¿4 plataformas de streaming pagando una sola suscripción? Conoce el nuevo plan Mega de Meli+, disponible en México

¿Eres de los que odia estar pagando cada una de tus suscripciones a plataformas de streaming? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues Mercado Libre anuncia la llegada a MÉXICO del plan Mega de Meli+, el plan más completo de su programa de lealtad. Pero, ¿de qué se trata? A continuación todos los detelles.

Con plan, los usuarios podrán acceder, con una sola suscripción, a Netflix, Disney+, HBO Max y Apple TV, además de tener los beneficios habituales de Meli+, como envíos gratis, cashback, promociones exclusivas dentro del ecosistema Mercado Libre y Mercado Pago, y descuentos en otras plataformas de streaming.

Con un precio promocional que comienza en $249 pesos al mes durante los primeros dos meses, disponible para quienes se suscriban entre el 11 de febrero y el 13 de abril, el plan Mega de Meli+ optimiza el acceso al entretenimiento al centralizar 4 plataformas de streaming en una sola suscripción, ofreciendo una alternativa más conveniente para quienes buscan variedad sin multiplicar costos.

El desembarco del plan Mega de Meli+ en México no es casualidad; es un paso lógico tras un lanzamiento exitoso en Brasil, mercado pionero donde la compañía lanzó este plan. La propuesta ha demostrado ser un imán para nuevas audiencias: en Brasil, el 45% de los usuarios que activaron el plan Mega nunca habían sido suscriptores de Meli+. Este dato confirma que el plan Mega no solo fideliza a los usuarios actuales, sino que posee una capacidad única para atraer a un segmento de consumidores que buscaba una propuesta de valor más robusta y completa.

“Con el plan Mega de Meli+ traemos una propuesta de valor para simplificar el acceso al entretenimiento. Las personas hoy buscan flexibilidad y conveniencia a la hora de elegir qué ver y cómo gestionarlo. Con el plan Mega de Meli+ respondemos a esa necesidad al integrar múltiples plataformas de streaming y beneficios del ecosistema Mercado Libre en una sola suscripción. En Brasil, donde lanzamos este plan a finales del año pasado, vimos muy buena tracción para atraer nuevos usuarios y ampliar el alcance del programa. Estamos seguros de que el consumidor mexicano va a valorar mucho esta propuesta”, señaló Max Menis, Loyalty Sr. Director de Mercado Libre.

Este lanzamiento forma parte de la estrategia de Mercado Libre para ampliar el acceso al entretenimiento digital y seguir fortaleciendo el valor de su ecosistema en México. Finalizado el período promocional, la suscripción pasará a su precio regular mensual.