Nunca más te perderás, ya que esta startup te ofrece rastreo 5G incluso sin GPS, con una precisión de hasta un centímetro.

Las señales de conectividad 5G pueden funcionar como sensores de posicionamiento precisos.

El control de la ubicación puede pasar de los dispositivos a los operadores.

La empresa informa de una precisión inferior a 10 cm sin necesidad de nuevo hardware.

La empresa emergente californiana ZaiNar afirma que puede proporcionar datos de ubicación de gran precisión utilizando las redes 5G existentes sin depender de los satélites GPS.

La empresa afirma que su sistema funciona íntegramente desde el lado de la red, extrayendo información detallada sobre la posición a partir de las mismas señales que los dispositivos ya envían para mantenerse conectados.

Afirma que el posicionamiento 5G de ZaiNar no requiere nuevos chips, actualizaciones de firmware ni la cooperación de los fabricantes de teléfonos móviles.

Adiós a las barreras de GPS

A diferencia de las técnicas tradicionales de posicionamiento 5G, que dependen de señales de referencia específicas, el sistema utiliza señales de enlace ascendente estándar que los teléfonos y los dispositivos conectados transmiten continuamente.

Dado que estas señales ya son necesarias para la conectividad, el proceso de posicionamiento no aumenta el consumo de batería.

La empresa afirma que la precisión es inferior a 10 cm en determinadas condiciones, con una cobertura que alcanza hasta 1,5 km utilizando recursos de espectro modestos.

"La aplicación estrella del 5G por fin ha llegado, y no es teoría, ya se ha implementado", afirma Daniel Jacker, director ejecutivo y cofundador de ZaiNar.

"Estamos demostrando una precisión inferior a 10 cm en implementaciones reales en aplicaciones de salud, construcción, logística y ciudades inteligentes. Esta tecnología convierte el 5G de un canal más rápido en una auténtica infraestructura para la IA física".

Los ecosistemas móviles actuales están controlados en gran medida por sistemas operativos de empresas como Apple y Google, que determinan si las señales de ubicación pueden compartirse con los operadores.

En la práctica, esto ha limitado la capacidad de los operadores de red para ofrecer directamente servicios de posicionamiento precisos.

El enfoque de ZaiNar devuelve el control a la red al tratar el posicionamiento como una función básica de la infraestructura en lugar de como una característica del teléfono.

Si resulta preciso, este cambio permitiría a los operadores y a las empresas acceder a los datos de ubicación de teléfonos, vehículos, robots y dispositivos industriales sin necesidad de permisos a nivel de aplicación.

La empresa sostiene que esto reduce la dependencia de los fabricantes de dispositivos y aumenta la utilidad para redes privadas e implementaciones industriales.

Añade que esta tecnología no solo funciona en espacios digitales, sino también en entornos del mundo real.

La empresa sostiene que la automatización avanzada requiere un conocimiento espacial constante y preciso de muchos objetos en movimiento.

El rastreo por GPS a menudo falla en ciertos escenarios, por lo que los gobiernos han colaborado para asegurar el GPS para infraestructuras críticas.

Los sistemas de posicionamiento basados en la visión dependen de líneas de visión claras, mientras que los sistemas de rastreo basados en Bluetooth están limitados por rangos de operación relativamente cortos e interferencias de señal.

La empresa sugiere que las redes 5G pueden llenar estos vacíos al actuar como una plataforma de detección distribuida.

Se han registrado implementaciones comerciales en sectores como la sanidad, la logística, la construcción y los proyectos de ciudades inteligentes.

Si la tecnología funciona como se describe a gran escala, podría redefinir la forma en que las empresas rastrean los teléfonos y los dispositivos industriales en las redes privadas y públicas.

Sin embargo, es probable que su adopción generalizada dependa de la transparencia de las pruebas, la claridad normativa y la inversión sostenida de los operadores.

