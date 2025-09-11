Wi-Fi: El Héroe invisible y silencioso (y sus batallas ruidosas secretas)

Todo lo hace posible (el Wi-Fi), que podamos ver nuestra serie favorita en el sofá, mandar memes desde la cocina y trabajar en videollamadas sin movernos del escritorio.

Es como el aire: no lo ves, pero si falta, lo notas… ¡y cómo!

Pero, como todo héroe, el Wi-Fi también tiene sus villanos. A medida que dejamos atrás los cables y llenamos la casa de dispositivos, el espectro Wi-Fi se pone más congestionado que el metro en hora pico. Y si vives en un edificio, cada vecino tiene su propio Wi-Fi luchando por espacio, separados solo por una pared. ¿Resultado?

Interferencias por todos lados, como si todos quisieran hablar al mismo tiempo en una fiesta.

Las redes Mesh, esas que prometen cobertura total en casa, también tienen su truco: usan los mismos canales para que puedas pasearte sin perder la señal, pero a veces se pisan entre sí, como hermanos peleando por el control remoto. Y si alguna vez has intentado pasar fotos o videos por Wi-Fi directo entre dos dispositivos, seguro notaste que la conexión se pone lenta, se corta o simplemente decide tomarse un descanso. Lo mismo pasa en los coches modernos, que ofrecen Wi-Fi a los pasajeros, pero al pasar por zonas llenas de señales, la conexión se vuelve una montaña rusa.

¿La causa de todos estos males? Dos tipos de interferencia: la de canal compartido (cuando varios Wi-Fi usan el mismo canal, como si todos quisieran hablar por el mismo walkie-talkie) y la de canal adyacente (cuando los canales vecinos se meten donde no deben, como vecinos ruidosos). Esto se traduce en internet lento, con frecuentes cortes, y esa frustración de ver cómo el video se queda cargando justo en el mejor momento.

¿Soluciones?

Hay algunas, como cambiar de canal o dejar que el router decida por ti, pero a veces eso solo complica las cosas: desconexiones, dispositivos que no responden, y la sensación de que el Wi-Fi tiene vida propia.

Por eso, la nueva generación de tecnología anti-interferencia está aquí para salvar el día. Imagina un Wi-Fi que sabe esquivar los problemas, que mantiene la velocidad y la estabilidad incluso en los entornos más saturados. Es como tener un superhéroe en casa, asegurando que tu conexión sea siempre rápida, confiable y sin dramas.

En MediaTek estamos desarrollando diferente tecnologías basadas en estándares y también en características propias para mitigar la interferencia y dar respuesta a diferente casos de uso:

Adaptación Universal del Ancho de Banda (UBA): En lugares donde hay interferencias entre redes Wi-Fi, UBA ajusta automáticamente el ancho de banda y la velocidad para elegir la opción más adecuada. Esto ayuda a reducir los problemas de interferencia, mejora la confiabilidad de la conexión, aumenta la velocidad y reduce el tiempo de espera.

Preámbulo Personalizado (CPP): Usando la flexibilidad de ciertas funciones avanzadas, CPP permite que los puntos de acceso y los dispositivos compartan información sobre interferencias que no se ven fácilmente. Así, pueden evitar los problemas causados por dispositivos “ocultos” y mejorar el rendimiento de toda la red.

Reutilización Espacial Mejorada (ESR): ESR está pensada para mejorar el uso del espacio en redes con un solo punto de acceso. Esta técnica ayuda a distinguir las señales de Wi-Fi de otras redes cercanas, incluso a distancias medias o largas, lo que mejora la capacidad de la red para evitar interferencias.

Reutilización Espacial Coordinada (CSR): CSR está diseñada especialmente para redes Mesh con varios puntos de acceso. Permite que los routers trabajen juntos, ajustando la potencia de transmisión para que cada uno tenga más tiempo de uso, menos interferencias y mejores oportunidades de transmitir datos dentro de la red Mesh.

Así que la próxima vez que tu Wi-Fi funcione perfecto, recuerda: detrás de esa señal hay toda una batalla invisible. Y gracias a la tecnología anti-interferencia, tú solo tienes que disfrutar.

Sígueme en LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/amikamyalovetzky/