El rival de Starlink de Amazon ofrece "las descargas y cargas más rápidas", pero ¿cómo funcionará en la vida real?

Amazon Leo Ultra está dirigido a operaciones remotas que requieren enlaces constantes a grandes distancias.

Amazon afirma que cuenta con una alta capacidad de carga que soporta demandas constantes de transferencia de datos.

El diseño de matriz en fase tiene como objetivo proporcionar una conectividad duradera en condiciones climáticas adversas.

Amazon ha presentado la siguiente fase de Leo Ultra (antes conocido como Proyecto Kuiper), un terminal de Internet por satélite diseñado para organizaciones que pueden operar en lugares donde las redes existentes no dan abasto.

El dispositivo ofrece velocidades de descarga de hasta 1 Gbps y velocidades de carga de hasta 400 Mbps, lo que, según Amazon, es lo más alto disponible para una antena comercial de matriz en fase.

Leo Ultra es compatible con más de ochenta misiones de lanzamiento previstas que construirán la red de satélites en órbita terrestre baja necesaria para prestar el servicio.

Diseño de hardware y enfoque operativo

Este dispositivo está diseñado para su uso en condiciones de calor, frío, lluvia y vientos fuertes, y cuenta con una estructura sellada que elimina la necesidad de piezas móviles y permite una instalación rápida en diferentes lugares.

La antena utiliza un chip de silicio personalizado y sistemas de radiofrecuencia desarrollados por Amazon que tienen como objetivo aumentar el rendimiento y mantener una baja latencia, lo cual es importante para las videollamadas, los sistemas de control en tiempo real y las tareas de computación en la nube que requieren una transmisión ininterrumpida.

La unidad admite cargas y descargas simultáneas y se conecta a las configuraciones empresariales existentes sin necesidad de pasos adicionales.

«Amazon Leo representa una gran oportunidad para las empresas que operan en entornos difíciles», afirma Chris Weber, vicepresidente de negocios de consumo y empresariales de Amazon Leo.

«Desde nuestro diseño de satélites y redes hasta nuestra cartera de antenas de matriz en fase de alto rendimiento, hemos diseñado Amazon Leo para satisfacer las necesidades de algunos de los clientes empresariales y gubernamentales más complejos que existen».

Amazon pretende que Leo Ultra transporte enlaces seguros para la transferencia de datos, la supervisión remota y otras operaciones sobre el terreno.

La plataforma incluye herramientas de gestión, asistencia las 24 horas del día y comunicaciones cifradas a través de la red.

También se conecta directamente a Amazon Web Services (AWS) y otros sistemas en la nube o locales sin exponer el tráfico a la Internet pública.

La empresa ofrecerá dos rutas principales de redes privadas para las necesidades de banda ancha empresarial.

Direct to AWS permite a los clientes conectar sus cargas de trabajo a una puerta de enlace AWS Transit Gateway o Direct Connect Gateway a través de la consola web.

Private Network Interconnect permite a las organizaciones crear enlaces directos dentro de los principales sitios de coubicación para conectar ubicaciones remotas a su infraestructura central.

Tiene períodos de configuración más cortos que los circuitos tradicionales y también admite procesos de respaldo en la nube en activos dispersos.

Amazon Leo ha iniciado una fase de prueba para empresas de los sectores de la aviación, la logística, la agricultura y la energía, y algunos socios seleccionados han recibido unidades Leo Pro y Leo Ultra para probar el servicio con hardware y software de producción.

Amazon tiene previsto ampliar el grupo de prueba a medida que entren en servicio más satélites y crezca la capacidad de la red.

El servicio está diseñado para funcionar en zonas donde la estabilidad de Internet es limitada, y Amazon cuenta con más de ciento cincuenta satélites en órbita mientras continúan las pruebas.

Los resultados completos serán más claros una vez que un conjunto más amplio de usuarios evalúe el servicio fuera de condiciones controladas.

