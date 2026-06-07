Nvidia, SLB, Amazon y Meta son las principales empresas que están adoptando la IA, pero eso no significa que estén obteniendo beneficios

Un informe revela que los gigantes de la tecnología y la energía se encuentran entre los principales usuarios de la IA

Los principales usuarios también están invirtiendo en centros de datos, chips, modelos y mucho más

La IA se está concentrando en las empresas más grandes, lo que podría dificultar el retorno de la inversión para las pymes

Datos recientes del AI-Driven Enterprise Institute (AIDE Institute) han revelado que ni siquiera las empresas que más han adoptado la IA están obteniendo necesariamente los retornos de inversión más tangibles y significativos.

Según el informe, Nvidia es una de las empresas que más utiliza la IA, aunque es más conocida por comercializar productos y servicios de IA.

Según el análisis de ofertas de empleo, solicitudes de patentes, debates en conferencias sobre resultados y otras divulgaciones, parece que las operaciones, el software, la I+D y la ingeniería se benefician de esta tecnología.

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El retorno de la inversión en IA puede tardar años

Aunque las empresas con un enfoque tecnológico como SLB, Amazon y Meta también se encontraban entre las que más la han adoptado, el estudio también muestra cómo la tecnología se está arraigando cada vez más en otros sectores.

Por ejemplo, Walmart ha estado utilizando la inteligencia artificial para mejorar la previsión de inventario, la gestión de la cadena de suministro, la optimización de las entregas y el servicio al cliente, mientras que empresas energéticas como AES Corporation, NextEra Energy y Chevron la han estado utilizando para facilitar la gestión de la red eléctrica, la previsión energética y el mantenimiento predictivo.

Aun así, AIDE advierte que ni siquiera estos principales adoptantes están obteniendo los enormes beneficios prometidos, argumentando que las actualizaciones de infraestructura, la recapacitación del personal y la reestructuración de los procesos de negocio están ralentizando la transformación.

Además, la investigación destaca cómo los mayores inversores en IA también están invirtiendo fuertemente en centros de datos, chips de IA, infraestructura de redes y desarrollo de modelos, lo que implica que se encuentran a la vanguardia de la tecnología y que las empresas no tecnológicas podrían obtener beneficios aún más lentos.

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En última instancia, los datos apuntan a que la IA se está convirtiendo en un esfuerzo concentrado entre las empresas más grandes, con mayores recursos de capital y capacidades técnicas.

Dado que las pequeñas empresas, en particular, aún no tienen claro cuál es la mejor manera de invertir en IA, está claro que todavía no sabemos exactamente en qué áreas puede ayudar y dónde puede ofrecer los mejores rendimientos.

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