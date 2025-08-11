2015 – 2025: 10 años en la increíble evolución de la tecnología

Las 10 industrias más destacadas fueron en el tema de tecnología e inteligencia artificial, salud y biotecnología, comercio electrónico y pagos digitales, vehículos eléctricos, entretenimiento y consumo de medios, trabajo remoto y herramientas de colaboración, logística y cadena de suministros, Fintech, Edtech y la industria espacial.

Obviamente, que hay otros verticales adicionales, como el envío de comidas, hogares inteligentes, manufactura avanzada (impresión 3D y robótica), economía circular y más.

Los avances tecnológicos en una industria impactan e impulsan a otras industrias lo que permite que, aunque sea un desarrollo muy específico y enfocado en un vertical, los aprendizajes y beneficios son aplicados a otras industrias.

El Smartphone, es un revolucionario completo ya que ha evolucionado no solo en su exterior de tener pantallas más grandes o plegables, más cámaras, conexiones más rápidas y aplicaciones. Si no porque se convirtió en nuestro equipo de comunicación, el monedero, el control del hogar, la guía en destinos desconocidos, el rastreo de nuestros seres queridos, el pase de abordar, el despertador y un millón de cosas mas tanto a nivel personal como profesional.

El Smartphone impacta vidas, economías e industrias, no solo por su funcionamiento, sino por los avances y desarrollos enfocados en él, y que se aplican en otras industrias.

La demanda en las necesidades del consumidor y de los negocios en los últimos 10 años han creado que la aceleración y cambios en la industria de chipsets y procesadores avance de una manera asombrosa para poder satisfacerse.

En el siguiente ejercicio básico, observamos en una comparación, las principales diferencias y avances entre un Smartphone Insignia en 2015 comparado con uno en 2025:

Rendimiento : Los procesadores actuales son hasta 10 veces más potentes y eficientes, con IA integrada para tareas cotidianas.

: Los procesadores actuales son hasta 10 veces más potentes y eficientes, con IA integrada para tareas cotidianas. Cámaras : De una sola cámara básica a sistemas múltiples con sensores de altísima resolución, zoom óptico y capacidades de grabación profesional.

: De una sola cámara básica a sistemas múltiples con sensores de altísima resolución, zoom óptico y capacidades de grabación profesional. Pantalla : Más grandes, con mayor tasa de refresco, mejor brillo, colores y sin bordes.

: Más grandes, con mayor tasa de refresco, mejor brillo, colores y sin bordes. Batería y carga : Mucha mayor capacidad y velocidad de carga, además de carga inalámbrica inversa.

: Mucha mayor capacidad y velocidad de carga, además de carga inalámbrica inversa. Conectividad : De 4G a 5G, con velocidades y estabilidad mucho mayores, además de nuevas tecnologías como UWB y conectividad satelital.

: De 4G a 5G, con velocidades y estabilidad mucho mayores, además de nuevas tecnologías como UWB y conectividad satelital. Seguridad : Métodos biométricos mucho más avanzados y seguros.

: Métodos biométricos mucho más avanzados y seguros. Software : Más años de soporte y actualizaciones, integración profunda de IA y servicios en la nube.

: Más años de soporte y actualizaciones, integración profunda de IA y servicios en la nube. Materiales y diseño: Más resistentes, ligeros y sostenibles.

Esta tabla demuestra el chipset Insignia de MediaTek en 2015 (Helio X10) vs el ultimo chipset Insignia Dimensity 9400+ lanzado a finales del 2024:

Swipe to scroll horizontally Característica MediaTek Helio X10 (2015) MediaTek Diemnsity 9400+ Tecnología de fabricación 28nm 3nm GAA Núcleos (CPU) 8x Cortex-A53 @ 2.2 GHz 8 núcleos: 1x Cortex-X925 @ 3.73 GHz, 3x Cortex-X4, 4x Cortex-A720 Arquitectura ARMv8-A (64 bits) ARMv9-A, núcleos dedicados a IA y seguridad GPU PowerVR G6200 Mali-G925 MC12, Ray Tracing, IA avanzada Velocidad máxima 2.2 GHz 3.7 GHz (Prime Core) Rendimiento (AnTuTu) ~45,000 puntos >1,800,000 puntos IA integrada No NPU de 8ª generación, con IA Generativa Conectividad 4G 5G Wi-Fi Wi-Fi 4 Wi-Fi 7

Las diferencias abismales en el proceso de fabricación, la evolución de 28nm a 3nm significa que los dispositivos pueden hacer mucho más, en un área más pequeña con muy alto desempeño y a la vez disfrutar de una mejor eficiencia energética.

La industria ya está trabajando en lo que definirá los próximos 10 años y será interesante ver el impacto en el nacimiento de nuevos modelos de negocio, nuevas industrias que serán más productivas e inteligentes.

Los desarrollos actuales de MediaTek en IA agentica, 6G, Wi-Fi 8, ASIC, IoT y otros ya marcan el futuro.



