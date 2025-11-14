El tráiler de la temporada 2 de Fallout nos ofrece las mejores imágenes hasta la fecha de New Vegas, Maximus contra un Deathclaw y mucho más...

El tráiler final de la temporada 2 de Fallout ya está disponible en línea.

El tráiler oficial de la segunda temporada de Fallout ya está disponible en línea.

El próximo capítulo de la popular serie de Amazon TV se estrenará a mediados de diciembre.

Su último avance está lleno de sorpresas sobre el reparto y detalles de la trama.

Actualización: como era de esperar, se ha publicado un nuevo tráiler de la temporada 2 de Fallout. ¿A qué esperas? ¡Échale un vistazo a continuación!

Fallout Season Two Official Trailer | Prime Video - YouTube Watch On

Hay mucho que analizar en el tráiler anterior. De hecho, además de ofrecernos el mejor vistazo hasta ahora de New Vegas, es decir, uno de los principales lugares que visitaremos esta temporada, hay muchas sorpresas ocultas en sus casi tres minutos de duración.

Lo primero que se me ocurre es que he visto *respiro hondo* un grupo de ghouls inspirados en Elvis, una aparición inesperada de Kumail Nanjiani (la identidad de su personaje aún no se ha revelado, por cierto), la confirmación de que Macaulay Culkin forma parte del reparto de esta temporada, a Maximus con su traje de poder luchando contra un Death Claw, Lucy y The Ghoul liderando una revuelta en New Vegas, el hermano de Lucy, Norm, guiando a un grupo de habitantes del Refugio a la superficie, y mucha acción sangrienta y explosiva, como era de esperar.

Pero, ¿qué más has visto en el tráiler? ¡Cuéntamelo en los comentarios!

La temporada 2 se estrenará en Prime Video el 17 de diciembre. Para más información sobre la próxima entrega de la serie, lee mi guía de la temporada 2 de Fallout.

A continuación, la historia original

Prime Video está a punto de revelar algo importante sobre la segunda temporada de Fallout, y todo el mundo, incluido yo mismo, cree que se estrenará un nuevo tráiler en breve.

Ayer por la tarde (12 de noviembre), fui uno de los que vio la programación de una nueva emisión desde Wasteland en el canal de YouTube de Prime Video. Dicho vídeo se emitirá hoy a las 7:00 a. m. PST / 10:00 a. m. EST / 3:00 p. m. GMT (13 de noviembre).

En el momento de la publicación inicial, lo único que podemos ver es una tarjeta de marcador de posición que muestra el mensaje «Please Stand By», sinónimo de la serie de videojuegos Fallout. Así seguirá siendo hasta que el video se transmita en todo el mundo.

No obstante, es bastante fácil deducir que muy pronto tendremos una nueva ronda de imágenes de la segunda temporada de la serie de televisión Fallout.

Amazon utilizó esta táctica de generar expectación con el «Please Stand By» para los tráilers de la temporada 1 y el primer teaser de la temporada 2 de Fallout. Y, dado que la próxima entrega de esta serie increíblemente popular debutará en Prime Video el 17 de diciembre, se acaba el tiempo para lanzar un tráiler final antes de que esta temporada salga a la luz.

¿Un Roomba, una bóveda y la posible revelación de un nuevo personaje?

Fallout: Join Brain On A Roomba Inside Vault 31 - YouTube Watch On

A continuación se revelan todos los detalles de la temporada 1 de Fallout

Curiosamente, ese no es el único video que se emitirá hoy más tarde. De hecho, otro avance, titulado «Únete a Brain On A Roomba dentro de Vault 31», se estrenará una hora antes que su homólogo basado en imágenes.

Los espectadores recordarán que Brain On A Roomba apareció en el final de la temporada 1. También fue el responsable de atrapar al hermano de Lucy, Norm, en el mencionado asentamiento subterráneo, que es uno de los principales hilos argumentales que deben abordarse en la temporada 2.

Es probable que este video nos muestre a Brain On A Roomba atravesando Vault 31 en bucle continuo hasta que llegue el tráiler final de la temporada 2. También es posible que dicho video muestre clips del final de la temporada 1 con el fin de refrescarnos la memoria sobre dónde quedaron las cosas.

Pero, ¿y si «Brain On A Roomba Inside Vault 31» revela algo importante sobre la segunda temporada de una de las mejores series de Prime Video? Por ejemplo, según se informa, Macauley Culkin forma parte del reparto de la temporada 2 de Fallout, pero Amazon no ha confirmado si participa en ella ni la identidad de su personaje.

¿Podría revelarse esto en el video de Vault 31 y, por ejemplo, mostrar a Norm conociendo al personaje de Culkin y a la pareja tramando escapar juntos? Creo que valdrá la pena ver el teaser de Vault 31 para averiguarlo con certeza antes de centrar nuestra atención en el tráiler oficial de la temporada 2.

