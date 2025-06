El reparto del remake televisivo de Carrie de Prime Video ha sido revelado, y marca la última vuelta de la gira del renacimiento de Matthew Lillard

Sin duda, desde que Prime Video dio a conocer que estaba trabajando en una adaptación de "Carrie", muchos nos emocionamos.

Sin embargo, el reciente anuncio del reparto me ha emocionado aún más, ya que la estrella de Scream y Five Nights at Freddy's, Matthew Lillard, se meterá en la piel del bienintencionado director de la historia de terror, también conocido como Mister Morton.

Estoy deseando ver la interpretación de Lillard de un personaje que ha adoptado muchas formas a lo largo de los años, desde la novela original de Stephen King y el clásico cinematográfico de 1976 hasta la versión no tan buena de 2013. Será interesante ver si se ciñen a la novela o si también hacen cambios en su personaje.

Ya tenía muchas esperanzas puestas en este proyecto, que cuenta con el aficionado al terror de Netflix Mike Flanagan al timón. Es bien conocido por sus exitosas series de terror como The Haunting of Hill House y Midnight Mass, así que espero que su versión para Amazon TV de otra de las obras más icónicas de King sea otro éxito de la pequeña pantalla.

¿Quién más aparecerá en la adaptación de Carrie que prepara Amazon?

Sissy Spacek as Carrie White in Carrie (1976) (Image credit: United Artists)

Junto a Lillard, hay numerosas caras famosas que aparecerán.

Para empezar, Summer Howell, de Cult of Chucky, se meterá en la piel de la adolescente telequinética titular. Junto a ella está Samantha Sloyan, que recientemente protagonizó The Pitt, también conocida como una de las mejores series de Max, como la dominante y temerosa madre de Carrie, Margaret White.

Otros nombres son Alison Thornton como Chris Hargensen, es decir, la colegiala popular y la mayor acosadora de Carrie, Amber Midthunder como la profesora de gimnasia Miss Desjardin, y Thalia Dudek, Josie Totah, Arthur Conti y Joel Oulette en papeles secundarios.

Todavía no sabemos mucho sobre este proyecto, pero es probable que pasemos mucho más tiempo conociendo a estos personajes, ya que Flanagan puede hacer mucho más con un remake televisivo que, por ejemplo, con una película de dos horas de duración. Esperemos que sea una serie terrorífica que se gane un puesto en nuestra lista de los mejores programas de Prime Video a su debido tiempo.