Según las primeras ventas, la serie iPhone 17 tiene un gran ganador, y no es el iPhone Air

Un informe afirma que el iPhone 17 se está vendiendo mucho mejor que el iPhone 17.

El iPhone 17 Pro y el Pro Max también están demostrando ser populares.

El iPhone Air sigue siendo un producto "nicho", a pesar de superar en ventas al iPhone 16 Plus.

Sin duda, el iPhone Air fue una de las mejores "novedades" del reciente lanzamiento de la serie iPhone 17 de Apple, sin embargo, parece que las ventas no dicen lo mismo y está lejos de ser el modelo más popular.

Ese honor recae en sus hermanos de nivel Pro, pero hay un modelo que este año ha causado una impresión especialmente grande en los compradores: el iPhone 17 básico.

Según los analistas de Counterpoint Research, la serie iPhone 17 es mucho más popular que sus predecesores iPhone 16, con un aumento de las ventas del 14 % con respecto al modelo del año pasado en sus primeros 10 días de disponibilidad en Estados Unidos y China.

El panorama es aún mejor si nos centramos en el modelo básico en China, donde Apple ha vendido casi el doble de teléfonos iPhone 17 en comparación con el iPhone 16. Esto sugiere que los usuarios se están decantando por el modelo básico y lo consideran una opción más atractiva que el equivalente del año pasado. Los datos combinados de Estados Unidos y China también muestran que, mientras que el iPhone 16 básico representó el 19% de las ventas de la serie el año pasado, en el caso del iPhone 17 básico esa cifra ha aumentado hasta el 22%.

(Image credit: Counterpoint)

Al mismo tiempo, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max representan la mayor parte de las ventas de la serie iPhone 17, según Counterpoint Research. Esto podría deberse a que las operadoras han ofrecido subsidios cada vez más generosos para atraer a los clientes a actualizar sus dispositivos.

Por su parte, el iPhone Air ha tenido un comienzo modesto, ya que, según el estudio, su corto periodo de preventa y su elevado precio en comparación con el iPhone 17 lo convierten, por ahora, en una opción «nicho». Sin embargo, Counterpoint Research también afirma que el iPhone Air es ligeramente más popular que lo fue el iPhone 16 Plus, lo que implica que Apple podría haber acertado al abandonar la edición Plus y sustituirla por la Air.

Excelente relación calidad-precio

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Parte del motivo de la popularidad del iPhone 17 podría ser su conjunto de mejoras en comparación con el iPhone 16. Tiene un chip más rápido, una pantalla mejorada, mayor capacidad de almacenamiento y una cámara frontal mejorada. Al mismo tiempo, el precio sigue siendo el mismo, lo que lo convierte en una opción atractiva con una mejor relación calidad-precio que nunca.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Por otro lado, las dificultades del iPhone Air podrían deberse a lo cerca que está su precio del del iPhone 17 Pro: solo 100 dólares separan a los dos modelos. Aunque tiene un marco mucho más delgado y ligero, carece del chip de alta gama y del sofisticado sistema de cámara que se encuentra en el iPhone 17 Pro.

En general, la serie iPhone 17 parece estar vendiéndose bastante bien, con el iPhone 17 y los dispositivos de nivel Pro a la cabeza. Aunque el iPhone Air no está pasando por dificultades, tampoco parece estar volando de las tiendas, y eso es algo que ya hemos oído antes.

Hay cierta esperanza para Apple en el hecho de que no se espera que el iPhone Air esté disponible en China hasta finales de octubre. Aunque todavía no hay motivos para el pesimismo, Apple seguramente esperará que acabe siendo más popular allí que en otros lugares.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.