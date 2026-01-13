Este monitor Lenovo tiene seis altavoces y es el único monitor para PC con Windows que cuenta con Dolby Atmos y Dolby Vision; incluso tiene una cámara web desmontable 4K

El monitor Lenovo Yoga Pro 27UD-10 combina imágenes QD-OLED y alimentación USB4.

El sistema de seis altavoces del monitor es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos.

Una cámara web 4K desmontable define la identidad física del Yoga Pro 27UD-10.

Lenovo presentó el monitor Yoga Pro 27UD-10 en el CES 2026, con una pantalla QD-OLED con audio integrado, una cámara web 4K desmontable y compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos.

Este monitor empresarial UHD de 26.5 pulgadas utiliza un panel QD-OLED de 3840 x 2160 y una frecuencia de actualización de 120 Hz.

Este dispositivo es fácil de identificar por su cámara web 4K desmontable, que cuenta con un sensor CMOS Sony de 1/1,8 pulgadas montado sobre el panel.

Cámara web 4K desmontable y hardware para conferencias

La cámara es compatible con Deskview, lo que le permite inclinarse hacia abajo y capturar el espacio de trabajo frente a la pantalla.

Cuatro micrófonos integrados acompañan a la cámara, lo que reduce la dependencia de accesorios de audio independientes.

La visibilidad de la cámara web es probablemente la característica física más reconocible cuando se ve en persona.

Diseñado para ampliar la pantalla de las computadoras portátiles, el Yoga Pro 27UD-10 cuenta con el modo Color Sync, que se activa cuando se empareja con el Yoga Pro 9i Aura Edition.

Esta función alinea ambas pantallas a un espacio de color compartido, con el objetivo de reducir las discrepancias al mover contenido entre pantallas.

Color Sync se activa automáticamente, aunque los usuarios pueden desactivarlo manualmente a través de la configuración del monitor.

Fuera de los sistemas Lenovo compatibles, la pantalla funciona como un monitor OLED 4K estándar sin acceso a esta capa de sincronización, lo que limita la utilidad general de la función.

Su conectividad se centra en USB4, que ofrece una transferencia de datos de hasta 40 Gbps y una potencia de 140 W a través de un solo cable tipo C.

El monitor también admite la conexión en cadena a través de DisplayPort de entrada y salida, además de ser compatible con HDMI 2.1.

Un concentrador integrado añade tres puertos USB-C y dos USB-A, lo que refuerza el objetivo de minimizar el desorden de los periféricos.

Este monitor forma parte de la marca PureSight Pro de Lenovo y afirma ofrecer una amplia cobertura de color en sRGB, DCI-P3 y Adobe RGB, junto con valores Delta E inferiores a uno.

La certificación incluye DisplayHDR True Black 400 y valores de brillo máximo que alcanzan hasta 1000 nits en escenarios HDR limitados.

También incluye la certificación Eyesafe 2.0, lo que sugiere un enfoque en la comodidad visual prolongada en lugar de solo en la luminancia bruta.

El Yoga Pro 27UD-10 incluye seis altavoces integrados distribuidos en dos canales, con cuatro controladores de 7 W y dos unidades de 3 W.

Según Lenovo, es el único monitor para PC con Windows que es compatible tanto con Dolby Atmos como con Dolby Vision.

El sistema de altavoces puede funcionar de forma independiente o sincronizarse con la matriz de seis altavoces del interior del Yoga Pro 9i, lo que amplía el escenario sonoro percibido sin necesidad de una barra de sonido externa.

Se espera que el Yoga Pro 27UD-10 salga al mercado en febrero de 2026 con un precio inicial de 1499,99 dólares.

Este precio lo sitúa claramente en el segmento premium, sobre todo teniendo en cuenta que algunas de sus características solo ofrecen el máximo rendimiento cuando se combinan con determinados portátiles de Lenovo.

