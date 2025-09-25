El Wi-Fi 8 está listo, ya que un socio clave de Nvidia confirma que no habrá mucha diferencia en la velocidad antes de su lanzamiento previsto para 2028

El Wi-Fi 8 sacrifica la velocidad bruta a cambio de una fiabilidad de red más sólida y estable

MediaTek impulsa el desarrollo del Wi-Fi 8 sin generar grandes expectativas

Los expertos del sector advierten que el Wi-Fi 8 podría retrasarse con respecto a los plazos de adopción reales

Al parecer, Wi-Fi 8 se ha confirmado como la próxima generación de conectividad inalámbrica, pero los primeros indicios sugieren que no supondrá un avance espectacular en cuanto a velocidad bruta.

Recientemente, Qualcomm reveló que el Wi-Fi 8 no traerá velocidades máximas más rápidas, sino que se centrará en una mayor estabilidad, un rendimiento más fluido con más dispositivos conectados y una reducción de la latencia.

Ahora, los informes han mostrado cómo MediaTek, un socio clave de Nvidia y una importante empresa de diseño de circuitos integrados, ya está trabajando con su ecosistema en el Wi-Fi 8, pero incluso sus socios mantienen unas expectativas modestas.

De la velocidad a la estabilidad

En una nueva publicación de blog, MediaTek declaró: “Wi-Fi 8 representará otro salto significativo en la tecnología inalámbrica, esta vez enfocado en conexiones ultra confiables.”

Esto coincide con lo señalado por fuentes de la cadena de suministro, que afirman que Wi-Fi 8 se centrará en la fiabilidad y estabilidad más que en un aumento de velocidad llamativo.

De acuerdo con lanzamientos iniciales y comentarios de personas con información privilegiada, Wi-Fi 8 priorizará la resolución de problemas que han afectado durante mucho tiempo a los estándares existentes.

Expertos de la industria destacan a los “Single Mobility Domains” como una característica crucial, permitiendo que los dispositivos se muevan sin interrupciones entre puntos de acceso sin perder conexión.

El diseño también apunta a mejorar el rendimiento en los bordes de las áreas de cobertura, donde incluso configuraciones avanzadas o extensores Wi-Fi suelen fallar.

Al replantear la forma en que los puntos de acceso se comunican, Wi-Fi 8 busca que las redes se comporten más como conexiones por cable bajo presión, particularmente en entornos congestionados.

La directiva de MediaTek, incluyendo al presidente Tsai Ming-kai y al CEO Rick Tsai, subrayó la importancia de la “innovación tecnológica y el desarrollo sostenible” en su reciente informe de sostenibilidad.

Sus declaraciones, aunque ambiciosas, no llegan a prometer mejoras radicales en la velocidad.

La empresa ha tenido una fuerte participación en la definición de estándares, ocupando la vicepresidencia del grupo de trabajo 11bn/Wi-Fi 8.

Dafa, un socio integrado en los esfuerzos de MediaTek, está alineando su arquitectura de banda ancha con Wi-Fi 8 mientras prueba muestras de 25G PON.

Estos pasos sugieren un horizonte de desarrollo largo, con dispositivos que probablemente no alcancen certificación antes de finales de 2027.

Insiders de la industria pronostican que la penetración de Wi-Fi 7 alcanzará entre 30% y 40% para el próximo año, lo que significa que Wi-Fi 8 madurará en un entorno donde muchos usuarios aún estarán adoptando el estándar anterior.

Con su finalización prevista hasta 2028, corre el riesgo de ser superado por avances paralelos en tecnologías celulares y cableadas.

Aunque fabricantes como MediaTek siguen presentando a Wi-Fi 8 como fundamental para la conectividad futura, los escépticos señalan que las mejoras en estabilidad por sí solas podrían no justificar actualizaciones importantes a menos que las pruebas en el mundo real entreguen resultados más allá de un refinamiento incremental.

Para compradores de routers de pequeñas empresas y consumidores en general, esta dirección puede sentirse anticlimática.

Quienes esperan que un nuevo router Wi-Fi traiga ganancias instantáneas en velocidad podrían ver beneficios únicamente en consistencia de señal y rendimiento en itinerancia.

