de marzo) que hoy (5 de marzo) se lanzaría un nuevo tráiler de The Boys 5, por lo que la espera no ha sido muy larga.

A poco más de un mes (en el momento de la publicación) del estreno de la última temporada de The Boys, es hora de recordar cómo está el tablero de ajedrez.

Primero, lee mi explicación sobre el final de la temporada 4 de The Boys para ver dónde dejó la serie principal a su reparto. A continuación, echa un vistazo a mi artículo sobre el final de la temporada 2 de Gen V para descubrir cómo el spin-off principal de The Boys afectará a la quinta entrega de esta última.

¿Ya está? Lee todo lo que sabemos hasta ahora sobre la temporada 5 de The Boys y por qué la estrella de The Boys, Karl Urban, ha sugerido que «nadie está a salvo» de la guillotina en su última temporada.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.