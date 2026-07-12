Un YouTuber bate el récord mundial de Guinness al vuelo más largo en dron con una impresionante duración de 261 minutos

Un dron personalizado logró un vuelo de 261 minutos tras meses de mejoras técnicas

Guinness World Records reconoce a un piloto de Ciudad del Cabo por un vuelo de resistencia con un multirrotor que batió el récord

El ajuste del software permitió obtener mejoras cruciales en la eficiencia durante el vuelo histórico

Un YouTuber y piloto de drones de Ciudad del Cabo ha conseguido un nuevo Récord Mundial Guinness tras mantener en el aire un dron multirrotor de fabricación personalizada durante 4 horas, 21 minutos y 39 segundos.

Este logro fue el resultado de meses de rediseños, pruebas repetidas y ajustes de ingeniería que transformaron un prototipo anterior en una aeronave de resistencia reconocida oficialmente.

En lugar de depender de un solo avance, el récord se logró gracias a una serie de mejoras de hardware y software que extendieron de manera constante el tiempo de vuelo más allá de los intentos anteriores.

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La reducción de peso y una estructura más resistente permitieron una mayor autonomía

Luke Bell ya había superado el récord anterior de autonomía con una versión anterior que permaneció en el aire durante 3 horas, 31 minutos y 6 segundos, aunque ese intento nunca fue reconocido oficialmente.

En lugar de presentar ese resultado, Bell siguió perfeccionando la aeronave con el objetivo de lograr un margen mayor y obtener el reconocimiento oficial de Guinness World Records.

Una de las mejoras más sencillas surgió después de que los espectadores sugirieran reemplazar los soportes de sujeción de dos piezas por abrazaderas tipo C de una sola pieza, lo que redujo el peso total en aproximadamente 26 gramos.

Bell también reconstruyó el fuselaje utilizando tubos continuos de fibra de carbono de 1,88 metros para cada brazo del rotor, eliminando los puntos de conexión débiles que afectaban al diseño anterior.

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Se añadieron refuerzos adicionales para conectar los brazos del rotor delantero, mientras que un sistema de montaje personalizado aseguró el paquete de baterías SMC de alta densidad de aproximadamente 5 kg, con una capacidad nominal de 380 Wh/kg, durante todo el vuelo prolongado.

El dron también recibió un tren de aterrizaje impreso en 3D y diseñado especialmente, que incorpora articulaciones de poliuretano termoplástico para absorber las fuerzas de aterrizaje de manera más efectiva.

El ajuste del software en tiempo real ayudó a prolongar el vuelo récord

Las mejoras mecánicas por sí solas no dieron el resultado final, ya que los primeros vuelos de prueba revelaron vibraciones lo suficientemente fuertes como para interferir con las unidades de medición inercial del controlador de vuelo.

Bell sustituyó el controlador original por un sistema Cube Orange Plus que cuenta con IMU internas aisladas, antes de instalar una antena externa conectada a una unidad base Here4 para obtener un posicionamiento cinemático en tiempo real con una precisión de hasta 1 centímetro.

Los ajustes posteriores se centraron en el piloto automático, donde el ajuste del filtro de muesca eliminó las frecuencias resonantes responsables de la inestabilidad, al tiempo que redujo el consumo innecesario de energía durante el vuelo.

Bell también monitoreó el desempeño en vivo a través de una conexión Wi-Fi vinculada a un transmisor RadioMaster, lo que permitió revisar los registros de potencia y la configuración de vuelo mientras la aeronave permanecía en el aire.

Los datos mostraron que el dron consumía unos 500 W durante el vuelo en línea recta, en comparación con aproximadamente 450 W al girar, lo que motivó un cambio de ruta a mitad del vuelo con giros más frecuentes.

Volando a aproximadamente 5,5 metros por segundo, o alrededor de 20 km/h, el dron finalmente regresó después de 4 horas, 21 minutos y 39 segundos, antes de mantenerse en vuelo estacionario hasta que se consumió casi todo el vatio restante.

Esta hazaña demuestra que las baterías más grandes por sí solas pueden no ser el único factor determinante de la autonomía, ya que la ingeniería cuidadosa, el perfeccionamiento del software y las mejoras en la eficiencia también desempeñaron un papel importante.

A través de Luke Maximo Bell (YouTube)

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