¿Apple recurrirá a China para su próximo socio en materia de memoria? Según se informa, el fabricante de Mac está buscando nuevos socios, ya que las negociaciones se están complicando

Según se informa, Apple está explorando alianzas con fabricantes chinos de memorias para diversificar su suministro de DRAM.

La escala de producción de memorias en China está aumentando, lo que le da a Apple una ventaja potencial en los contratos.

Apple pretende reducir su dependencia de los suministros de Samsung, SK Hynix y Micron.

De acuerdo con nuevos informes, Apple está considerando asociarse con los fabricantes chinos de memorias Yangtze Memory Technologies (YMTC) y Changxin Storage (CXMT), ya que las negociaciones con sus principales proveedores mundiales siguen siendo difíciles.

El fabricante del iPhone se enfrenta a negociaciones trimestrales sobre precios con Kioxia y otros proveedores consolidados, lo que complica los esfuerzos por estabilizar los costos de los componentes DRAM y NAND.

Esta búsqueda de socios chinos, según informa Ijiwei (a través de WCCFTECH), parece tener como objetivo garantizar opciones de suministro adicionales y reducir potencialmente la dependencia de Samsung, SK Hynix y Micron.

Panorama de proveedores y limitaciones de memoria

Actualmente, Apple obtiene alrededor del 60 % de su DRAM de Samsung Electronics, y el resto lo suministran SK Hynix y Micron, mientras que, en lo que respecta a la NAND, Samsung, SK Hynix y Kioxia proporcionan la mayor parte del suministro.

Estos acuerdos requieren ajustes continuos debido a las fluctuaciones de precios, que se han duplicado en algunos trimestres, lo que ejerce presión sobre los márgenes y la planificación de la producción de Apple.

La disponibilidad de RAM sigue siendo limitada, lo que afecta a la producción prevista para varias líneas de productos y, además, los módulos de almacenamiento basados en HDD en determinados dispositivos siguen requiriendo un cuidadoso control del suministro.

Ante estas incertidumbres, los fabricantes chinos de memorias como YMTC y CXMT han ampliado su capacidad de producción, y CXMT se está preparando para la producción en masa de chips de memoria HBM3.

¿Eres un pro? Suscríbete a nuestro newsletter. Suscríbete a la newsletter TechRadar Pro para estar al día sobre noticias, análisis, opiniones y más para que tu empresa pueda tener éxito. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Aunque sus chips aún no alcanzan los niveles de rendimiento de los tres grandes fabricantes establecidos, la brecha tecnológica en NAND es menor.

Estos avances sugieren que Apple podría tener margen para negociar condiciones que mejoren la seguridad del suministro y la previsibilidad de los costos.

El aumento de la escala de producción en China podría proporcionar un volumen adicional para satisfacer las necesidades trimestrales de demanda tanto de DRAM como de NAND.

Sin embargo, la colaboración con proveedores chinos, especialmente en el caso de los chips avanzados, conlleva riesgos operativos, normativos y geopolíticos.

Tanto YMTC como CXMT figuraron brevemente en la lista de empresas restringidas del Pentágono, lo que suscitó preocupaciones sobre los controles de exportación y las obligaciones de cumplimiento.

Cualquier acuerdo también debe garantizar la compatibilidad con los diseños de hardware existentes de Apple, que incluirán almacenamiento HDD en configuraciones específicas para evitar interrupciones en la fabricación o problemas de calidad del producto.

La decisión de Apple de considerar a YMTC y CXMT se produce tras un periodo de volatilidad en los precios de la memoria y una oferta más restringida en la primera mitad de 2026.

Las negociaciones trimestrales con Kioxia y otros proveedores aumentan la complejidad a la hora de mantener márgenes constantes.

Se espera que la empresa sopese los canales de memoria adicionales frente a la fiabilidad del suministro existente, garantizando que los calendarios de producción de las líneas Mac y iPhone no se vean afectados.

La búsqueda de socios chinos se produce junto con los esfuerzos continuos por gestionar el costo y la disponibilidad tanto de DRAM como de NAND para los dispositivos de alta demanda.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.